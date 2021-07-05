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Иван Яремчук: Цыганкова у нас чуть ли не причисляют к лику святых

ЕВРО-2020
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Специалист подвел итоги выступления сборной на Евро

Иван Яремчук: Цыганкова у нас чуть ли не причисляют к лику святых

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Выступавший в 80-х годах за сборную СССР полузащитник киевского "Динамо" поделился мнением об игре сборной Украины на Евро-2020.

- Даже несмотря на поражение от Англии, тот факт, что Украина входит в восьмерку лучших в Европе, отнюдь не является рядовым. Если бы вам до начала континентального первенства сказали бы об этом, как отреагировали бы?
- Любого спроси – никто такой прогноз не дал бы, - считает Иван Яремчук. - Это однозначно. То, что наши футболисты попадут в восьмерку лучших, вряд ли кто-то мог предположить. Но случилось то, что случилось. В футболе, как и в любом виде спорта, присутствует удача. Такие факторы никто не исключает. Так оно и получилось: сборная Украины вышла из группы с третьего места, попав в 1/8 финала на Швецию. Выиграй наша команда в заключительном матче группового этапа у Австрии – и ее соперником стала бы Италия. А шансов в игре с этой сборной, считаю, было бы намного меньше. В итоге после проигрыша австрийцам все для Украины получилось как нельзя лучше. В других матчах соперники из двух групп сыграли так, как было выгодно для попадания нашей сборной в 1/8 финала. А выйдя по турнирной сетке на шведов, шанс обыграть их был. В итоге все сложилось благополучно, и если не брать во внимание качество игры, победа над ними вывела команду Андрея Шевченко в 1/4 финала на Англию.

- Как считаете, была ли способна наша национальная команда на большее?
- Попадание в четвертьфинал – это уже достижение. Хотя наша сборная не показала той игры, которую все хотели увидеть. У нее не было динамики, не работали фланги. В украинской команде нет скоростных футболистов, которые могли бы продуктивно действовать на флангах с последующими подачами в штрафную площадь соперников. Увы, нет у нас быстрого перехода от обороны в атаку, чего не скажешь об англичанах. В одном из игровых эпизодов в субботнем матче в Риме игрок сборной Англии подхватил мяч и понесся вперед, а параллельным курсом бежал его партнер по команде, открываясь. Та атака запомнилась своей массивностью, мощью и быстротой. А почему в действиях нашей команды нет такого? Взять, к примеру Зинченко. За все матчи, проведенные им на этом чемпионате Европы, кроме забитого им мяча и голевой передачи на Довбика в поединке со Швецией больше в его исполнении ничего особенного я так и не увидел. А его еще включили в символическую сборную! Ну что, скажите мне, сделал Зинченко на поле? Для него, похоже, было важно не ошибиться и набрать большой КПД: принять мяч - и сделать передачу своему партнеру поперек поля или назад на три-пять метров. Все! А когда отдал, после этого почти пешочком пошел или слегка продвинулся трусцой. Не лучше ли было бы тут же открыться, сделать забегание, предложить себя и один в один обыграть соперника? Так, как это продемонстрировали англичане. Они умело бросали своих партнеров по команде вперед, обыгрывали соперников на скорости, протаскивали мяч и наносили удары. В одном из моментов игры Стерлинг дошел до самой лицевой линии и прострелил в штрафную. Правда, в ней никого из его партнеров не оказалось. Но само по себе рвение игрока и желание обострить игру похвально. Вот так надо играть! А где все это у наших? Нет! "Тык-мык-пык" - и все! Да, сборной Украины удалось оказаться в 1/8 финала, когда ей подфартило. А выходу в ¼ финала вообще надо радоваться и молиться. Что же касается качества игры, то я бы не сказал, что в тот раунд наша национальная команда попала абсолютно заслуженно. А если говорить об 1/4 финала, как и об 1/2, то в эти стадии попадают сильные топ-сборные, обыграть которых за счет тех же "тык-мык-пык" уже не получится. В поединке с англичанами играть вдоль, назад и поперек, как и держать мяч – это не формула успеха. Держание мяча лучше использовать не в игре, а на тренировке. Для достижения результата нужны создание голевых моментов и их реализация.

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- А какие "плюсы" были в игре сборной Украины в этом матче?
- Ну вот как раз контролировать мяч ей и удавалось. Но ведь кроме этого нужно еще продвигаться вперед, атаковать. Тем более, что мы пропустили мяч уже на 4-й минуте. После этого нужно было думать о том, как отыгрываться и сравнивать счет. А моментов-то у нас практически не было. Был эпизод, когда Яремчук прошел слева и пробил с острого угла. Но сделал он это не так, как следовало бы – пробил почти "щекой" в нижний угол. Для вратаря этот удар – сказка, "подарочный цех". Он даже не уродовался: просто прыгнул легонечко, достал мячик – и все, зафиксировал. Хотя в подобных ситуациях нужно стараться бить с подъема, в дальний угол. Как делали это в свое время Роберто Карлос или Раналдо. Первый из них бил так, что мяч летел по дуге, избрав непонятную траекторую.

