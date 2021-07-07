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ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Италия - Испания 1:1 (4:2 пен.). Статус-кво 20-го века восстановлен

ЕВРО-2020
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(2 голосов)

"Скуадра Адзурра" возвращается в финал Евро

Италия - Испания 1:1 (4:2 пен.). Статус-кво 20-го века восстановлен

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Евро-2020. Полуфинал

Лондон. "Уэмбли"

Италия - Испания 1:1 (4:2 пен.)

Голы: Кьеза 60 - Мората 80

Серия пенальти: Локателли 0:0 (вратарь), Ольмо 0:0 (неточно), Белотти 1:0, Морено 1:1, Бонуччи 2:1, Алькантара 2:2, Бернардески 3:2, Мората 3:2 (вратарь), Жоржиньо 4:2

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Толой 74), Жоржиньо, Верратти (Пессина 74), Барелла (Локателли 85), Кьеза (Бернардески 107), Иммобиле (Берарди 61), Инсинье (Белотти 85)

Испания: Симон, Аспиликуэта (Льоренте 85), Лапорт, Гарсия (П. Торрес 109), Альба, Бускетс (Алькантара 106), Коке (Родри 70), Педри, Ольмо, Оярсабаль (Морено 70), Ф. Торрес (Мората 62)

Предупреждения: Толой 98, Бонуччи 118 - Бускетс 51

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

Сегодня заголовком Marca был "Фантастическая Вечеринка", строки из песни дивы итальянской музыки 70/80-х, очень популярной и в Испании, Раффаэллы Карры, скончавшейся в понедельник. По просьбе итальянцев, на "Уэмбли" перед матчем звучали ее песни. И мы действительно ожидали что-то фантастическое. Яростные соперники, между которыми немало даже ненависти, встречались на Евро в седьмой раз, больше, чем какие-либо другие. На четвертом Евро подряд. После взаимных ударов на предыдущих - 4:0 Испании в финале-2012, 2:0 Италии в 1/8 финала-2016. Обе искали свой реванш.

Итальянцы считались фаворитом, выглядели более собранными. Они выдали серии из 32-ух матчей подряд без поражений, 13-ти побед подряд, 15-ти подряд в Еврокампании (общий рекорд). Победили в основное время лидера рейтинга ФИФА - Бельгию. Роберто Манчини даже пришлось раздраженно отвергать заявления журналистов о том, что сборная уже в финале. Испанцы прошли Хорватию и Швейцарию тяжело, за более, чем 90 минут. А Луису Энрике на критику пришлось отвечать заявлениями о том, что его команда не менее собранна и умеет сопротивляться. Она точно умеет бороться.

Наставник "Фурии Рохи" говорил о битве за владение мячом как о первой, главной. Нынешняя "Скуадра Адзурра" также очень любит владение мячом, доминирование. Настолько, что AS даже говорил о битве "близнецов по философии". Тем не менее, Манчини признавал, что до уровня Испании Италия еще не дошла. И в первом тайме это было особо заметно. Явно худшем тайме в каденции Роберто. Итальянцы никак не могли зацепиться за мяч, теряли его очень рано, в первые 25 минут владели им 28 процентов времени. Затем успокоились, дошли до сорока, но и тогда выглядели слабее.

Уже в дебюте матча Педри блестяще вывел Оярсабаля на вратаря. Микель, неожиданно заменивший Морату в стартовом составе, не обработал мяч. Италия, не бившая по воротам до 45-ой минуты вообще и лишь неудачно игравшая длинными пасами, также не сумела пробить. После ошибки Симона на фланге. Комбинацию Педри, Оярсабаля и Ольмо отличным сейвом остановил Доннарумма, удары двух последних в финале быстрых атак на фоне обманчивого улучшения у итальянцев были плохими. Лишь на 45-ой минуте Эмерсон получил мяч от Инсинье и с острого угла сотряс перекладину.

В целом в первом тайме скоростей и ударов по воротам все же немного не хватало. А вот с начала второго пошла уже просто бешеная игра. И в ней испанцы играли лучше и создавали больше. Ди Лоренцо отчаянно прервал прострел на Ольмо в метрах от ворот, Бускетс пробил чуть выше с 17-ти метров. Доннарумма взял удар Оярсабаля издали. Хотя уже и итальянцы контратаковали, удар Кьезы пришлось брать Симону. И именно Федерико забил первым. Доннарумма начал контратаку, Инсинье отдал в штрафную, Лапорт выбил в подкате плохо, а Кьеза, пришедший левее, закрутил в угол.

