Ярмоленко не позволил Яремчуку подать руку Магуайру – в Англии возмущены действием Андрея

Лидер национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко не позволил Роману Яремчуку подать руку защитнику сборной Англии Харри Магуайру в рамках поединка четвертьфинала чемпионата Европы.

Напомним, под конец первой 45-минутки украинский форвард и английский защитник вели дуэль, игрок "МЮ" оказался на газоне. Яремчук протянул руку Магуайру: тот сперва не принял помощь Романа, но затем после короткой беседы с нашим футболистом откликнулся на повторную "подмогу".

Yarmolenko moving his team mates hand away from Maguire as he went to help him up.



???????? pic.twitter.com/SdSk4ugBlS