- Насколько повлиял на ход игры быстрый мяч, забитый Гарри Кейном уже на 4-й минуте?
- Еще до игры с англичанами мне было понятно, что наша сборная их не пройдет. Именно такой прогноз я и давал. Потому что до этого в ее исполнении не было никакой игры. Не было высоких скоростей, фланговых проходов, острых передач вразрез и с флангов, забеганий. Не было такого, чтобы нападающий цеплялся за мяч, и убрав его под себя, мгновенно пробил по воротам метров с 20-25. И это касается не только матча с Англией. За четыре предшествовавших игры не было такого удара. Куда это годится? Другое дело – англичане. Они, словно машина, мчатся, не останавливаясь. Один мяч забили – бегут, несутся вперед снова и снова. Забили второй, третий, потом четвертый – и все равно бегут, не останавливаются. Хотя при счете 4:0 могли бы катать себе потихоньку мяч, расслабившись. Но англичане доказали, что не сбавлять оборотов и продолжать атаковать до финального свистка для них норма.

- Глядя на игру англичан, нельзя было не отметить, насколько сбалансированно они действовали. Это для родоначальников футбола характерное свойство?
- Что и говорить, сборная Англии – мощная команда во всех линиях. Для нее это свойственно. Вы посмотрите, какого уровня английский чемпионат! Какие там "зарубы"! Любой середнячок может достойно сыграть против лидера, ведь бьются в Англии все до конца. Стадионы там чисто футбольные, без беговых дорожек, и расположенные рядом с полем трибуны все игровое время гонят команды вперед. Динамика игры там неимоверная: только мяч вылетел за линию, как тут же с трибун кинули его обратно – и все побежали, не останавливаясь! Англия – это мощь, и я считаю, что ее сборная выиграет нынешний чемпионат Европы. В пользу британцев говорит не только уверенная игра и результаты, но и тот факт, что полуфинал и финал пройдут в Лондоне на знаменитом "Уэмбли". Хотя многие считают, что наиболее вероятный кандидат на чемпионство – Италия. Эта сборная на одном дыхании прошла в 1/8 финала, но потом ее игра показала, что с этим соперником можно играть и ничего сверхестественного у него нет. Мне кажется, что именно с Италией в финале встретится обыгравшая датчан в полуфинале Англия. Родные стены и горячая поддержка трибун обязаны сделать свое дело. Во всяком случае, по совокупности ряда факторов шанс у англичан есть.

- Одним из ключевых игроков в составе сборной Украины много лет является Андрей Ярмоленко. Как оцениваете его состояние после сезона-2020/21, который сложился для него не лучшим образом?
- А что Яомоленко? У него нет скорости. Не стартовой, а продолжительной, длинной. Игрок устает, убирает мяч под себя, так как не может его "протащить". Да, согласен: технично под себя убрать и пробить с левой ноги резаным ударом в дальний угол – это он умеет. Но ведь кроме этого еще нужно уметь обыгрывать "один в один", включать скорость, прорываться со своего фланга и умело владеть не только левой, но и правой ногой. И если уж Ярмоленко левша, то тогда он должен играть слева – уходить на скорости по краю и "стрелять". Учитывая же, что у него высокой скорости нет, его и не ставят на левом фланге. А ведь для крайнего полузащитника очень важно иметь скорость – такую, как была у действовавших на этой позиции Косовского или Раца. Они не били с правой ноги по воротам, а проходили вдоль бровки до штрафной площади или лицевой линии, делая оттуда прострелы или подачи. В это время двое-трое человек включаются и идет мощная атака. Да, согласен, в минувшем сезоне Ярмоленко мало играл, выходя в "Вест Хэме" в основном на замены. Для игрока, который является лидером нашей сборной, недостаток игровой практики непозволителен. Он должен играть, быть на ходу, показывая свой высокий уровень. Увы, этого в сезоне-2020/21 в английской карьере Андрея не было. Еще хочу сказать по поводу Цыганкова, которого у нас чуть ли не причисляют к лику святых, оценивая его в 25-30 миллионов у.е. Да какие там 30, 25 или даже 20 миллионов! Большую часть турнирной дистанции в "Динамо" он отсутствует из-за травм, а в играх за сборную выходит на замены. Объясните мне: как футболист, не играющий максимально на всех фронтах, может стоить 25-30 миллионов? В последнее время уж слишком много дифирамбов поется игрокам, которым еще далеко до топ-уровня. Знаете, я еще сам бегаю в футбол в Гидропарке, и в свои неполные шестьдесят лет почти ни в чем не уступаю молодым. Понятное дело, в скорости – да, а вот в футбольном мышлении – нет.