Забил тот самый Кьеза, которого показывали еще с середины первого тайма вместе с готовившимся выйти на замену Берарди, а также вместе с раздраженным Манчини.

Далее ясно ожидалось давление отстающих, контратаки ведущих. Почти сразу же Оярсабаль был обязан замыкать навес головой, в контратаке Кьеза вывел Берарди на вратаря. Симон отбил ногой. Хотя в целом темп упал, "адзурри" удалось перевести игру в удобную себе. Даже отодвинуть ее ближе к центру поля. Но именно тогда они пропустили, причем на удивление легко. Сразу же после еще одного недостаточно сильного удара Берарди Ольмо и вышедший на замену Мората разыграли "стенку" мимо пяти соперников. А вскоре Бускетс мог попасть головой после ошибки Доннаруммы на выходе.

Последние минут шесть основного времени и первые минут десять дополнительного прошли гораздо спокойнее. В овертайме итальянцы даже немало владели мячом. Вернул напряжение лишь штрафной у их ворот с сейвами Доннаруммы и защитника, очень опасным рикошетом. А на 102-ой минуте выход Доннаруммы вновь не удался, и Кьеллини пришлось блокировать удар. Джорджо также затем блокировал опасный прострел. Италия уже выглядела крайне уставшей и вроде бы желала лишь обороняться. Впрочем, во втором экстра-тайме уже и Испания устала и в целом согласилась на пенальти.

Серию начали молодые и не слишком опытные Локателли и Ольмо. Удар первого Симон легко отбил, удар второго пришлось отбивать на трибунах. Затем пенальтисты своих клубных команд Белотти и Морено четко забили, опытные Бонуччи и Тьяго Алькантара легко обманули вратарей. Затем же настал черед яростно критикуемых игроков "Ювентуса". Бернардески как раз попал в "девятку". А вот Мората, то положительный, то трагический герой этого Евро, остался последним, пробив слабо. Победитель Лиги Чемпионов Жоржиньо же пробил низом под стойку.

****

В 20-ом веке испанцы большей частью чувствовали злость и комплекс неполноценности после матчей с итальянцами. Жаловались на судей, на катеначчо соперника, заявляли, что играли лучше и проиграли несправедливо. В 2008-ом году все это удалось сломать победой в серии пенальти, которую экс-игрок сборной Сеск Фабрегас назвал изменением истории. В 2012-ом году настала кульминация в виде 4:0 в Киеве. Однако на двух последних турнирах Италия вновь сильнее Испании. Причем сегодня по игре выглядела слабее, но в итоге победила. Как в предыдущем столетии.

Обе сборные должны были вылезать из ямы в последние три года. Манчини после невыхода его предшественника на Чемпионат Мира-2018 сделал это быстрее и качественнее, построил более мощную команду с большим запасом прочности. Сумевшую выдержать даже в таком крайне тяжелом матче. Команде Энрике, наверное, не хватило именно этой самой прочности. А также, возможно, физической и психологической готовности. Играть третий овертайм подряд, исполнять вторую серию пенальти подряд слишком тяжело.

