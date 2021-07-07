Италия - Испания 1:1 (4:2 пен.). Статус-кво 20-го века восстановлен

Евро-2020. Полуфинал

Лондон. "Уэмбли"

Италия - Испания 1:1 (4:2 пен.)

Голы: Кьеза 60 - Мората 80

Серия пенальти: Локателли 0:0 (вратарь), Ольмо 0:0 (неточно), Белотти 1:0, Морено 1:1, Бонуччи 2:1, Алькантара 2:2, Бернардески 3:2, Мората 3:2 (вратарь), Жоржиньо 4:2

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Толой 74), Жоржиньо, Верратти (Пессина 74), Барелла (Локателли 85), Кьеза (Бернардески 107), Иммобиле (Берарди 61), Инсинье (Белотти 85)

Испания: Симон, Аспиликуэта (Льоренте 85), Лапорт, Гарсия (П. Торрес 109), Альба, Бускетс (Алькантара 106), Коке (Родри 70), Педри, Ольмо, Оярсабаль (Морено 70), Ф. Торрес (Мората 62)

Предупреждения: Толой 98, Бонуччи 118 - Бускетс 51

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

Сегодня заголовком Marca был "Фантастическая Вечеринка", строки из песни дивы итальянской музыки 70/80-х, очень популярной и в Испании, Раффаэллы Карры, скончавшейся в понедельник. По просьбе итальянцев, на "Уэмбли" перед матчем звучали ее песни. И мы действительно ожидали что-то фантастическое. Яростные соперники, между которыми немало даже ненависти, встречались на Евро в седьмой раз, больше, чем какие-либо другие. На четвертом Евро подряд. После взаимных ударов на предыдущих - 4:0 Испании в финале-2012, 2:0 Италии в 1/8 финала-2016. Обе искали свой реванш.

Итальянцы считались фаворитом, выглядели более собранными. Они выдали серии из 32-ух матчей подряд без поражений, 13-ти побед подряд, 15-ти подряд в Еврокампании (общий рекорд). Победили в основное время лидера рейтинга ФИФА - Бельгию. Роберто Манчини даже пришлось раздраженно отвергать заявления журналистов о том, что сборная уже в финале. Испанцы прошли Хорватию и Швейцарию тяжело, за более, чем 90 минут. А Луису Энрике на критику пришлось отвечать заявлениями о том, что его команда не менее собранна и умеет сопротивляться. Она точно умеет бороться.

Наставник "Фурии Рохи" говорил о битве за владение мячом как о первой, главной. Нынешняя "Скуадра Адзурра" также очень любит владение мячом, доминирование. Настолько, что AS даже говорил о битве "близнецов по философии". Тем не менее, Манчини признавал, что до уровня Испании Италия еще не дошла. И в первом тайме это было особо заметно. Явно худшем тайме в каденции Роберто. Итальянцы никак не могли зацепиться за мяч, теряли его очень рано, в первые 25 минут владели им 28 процентов времени. Затем успокоились, дошли до сорока, но и тогда выглядели слабее.

Уже в дебюте матча Педри блестяще вывел Оярсабаля на вратаря. Микель, неожиданно заменивший Морату в стартовом составе, не обработал мяч. Италия, не бившая по воротам до 45-ой минуты вообще и лишь неудачно игравшая длинными пасами, также не сумела пробить. После ошибки Симона на фланге. Комбинацию Педри, Оярсабаля и Ольмо отличным сейвом остановил Доннарумма, удары двух последних в финале быстрых атак на фоне обманчивого улучшения у итальянцев были плохими. Лишь на 45-ой минуте Эмерсон получил мяч от Инсинье и с острого угла сотряс перекладину.

В целом в первом тайме скоростей и ударов по воротам все же немного не хватало. А вот с начала второго пошла уже просто бешеная игра. И в ней испанцы играли лучше и создавали больше. Ди Лоренцо отчаянно прервал прострел на Ольмо в метрах от ворот, Бускетс пробил чуть выше с 17-ти метров. Доннарумма взял удар Оярсабаля издали. Хотя уже и итальянцы контратаковали, удар Кьезы пришлось брать Симону. И именно Федерико забил первым. Доннарумма начал контратаку, Инсинье отдал в штрафную, Лапорт выбил в подкате плохо, а Кьеза, пришедший левее, закрутил в угол.

Забил тот самый Кьеза, которого показывали еще с середины первого тайма вместе с готовившимся выйти на замену Берарди, а также вместе с раздраженным Манчини.

Далее ясно ожидалось давление отстающих, контратаки ведущих. Почти сразу же Оярсабаль был обязан замыкать навес головой, в контратаке Кьеза вывел Берарди на вратаря. Симон отбил ногой. Хотя в целом темп упал, "адзурри" удалось перевести игру в удобную себе. Даже отодвинуть ее ближе к центру поля. Но именно тогда они пропустили, причем на удивление легко. Сразу же после еще одного недостаточно сильного удара Берарди Ольмо и вышедший на замену Мората разыграли "стенку" мимо пяти соперников. А вскоре Бускетс мог попасть головой после ошибки Доннаруммы на выходе.

Последние минут шесть основного времени и первые минут десять дополнительного прошли гораздо спокойнее. В овертайме итальянцы даже немало владели мячом. Вернул напряжение лишь штрафной у их ворот с сейвами Доннаруммы и защитника, очень опасным рикошетом. А на 102-ой минуте выход Доннаруммы вновь не удался, и Кьеллини пришлось блокировать удар. Джорджо также затем блокировал опасный прострел. Италия уже выглядела крайне уставшей и вроде бы желала лишь обороняться. Впрочем, во втором экстра-тайме уже и Испания устала и в целом согласилась на пенальти.

Серию начали молодые и не слишком опытные Локателли и Ольмо. Удар первого Симон легко отбил, удар второго пришлось отбивать на трибунах. Затем пенальтисты своих клубных команд Белотти и Морено четко забили, опытные Бонуччи и Тьяго Алькантара легко обманули вратарей. Затем же настал черед яростно критикуемых игроков "Ювентуса". Бернардески как раз попал в "девятку". А вот Мората, то положительный, то трагический герой этого Евро, остался последним, пробив слабо. Победитель Лиги Чемпионов Жоржиньо же пробил низом под стойку.

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В 20-ом веке испанцы большей частью чувствовали злость и комплекс неполноценности после матчей с итальянцами. Жаловались на судей, на катеначчо соперника, заявляли, что играли лучше и проиграли несправедливо. В 2008-ом году все это удалось сломать победой в серии пенальти, которую экс-игрок сборной Сеск Фабрегас назвал изменением истории. В 2012-ом году настала кульминация в виде 4:0 в Киеве. Однако на двух последних турнирах Италия вновь сильнее Испании. Причем сегодня по игре выглядела слабее, но в итоге победила. Как в предыдущем столетии.

Обе сборные должны были вылезать из ямы в последние три года. Манчини после невыхода его предшественника на Чемпионат Мира-2018 сделал это быстрее и качественнее, построил более мощную команду с большим запасом прочности. Сумевшую выдержать даже в таком крайне тяжелом матче. Команде Энрике, наверное, не хватило именно этой самой прочности. А также, возможно, физической и психологической готовности. Играть третий овертайм подряд, исполнять вторую серию пенальти подряд слишком тяжело.