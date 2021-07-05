Иван Яремчук: Цыганкова у нас чуть ли не причисляют к лику святых

Выступавший в 80-х годах за сборную СССР полузащитник киевского "Динамо" поделился мнением об игре сборной Украины на Евро-2020.

- Даже несмотря на поражение от Англии, тот факт, что Украина входит в восьмерку лучших в Европе, отнюдь не является рядовым. Если бы вам до начала континентального первенства сказали бы об этом, как отреагировали бы?

- Любого спроси – никто такой прогноз не дал бы, - считает Иван Яремчук. - Это однозначно. То, что наши футболисты попадут в восьмерку лучших, вряд ли кто-то мог предположить. Но случилось то, что случилось. В футболе, как и в любом виде спорта, присутствует удача. Такие факторы никто не исключает. Так оно и получилось: сборная Украины вышла из группы с третьего места, попав в 1/8 финала на Швецию. Выиграй наша команда в заключительном матче группового этапа у Австрии – и ее соперником стала бы Италия. А шансов в игре с этой сборной, считаю, было бы намного меньше. В итоге после проигрыша австрийцам все для Украины получилось как нельзя лучше. В других матчах соперники из двух групп сыграли так, как было выгодно для попадания нашей сборной в 1/8 финала. А выйдя по турнирной сетке на шведов, шанс обыграть их был. В итоге все сложилось благополучно, и если не брать во внимание качество игры, победа над ними вывела команду Андрея Шевченко в 1/4 финала на Англию.

- Как считаете, была ли способна наша национальная команда на большее?

- Попадание в четвертьфинал – это уже достижение. Хотя наша сборная не показала той игры, которую все хотели увидеть. У нее не было динамики, не работали фланги. В украинской команде нет скоростных футболистов, которые могли бы продуктивно действовать на флангах с последующими подачами в штрафную площадь соперников. Увы, нет у нас быстрого перехода от обороны в атаку, чего не скажешь об англичанах. В одном из игровых эпизодов в субботнем матче в Риме игрок сборной Англии подхватил мяч и понесся вперед, а параллельным курсом бежал его партнер по команде, открываясь. Та атака запомнилась своей массивностью, мощью и быстротой. А почему в действиях нашей команды нет такого? Взять, к примеру Зинченко. За все матчи, проведенные им на этом чемпионате Европы, кроме забитого им мяча и голевой передачи на Довбика в поединке со Швецией больше в его исполнении ничего особенного я так и не увидел. А его еще включили в символическую сборную! Ну что, скажите мне, сделал Зинченко на поле? Для него, похоже, было важно не ошибиться и набрать большой КПД: принять мяч - и сделать передачу своему партнеру поперек поля или назад на три-пять метров. Все! А когда отдал, после этого почти пешочком пошел или слегка продвинулся трусцой. Не лучше ли было бы тут же открыться, сделать забегание, предложить себя и один в один обыграть соперника? Так, как это продемонстрировали англичане. Они умело бросали своих партнеров по команде вперед, обыгрывали соперников на скорости, протаскивали мяч и наносили удары. В одном из моментов игры Стерлинг дошел до самой лицевой линии и прострелил в штрафную. Правда, в ней никого из его партнеров не оказалось. Но само по себе рвение игрока и желание обострить игру похвально. Вот так надо играть! А где все это у наших? Нет! "Тык-мык-пык" - и все! Да, сборной Украины удалось оказаться в 1/8 финала, когда ей подфартило. А выходу в ¼ финала вообще надо радоваться и молиться. Что же касается качества игры, то я бы не сказал, что в тот раунд наша национальная команда попала абсолютно заслуженно. А если говорить об 1/4 финала, как и об 1/2, то в эти стадии попадают сильные топ-сборные, обыграть которых за счет тех же "тык-мык-пык" уже не получится. В поединке с англичанами играть вдоль, назад и поперек, как и держать мяч – это не формула успеха. Держание мяча лучше использовать не в игре, а на тренировке. Для достижения результата нужны создание голевых моментов и их реализация.

- А какие "плюсы" были в игре сборной Украины в этом матче?

- Ну вот как раз контролировать мяч ей и удавалось. Но ведь кроме этого нужно еще продвигаться вперед, атаковать. Тем более, что мы пропустили мяч уже на 4-й минуте. После этого нужно было думать о том, как отыгрываться и сравнивать счет. А моментов-то у нас практически не было. Был эпизод, когда Яремчук прошел слева и пробил с острого угла. Но сделал он это не так, как следовало бы – пробил почти "щекой" в нижний угол. Для вратаря этот удар – сказка, "подарочный цех". Он даже не уродовался: просто прыгнул легонечко, достал мячик – и все, зафиксировал. Хотя в подобных ситуациях нужно стараться бить с подъема, в дальний угол. Как делали это в свое время Роберто Карлос или Раналдо. Первый из них бил так, что мяч летел по дуге, избрав непонятную траекторую.