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В статье: Роберто Манчини Испания Италия Евро-2020 Луис Энрике
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Комментарии (71)
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Барселиниус (землянин)
07.07.2021 в 01:24
Смотрю у мадридастов сегодня отлегло.. последние барселонцы вылетели. Сразу такое оживление, шутки, стёб, улыбки.. ))) Хотя стоп!!! А Брайтвайт? Забыл. Ещё ж один остался. Дания ВПЕРЁД! Да здравствует Барселона! ))
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Salming (Полтава)
07.07.2021 в 01:13
Тики таку выбросили. Дальше остался нормальный футбол
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-3
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
07.07.2021 в 01:14
Новое слово прочёл?
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+1
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hardcorepwnz (Украина)
07.07.2021 в 01:16
Юзовка - это новая страница какого-то местного фаната Барселоны? Залогиньтесь, уважаемый
+1
0
Smooth da Hustler (Львів)
07.07.2021 в 01:19
Да 100% Испанци хорошо играли, но в очередной раз докпзали ,что владение ничего не гарантирует
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0
0
Mexxxxx (Просяная)
07.07.2021 в 01:20
Тики така перешла из тотального футбола придуманного голландцами. Техника, точность, давление, так играла Барса и другие не слабые клубы. И в чем плох этот стиль? А нормальный это какой, от обороны, не спеша, защита это все, просто для примера нормально играть это как, ну если испанцы сыграли сегодня плохо, разрывая Италию в основное время точно, то кто играет хорошо
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0
0
Smooth da Hustler (Львів)
07.07.2021 в 01:23
Так ни кто не говорит что плохо, но есть множество тактик и стилей. Тики така основана на владении а это не гарантия.А от обороны может менее зрелищно , но приносит свои плоды, или нужно было открытся против испании,...
0
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Mexxxxx (Просяная)
07.07.2021 в 01:30
Италия сыграла грамотно и достойно и не все время от обороны. Но почему люди радуются вылету команды, которая доминировала, не понятно. Испания точно не показала антифутбол, как бывает у некоторых, чтоб теперь им в спину сказать, ну и хорошо что вы вылетели.
0
0
Smooth da Hustler (Львів)
07.07.2021 в 01:35
Потому что большинство, болеет за команду как раз ту что не доминирует, это всегда интересней.Тот же аспект что в финале лч, вроде мс звери, состав, тренер итд, но хочется чудес в футболе, иначе не интересно
0
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
07.07.2021 в 01:11
Жаль, что не дожали симулянтов в доп время :(
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+1
-3
Smooth da Hustler (Львів)
07.07.2021 в 01:11
Кому как))
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0
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
07.07.2021 в 01:14
Вам в пердях какая разница? Нам в Испании обидно
0
0
Smooth da Hustler (Львів)
07.07.2021 в 01:17
Ну да, в испании знатно хамят)
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0
0
Smooth da Hustler (Львів)
07.07.2021 в 01:09
Матч достойный 1/2, Итальяхи красавци, испания показала очень хорошую игру также , но владение это не всегда победа ,и это хорошо.Теперь за Данию топить нужно))
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+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.07.2021 в 01:06
Доннарумма перешёл в ПСЖ с Милана за 15 лямов!
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+1
-2
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
07.07.2021 в 01:09
С Милана? Сверху ? Ты тупое и неграмотное :)
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0
-3
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usovvictor (Kharkov)
07.07.2021 в 01:05
....испанцы были просто великолепны, но итальянская "пицца" оказалась острее...
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+1
-2
rjhxb61@ukr.net (киев)
07.07.2021 в 01:03
Кьелини - монстр, настоящий капитан. Уважение за постоянную поддержку партнеров по команде и похлопывание по плечу Альбы при выборе ворот перед серией пенальти.
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+2
-1
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Барселиниус (землянин)
07.07.2021 в 01:06
Альба шуток Кьелини явно не хотел понимать. ))
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+2
-10
rjhxb61@ukr.net (киев)
07.07.2021 в 01:21
Понимание юмора у обеих сторон абсолютно разное:))
0
0
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Барселиниус (землянин)
07.07.2021 в 01:02
Италы в послематчевых пенальти были более злыми, более уверенными.. и в итоге победили. Но по игре испанцы были лучше. Но кто им доктор? Надо было выигрывать в основное время имея такое преимущество. Короче... Дания вперёд!
Ответить
+3
-10
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
07.07.2021 в 01:04
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+1
-2
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
07.07.2021 в 01:06