- С появлением в воротах сборной Украины Георгия Бущана за пост номер один можно быть спокойным?
- (Воодушевленно). Вот как раз в Бущане я уверен. Он действительно номер один в сборной, парень здорово проявил себя на чемпионате Европы. Георгий показал, что он вратарь хорошего уровня, и уже сегодня способен играть в любом европейском топ-клубе.

- А что бы вы сказали об игре 18-летнего Ильи Забарного, одного из самых юных игроков не только в составе сборной Украины, но и на чемпионате Европы в целом?
- А чем он себя проявил? У парня карьера только начинается, и ему еще нужно развиваться в своем мастерстве. Чтобы не было так, как с большинством пацанов из украинской молодежной сборной (U-20), которые стали чемпионами мира в 2019-м. После столь весомого успеха они вроде как должны были проявить себя в клубах Премьер-лиги. Но где все они сейчас? Одного туда в аренду отдали, другого – сюда, третьего еще куда-то… А они ведь должны расти, прогрессировать.

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- Англичане - родоначальники футбола, однако на мировых форумах чемпионство давалось им всего один раз - у себя на родине в 1966-м. На континентальных же первенствах они довольствовались лишь третьим местом в 1996-м. Как считаете, почему успехи обходят сборную Англии стороной?
- Трудно сказать. Парадоксально получается: чемпионат Англии относится к топовым, и футболисты в нем выступают классные, а вот у национальной сборной на крупных футбольных турнирах по части успехов не все так, как того хотелось бы. Уже сколько лет сборная Англии не может ничего выиграть! Похоже, что в отличие от сборной Дании образца 1992-го и сборной Греции образца 2004-го, которые выиграли чемпионат Европы, у них напрочь отсуствовал фарт. Зато на нынешнем континентальном первенстве у англичан есть отличный шанс выиграть чемпионство. В полуфинале у них в соперниках Дания, обыграть которую при всем уважении к ней, вполне по силам.

- В вашей карьере был не один матч против представителей английской Премьер-лиги. Чем они запомнились?
- Мощью англичан. Они все время в динамике, никогда не останавливаются, все время бегут. У них нет такого, что отдал пас – и куришь на поле. Англичанам нужно постоянно быть в тонусе. Помнится, в 1989 году в бытность мою игроком киевского "Динамо" мы участвовали в представительном турнире, который проводился на "Уэмбли". Из представителей английской Премьер-лиги в нем участвовали "Ливерпуль" и "Арсенал", а еще португальский "Порту". В нем англичане проявили себя в полной красе, показав все вышеперечисленные мною качества.

- Сколько раз приходилось бывать в Англии?
- Точно не помню. Но не сказал бы, что часто. Раза два, наверное. Хотя в другой стране Британских островов – Шотландии побывал дважды, это точно. Оба раза в Глазго, когда с "Динамо" играли в 1986-м против "Селтика", а в 1987-м встречались с "Глазго Рейнджерс".

- Английским языком владеете?
- Чуть-чуть. Пару-тройку слов знаю. Как в "Джентльменах удачи" - "girl", "table". А еще "come here" (улыбается).

- Какое впечатление у вас от проходящего Евро-2020?
- Мне понравился насыщенный на захватывающий сценарий один из дней 1/8 финала, когда сразу два матча – Хорватия – Испания и Франция – Швейцария в основное время завершились с одинаковым счетом 3:3, а уже потом все решалось в дополнительное время и даже в серии пенальти. События в этих поединках были непресказуемыми и драматичными, что очень подкупало. Вообще текущий чемпионат Европы интересный. Футболисты показали неплохой уровень футбола.

- Какие сборные порадовали содержательной игрой, какие разочаровали?
- Поначалу неплохо выглядели голландцы, французы, итальянцы, бельгийцы, потом англичане. Понравились также чехи и датчане, которые после случая с их партнером по команде Кристианом Эриксеном сумели сплотиться и ради него стали сражаться до последнего. Это помогло Дании дойти аж до полуфинала. Что касается моих симпатий, то они, как я уже сказал, на стороне Англии. За нее и буду болеть. Думаю, что именно она встретится в финале с Италией на "Уэмбли".

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В статье: Украина Англия Иван Яремчук Виктор Цыганков
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.