- Насколько повлиял на ход игры быстрый мяч, забитый Гарри Кейном уже на 4-й минуте?

- Еще до игры с англичанами мне было понятно, что наша сборная их не пройдет. Именно такой прогноз я и давал. Потому что до этого в ее исполнении не было никакой игры. Не было высоких скоростей, фланговых проходов, острых передач вразрез и с флангов, забеганий. Не было такого, чтобы нападающий цеплялся за мяч, и убрав его под себя, мгновенно пробил по воротам метров с 20-25. И это касается не только матча с Англией. За четыре предшествовавших игры не было такого удара. Куда это годится? Другое дело – англичане. Они, словно машина, мчатся, не останавливаясь. Один мяч забили – бегут, несутся вперед снова и снова. Забили второй, третий, потом четвертый – и все равно бегут, не останавливаются. Хотя при счете 4:0 могли бы катать себе потихоньку мяч, расслабившись. Но англичане доказали, что не сбавлять оборотов и продолжать атаковать до финального свистка для них норма.

- Глядя на игру англичан, нельзя было не отметить, насколько сбалансированно они действовали. Это для родоначальников футбола характерное свойство?

- Что и говорить, сборная Англии – мощная команда во всех линиях. Для нее это свойственно. Вы посмотрите, какого уровня английский чемпионат! Какие там "зарубы"! Любой середнячок может достойно сыграть против лидера, ведь бьются в Англии все до конца. Стадионы там чисто футбольные, без беговых дорожек, и расположенные рядом с полем трибуны все игровое время гонят команды вперед. Динамика игры там неимоверная: только мяч вылетел за линию, как тут же с трибун кинули его обратно – и все побежали, не останавливаясь! Англия – это мощь, и я считаю, что ее сборная выиграет нынешний чемпионат Европы. В пользу британцев говорит не только уверенная игра и результаты, но и тот факт, что полуфинал и финал пройдут в Лондоне на знаменитом "Уэмбли". Хотя многие считают, что наиболее вероятный кандидат на чемпионство – Италия. Эта сборная на одном дыхании прошла в 1/8 финала, но потом ее игра показала, что с этим соперником можно играть и ничего сверхестественного у него нет. Мне кажется, что именно с Италией в финале встретится обыгравшая датчан в полуфинале Англия. Родные стены и горячая поддержка трибун обязаны сделать свое дело. Во всяком случае, по совокупности ряда факторов шанс у англичан есть.

- Одним из ключевых игроков в составе сборной Украины много лет является Андрей Ярмоленко. Как оцениваете его состояние после сезона-2020/21, который сложился для него не лучшим образом?

- А что Яомоленко? У него нет скорости. Не стартовой, а продолжительной, длинной. Игрок устает, убирает мяч под себя, так как не может его "протащить". Да, согласен: технично под себя убрать и пробить с левой ноги резаным ударом в дальний угол – это он умеет. Но ведь кроме этого еще нужно уметь обыгрывать "один в один", включать скорость, прорываться со своего фланга и умело владеть не только левой, но и правой ногой. И если уж Ярмоленко левша, то тогда он должен играть слева – уходить на скорости по краю и "стрелять". Учитывая же, что у него высокой скорости нет, его и не ставят на левом фланге. А ведь для крайнего полузащитника очень важно иметь скорость – такую, как была у действовавших на этой позиции Косовского или Раца. Они не били с правой ноги по воротам, а проходили вдоль бровки до штрафной площади или лицевой линии, делая оттуда прострелы или подачи. В это время двое-трое человек включаются и идет мощная атака. Да, согласен, в минувшем сезоне Ярмоленко мало играл, выходя в "Вест Хэме" в основном на замены. Для игрока, который является лидером нашей сборной, недостаток игровой практики непозволителен. Он должен играть, быть на ходу, показывая свой высокий уровень. Увы, этого в сезоне-2020/21 в английской карьере Андрея не было. Еще хочу сказать по поводу Цыганкова, которого у нас чуть ли не причисляют к лику святых, оценивая его в 25-30 миллионов у.е. Да какие там 30, 25 или даже 20 миллионов! Большую часть турнирной дистанции в "Динамо" он отсутствует из-за травм, а в играх за сборную выходит на замены. Объясните мне: как футболист, не играющий максимально на всех фронтах, может стоить 25-30 миллионов? В последнее время уж слишком много дифирамбов поется игрокам, которым еще далеко до топ-уровня. Знаете, я еще сам бегаю в футбол в Гидропарке, и в свои неполные шестьдесят лет почти ни в чем не уступаю молодым. Понятное дело, в скорости – да, а вот в футбольном мышлении – нет.