а як К'єлліні попустив альбатроса? видно, що з аутистом спілкується, емоцій нуль, почуття гумору також. шістковий друг чмоссі
Ответить
+2
-4
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
07.07.2021 в 01:08
Витя я ж просил никогда не писать под моими комментариями
+1
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
07.07.2021 в 01:11
Щас он накакает..
+1
-7
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
07.07.2021 в 01:13
хіба? погано просив значить, якщо я не пам'ятаю
+1
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
07.07.2021 в 01:13
У него обиды какие-то и в жизни и на Барселону , но чего он к нам докапывается я не понимаю
+1
-1
Algrab (Костопiль)
07.07.2021 в 00:58
За Данію!!!
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+1
-3
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
07.07.2021 в 01:01
Да да да.
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+1
-3
kapello (Луганск)
07.07.2021 в 00:54
как бывает....Мората из героев в антигероя за полчаса
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+2
-1
rjhxb61@ukr.net (киев)
07.07.2021 в 00:53
Пару-тройку дней назад в одной из новостей на этом сайте было категоричное заявление Луческу о победе на Евро сб.Италии). Оракул)!
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+1
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
07.07.2021 в 00:53
Классный был футбол от обеих команд! Мората дал - Мората взял Итальянской прухи никто ещё не отменял))
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+4
0
Dimka26 (Чернигов)
07.07.2021 в 00:52
Италия очень слабо. Англичане в финале их вынесут как Украину
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+3
-7
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Michael-K (Івано-Франківськ)
07.07.2021 в 00:53
Подивимся...
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+3
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
07.07.2021 в 00:54
Они после гола сделали замены на удержание и потом при 1:1 вернуться было тяжело вот и тянули до пенальти
Ответить
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
07.07.2021 в 00:56
а до 60 минуты что было?
0
-5
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
07.07.2021 в 00:57
До 60й минуты был ровный матч
+2
-1
Mexxxxx (Просяная)
07.07.2021 в 00:54
Та им хоть бы Данию пройти, те ж стоять не будут.
Ответить
+6
-1
Dimka26 (Чернигов)
07.07.2021 в 00:57
не думаю что у Дании сил хватит выиграть. все е класс их намного ниже.
0
-6
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
07.07.2021 в 00:57
Что Англия сильнее Италии? Кого Англия обыграла чтоб выиграть чемпионат. Дания их вдует.
Ответить
+3
-2
Mexxxxx (Просяная)
07.07.2021 в 01:14
Если так вдуматься у Дании вообще соперников не осталось. Авторитетов они в принципе не признают, им пофигу кто там против них. Англию обыграют даже ветераны датские, которым за пятьдесят, если выйдут на поле (так же англичане про Украину говорили) ну а Италия хороша, но Испания давила, Австрия тоже на равных играла. Поэтому Дания намечается по ходу на чемпионство....
0
0
Alex DI (Харьков)
07.07.2021 в 00:52
Форза Италия!!!
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+1
-2
аалекс ( Крым)
07.07.2021 в 00:51
Прекрасный матч. Несмотря на огромное напряжение и плотность матча, никакой грубости, симуляции и затяжек времени. Испанцы были хороши, но дальше идёт сильнейший. Жаль Морату, опять на него пойдут наезды.
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+2
-9
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Michael-K (Івано-Франківськ)
07.07.2021 в 00:51
Я чекав більш впевненої перемоги Скуадро Адзури, не чекав від іспанців такої впевнено гри, враховуючи їх попередні матчі! Дуже К'єліні сподобався, коли вирішували хто буде першим бити і в які ворота, не бачив ще, щоб так розслаблено і з почуттям гумору хтось ще так робив, веселий мужик...Forza ITALIA!!!
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+4
-2
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hardcorepwnz (Украина)
07.07.2021 в 00:48
Какой приятный вечер. Наконец-то великий тренер Луис Энрике едет домой. Он и так слишком долго мучил нас своим присутствием, но больно уж слабые соперники попадались. Вдвойне приятно, что вылетели из-за крысы Мораты. Forza Italia
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+4
-4
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Loader (Днепр)
07.07.2021 в 00:52
Ты уверен в том, что написал сейчас? Оставь х.йню витькам.
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-6
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
07.07.2021 в 00:55
а от і набуханий позорнік
+1
-4
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hardcorepwnz (Украина)
07.07.2021 в 00:56
А где ты тут хню увидел? Хорватия и Швейцария сильные соперники? Которых они проползли в овертайме. Ну это и сборная Украины могла быть на месте Испании тогда, будь в четвертьфинале вместо Англии какая-то Словакия. Кстати насчет Словакии, у испанцев еще и группа мегатяжелая была
+4
-2
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Loader (Днепр)
07.07.2021 в 01:30
