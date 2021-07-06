Италия - Испания. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 06.07.2021

6 июля. 22:00. Евро-2020. Полуфинал

Лондон. "Уэмбли"

Италия - Испания

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

Противостояние Италии и Испании - одно из самых насыщенных, самых острых в европейском футболе. В 37-ми встречах счет по победам - 13:11 в пользу "Фурии Рохи", разница мячей и вовсе 51:51. На крупных турнирах то пришлось переигрывать матч из-за ничьей, как на Чемпионате Мира-1934, то побеждать на ЧМ-1994 голом Роберто Баджо на 87-ой минуте, то решать в серии пенальти на Евро-2008 и Кубке Конфедераций-2013. 4:0 испанцев в финале Евро-2012 в Киеве, месть итальянцев за это в 1/8 финала Евро-2016 (2:0), 0:3 в проклятом для Италии Отборе на ЧМ-2018 - всегда было весело.

Иногда даже дело заканчивалось кровью. В том самом 1994-ом году Мауро Тассотти разбил нос Луису Энрике. И, как заявляют приближенные нынешнего главного тренера сборной Испании, он не забыл и не простил.

Более того, ранее это была наиболее яркая, стереотипная битва антиподов. Атака против обороны, короткий пас против длинного, техника против "физики" и тактики. Правда, сейчас обе сборные очень похожи. Обе ищут владение мячом и доминирование. Энрике даже признается, что ему самому будет интересно увидеть, кто же выиграет эту битву за доминирование. "Обе же не могут доминировать. Первой битвой в матче будет битва за мяч. Также они настоящая, единая команда. И мы тоже. Мы больше клуб, чем сборная. Мы похожи. Действительно интересный матч. У обеих будут свои моменты". Наверняка.

Обе лидируют на Евро-2020 по забитым мячам. Причем побили свои рекорды - 11 голов у Италии, 12 - у Испании. Также лидеры по ударам по воротам, по заработанным фолам, в Топ-3 по ударам в створ и владению мячом (испанцы лучше в двух последних). То есть активны, агрессивны. Сесар Аспиликуэта говорит о сохранении ДНК короткого паса вместе с добавлением агрессии, интенсивности, чего хочет Энрике. Сборная Роберто Манчини обладает тем же. Вингер Федерико Кьеза говорит о почти той же идеологии, но заявляет, что его команда динамичнее и ее игроки чаще меняются местами. Увидим.

Итальянцы в лучшей форме. Они не проигрывали в 32-ух матчах подряд, побеждали в 13-ти подряд. В Еврокампании, включая Квалификацию, побили общий рекорд всех времен - 15 побед подряд. Они блестяще прошли групповой турнир, доигрались до овертайма с Австрией, но Бельгию в великолепном по общему качеству матче победили совершенно по делу. Выглядя более собранными, действуя более продуманно. И очень быстро. Они переиграли соперника и по атакующим действиям, и по староитальянскому умению "сушить" игру. Из последних 20-ти минут в игровые, с мячом в движении, превратив лишь девять.

Испанцы менее сбалансированы. Они отыграли два унылых матча в группе, напомнив Чемпионат Мира-2018 с его тысячью бесцельных передач. Затем добыли 5:0 над Словакией, упустили 3:1 в концовке основного времени, но в итоге в овертайме вышли на пять забитых против Хорватии. А затем вернулись к старому, отыграв весьма невзрачно против Швейцарии и выиграв лишь в серии пенальти. Тогда к 77-ой, минуте удаления соперника, они нанесли лишь пять ударов по воротам. Впрочем, Энрике доволен, отмечая сплоченность сборной и ее умение сопротивляться, противостоять неудачам.

Сборную Манчини, гораздо более сыгранную и стабильную, считают фаворитом. В итальянской прессе и вовсе шапкозакидательские настроения. Что тренер пытается остудить. "Многие эксперты говорят, что Италия уже в финале? Надеюсь, хоть однажды они окажутся правыми. Но мы еще не там. Нам понадобится замечательная игра, поскольку Испания - Топ-команда". Насчет Топ-команды он несколько преувеличил, но больно и даже смертельно в этом матче способен ужалить каждый и в любой момент. Может получиться эпохальная битва.

Кадры

Хотя бы побеждать Испания начала после того, как ее стартовый состав пополнился опытными игроками. О Серхио Бускетсе и итальянские коллеги-опорники высказываются с огромным уважением. Но вот другие опытные игроки под вопросом. Говорят о возвращении Льоренте за счет Аспиликуэты. Трудно понять, зачем. Добавивший ума атаке Сарабия и самый опытный центральный защитник команды Лапорт под вопросом из-за травм. Намечается серьезная потеря в опыте и хладнокровии. Эрик Гарсия, Ферран Торрес и Дани Ольмо играют в сильных клубах, но еще слишком молоды.

Особое внимание к Унаи Симону. Он как раз и есть тот пример сопротивления и преодоления неудач, о которых говорил Луис Энрике. Он привез детский гол в дебюте матча против Хорватии, но затем несколько раз спасал. А против Швейцарии выиграл серию пенальти. И Альваро Мората, не теряющий присутствия духа несмотря на промахи и угрозы в его адрес. Сумеет ли он пробить одноклубников Бонуччи и Кьеллини, съевших Ромелу Лукаку? Леонардо отмечает, что Альваро - форвард другого типа. Явно подразумевая, что своей скоростью и мобильностью он может застать врасплох ветеранов.

Италия потеряла самого быстрого игрока турнира. Леонардо Спинаццола уже прооперирован в Финляндии. Кьеза называет его фундаментальным игроком. Да, Эмерсон не сможет так растягивать и мучить оборону соперника, хотя и победитель Лиги Чемпионов. С другой стороны, в эру Манчини сборная не раз доказывала, что умеет безболезненно менять кого угодно. Как, например, Ди Лоренцо Флоренци. Внимание к Инсинье, забившему классный гол Бельгии. Форварда Иммобиле критикуют лишь чуть меньше, чем Морату. Зато тройку опорников обожают. Верратти, Жоржиньо, Барелла и вправду великолепны.

Джанлуиджи Доннарумма за 31 матч в сборной никогда не пропускал более одного мяча. Не собирается и сейчас. Он в отличной форме.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Жоржиньо, Верратти, Барелла, Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Испания: Симон, Аспиликуэта, П. Торрес, Гарсия, Альба, Бускетс, Коке, Педри, Ольмо, Мората, Ф. Торрес

Главный арбитр

Феликс Брых судил сборную Испании дважды. В домашнем матче Отбора на Чемпионат Мира-2018 как раз против Италии. Показав иберийцам пять желтых карточек. Также он отсудил матч против сборной Франции в Отборе на ЧМ-2014, с одной желтой и даже назначенным пенальти в пользу Сеска Фабрегаса. Счет обеих встреч - 1:1. Италию же он судил пять раз. Статистика тех матчей - три победы, две ничьи, 9 желтых карточек и назначенный пенальти как раз в ворота Испании.

Прогноз: Италия - Испания 2:1

Высокий прессинг, скорость итальянцев крайне опасны для уставших и менее собранных испанцев. Можно понять тех, кто видит явного фаворита. Хотя в полуфиналах Евро слабых точно нет, и любой может победить. Если кто и может лишить "адзурри" мяча и контроля, так это "Ла Роха". Эта битва "близнецов по философии" (AS) почти наверняка будет плотной. Бонуччи считает, что фаворитов нет и нужно забыть то, чего добились до этого. А Луис Энрике даже рад критике, поскольку может сплотить команду против нее. Но все же с Жоржиньо, Верратти и Бареллой один Бускетс не справится.