- С появлением в воротах сборной Украины Георгия Бущана за пост номер один можно быть спокойным?

- (Воодушевленно). Вот как раз в Бущане я уверен. Он действительно номер один в сборной, парень здорово проявил себя на чемпионате Европы. Георгий показал, что он вратарь хорошего уровня, и уже сегодня способен играть в любом европейском топ-клубе.

- А что бы вы сказали об игре 18-летнего Ильи Забарного, одного из самых юных игроков не только в составе сборной Украины, но и на чемпионате Европы в целом?

- А чем он себя проявил? У парня карьера только начинается, и ему еще нужно развиваться в своем мастерстве. Чтобы не было так, как с большинством пацанов из украинской молодежной сборной (U-20), которые стали чемпионами мира в 2019-м. После столь весомого успеха они вроде как должны были проявить себя в клубах Премьер-лиги. Но где все они сейчас? Одного туда в аренду отдали, другого – сюда, третьего еще куда-то… А они ведь должны расти, прогрессировать.

- Англичане - родоначальники футбола, однако на мировых форумах чемпионство давалось им всего один раз - у себя на родине в 1966-м. На континентальных же первенствах они довольствовались лишь третьим местом в 1996-м. Как считаете, почему успехи обходят сборную Англии стороной?

- Трудно сказать. Парадоксально получается: чемпионат Англии относится к топовым, и футболисты в нем выступают классные, а вот у национальной сборной на крупных футбольных турнирах по части успехов не все так, как того хотелось бы. Уже сколько лет сборная Англии не может ничего выиграть! Похоже, что в отличие от сборной Дании образца 1992-го и сборной Греции образца 2004-го, которые выиграли чемпионат Европы, у них напрочь отсуствовал фарт. Зато на нынешнем континентальном первенстве у англичан есть отличный шанс выиграть чемпионство. В полуфинале у них в соперниках Дания, обыграть которую при всем уважении к ней, вполне по силам.

- В вашей карьере был не один матч против представителей английской Премьер-лиги. Чем они запомнились?

- Мощью англичан. Они все время в динамике, никогда не останавливаются, все время бегут. У них нет такого, что отдал пас – и куришь на поле. Англичанам нужно постоянно быть в тонусе. Помнится, в 1989 году в бытность мою игроком киевского "Динамо" мы участвовали в представительном турнире, который проводился на "Уэмбли". Из представителей английской Премьер-лиги в нем участвовали "Ливерпуль" и "Арсенал", а еще португальский "Порту". В нем англичане проявили себя в полной красе, показав все вышеперечисленные мною качества.

- Сколько раз приходилось бывать в Англии?

- Точно не помню. Но не сказал бы, что часто. Раза два, наверное. Хотя в другой стране Британских островов – Шотландии побывал дважды, это точно. Оба раза в Глазго, когда с "Динамо" играли в 1986-м против "Селтика", а в 1987-м встречались с "Глазго Рейнджерс".

- Английским языком владеете?

- Чуть-чуть. Пару-тройку слов знаю. Как в "Джентльменах удачи" - "girl", "table". А еще "come here" (улыбается).

- Какое впечатление у вас от проходящего Евро-2020?

- Мне понравился насыщенный на захватывающий сценарий один из дней 1/8 финала, когда сразу два матча – Хорватия – Испания и Франция – Швейцария в основное время завершились с одинаковым счетом 3:3, а уже потом все решалось в дополнительное время и даже в серии пенальти. События в этих поединках были непресказуемыми и драматичными, что очень подкупало. Вообще текущий чемпионат Европы интересный. Футболисты показали неплохой уровень футбола.

- Какие сборные порадовали содержательной игрой, какие разочаровали?

- Поначалу неплохо выглядели голландцы, французы, итальянцы, бельгийцы, потом англичане. Понравились также чехи и датчане, которые после случая с их партнером по команде Кристианом Эриксеном сумели сплотиться и ради него стали сражаться до последнего. Это помогло Дании дойти аж до полуфинала. Что касается моих симпатий, то они, как я уже сказал, на стороне Англии. За нее и буду болеть. Думаю, что именно она встретится в финале с Италией на "Уэмбли".