Смотри просто на итоги. Почему проползли? Нидерланды феерили в 2008. Казалось, что никто и ничто не остановит их. Но.. Россия..))) чем они гордиться будут еще сто лет.
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Loader (Днепр)
07.07.2021 в 01:31
Да.. Забыл добавить. Витек идет нах... Как всегда.
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Loader (Днепр)
07.07.2021 в 01:16
Игра вся абсолютно прошла под давлением Испании. Итог... просто пенальти. Вот и все.
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
07.07.2021 в 01:19
ага ага, довбню, а гол К'єзи - совпадєніє, а 100%ні моменти Італії - нєдоразумєнієпроспися, алкаш
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Loader (Днепр)
07.07.2021 в 01:38
"нєдоразумєніє"... Какие же вы все-таки тупые. Витек, ты просто орден на теле тупых дружков.
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Зеюзикбасс (Кривой Рог)
07.07.2021 в 00:47
Тики кака сново в пролёте. Италия лучшая.
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+7
-3
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
07.07.2021 в 00:48
Италия ровно час была на заглоте))) сразу после забитого
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0
-6
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
07.07.2021 в 00:49
Заглот у тики каки?
+3
-3
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
07.07.2021 в 00:49
але в кінці в тіки каки з булок потекло
+3
-2
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hardcorepwnz (Украина)
07.07.2021 в 00:49
Испания весь плей-офф была на заглоте, но увы, у хорватов сил не хватило, а швейцария осталась в меньшинстве из-за левого удаления. Наконец-то справедливость восторжествовала, и великие гении тики-каки едут домой
+4
-2
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
07.07.2021 в 00:48
тікі кака навіть з допомогою арбітра не змогла обіграти втомлену Італію
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+4
-3
Alex DI (Харьков)
07.07.2021 в 00:55
Кстати я тоже обратил внимание, брых как тофолы испанцам прощал, и за срыв двух опасных контратак в первом тайме ноль жёлтых, но может это просто манера судейства
+1
-1
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
07.07.2021 в 00:59
дивна манера. подібне було в матчі з бельгійцями. буся на червону награв
0
0
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
07.07.2021 в 00:46
Испания была лучше. Италийцы типично для себя подло делают
Ответить
+2
-7
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
07.07.2021 в 00:51
Смотри на табло и удивляйся
Ответить
+4
-3
Alex DI (Харьков)
07.07.2021 в 00:55
А что подлого конкретно в этой игре?
Ответить
+3
0
Mexxxxx (Просяная)
07.07.2021 в 00:44
Это наверное был финал. Лучше сыграть уже некуда. Обе достойнейшие. Просто поклониться людям, которые так играют, показывают какой должен быть футбол. Не знаешь за кого и болеть, когда обе команды заслуживают победы. Да Испания была сильней, но Италия в борьбе не уступала. Наши надеюсь смотрели по телевизору. Неужели они совсем не способны так сыграть? Понятно технически никогда, но выдать желание, скорость, огонь, понятно все 90 минут никогда, но хотя бы 10-15 минут, для себя, для всех, ну если есть хотя бы капля мужского характера, самоуважения. Или тренера у нас такие, боятся сыграть вот так, по-настоящему, так тогда о каком они Милане там бредят. Мужики, спасибо вам за подаренный матч!
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+8
-2
Lion Killer (Львів)
07.07.2021 в 00:49
не перегинайте палку, без каплі чоловічого характеру і самоповаги в чвертьфінал не виходять навіть з фартом. На ЧЄ не виходять, не те шо чвертьфінал. Я не кажу нашим деферамби співати, але й не треба перебільшувати
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+3
-4
Mexxxxx (Просяная)
07.07.2021 в 00:52
Згоден, може і перегнув, але так давно наші на грали з повною самовіддачею, все щось вигадують. Вже хочеться побачити не як вони "терплять", щоб отримати результат, а б'ються по-справжньому.
+2
0
Lion Killer (Львів)
07.07.2021 в 01:04
Хотіти можна багато. Ви подивіться скільки в півфіналістів гравців грають в чемпіонатах топ-5. В тому числі в Данії. Тут з тими гравцями, шо в нас є. Ми і так стрибнули вище ніж заслуговували :)
0
0
Mexxxxx (Просяная)
07.07.2021 в 01:26
Ми дуже часто тримаємось за цей аргумент - ми ж не топ-чемпіонатів. І тепер ми можемо хоидити по полю пішки, жодної жовтої картки, бо ми і не боремося. Можна знову згадати гравців збірної Угорщини, ім нічого не завадило дати справжній бій німцям. А ми знову наших виправдовуєм. Побігати швидше точно могли б.
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
07.07.2021 в 00:59
Якщо і говорити про достроковий фінал, то це, на мій погляд, був матч Італія-Бельгія. І сама гра мені більше сподобалась, була видовищнішою....
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+2
0
Mexxxxx (Просяная)
07.07.2021 в 01:05
А мені, особисто, Іспанія на дві голови краще Бельгії. Техніка, швидкості, тиснуть всі 90 хвилин. А ті все що можуть накидати на штрафну на Лукаку, ну і ніхто не заперечує майстрів вдосталь, але командної гри ніякої. Але кожному припадає до душі своє.
0
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.