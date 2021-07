Капитан национальной сборной Чехии завершил международную карьеру

Капитан сборной Чехии Владимир Дарида завершил свою международную карьеру после того, как его команда покинула турнир на стадии четвертьфинала. 30-летний полузащитник забил 8 голов в 76 матчах на международном уровне, на чемпионате Европы был капитаном команды. Исполнитель хочет больше времени проводить со своей семьей.

В главную команду страны Дарида вызывается с 2012 года. На данный момент футболист выступает за берлинскую "Герту". Также Владимир защищал цвета "Фрайбурга", "Баника" (Соколов) и "Виктории" (Пльзень).

Напомним, в 1/8 финала чехи выбили сборную Нидерландов (2:0), но в четвертьфинале они проиграли датчанам (1:2).

