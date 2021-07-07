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Главной победе Дании предшествовала трагедия Югославии. Ее сняли с Евро за полторы недели до старта

ЕВРО-2020
(3 голосов)

Сборная, пережившая свое государство

Главной победе Дании предшествовала трагедия Югославии. Ее сняли с Евро за полторы недели до старта

Фото: Fifa.com/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Евро-1992 было настоящим испытанием для УЕФА. Привычный мир рушился на глазах; старые государства исчезали, на их месте появлялись новые.

Сборная ГДР, к примеру, еще в сентябре 90-го выступала в отборе, а уже через месяц влилась в команду ФРГ. Сборную СССР, куда помимо россиян и украинцев вызвали белоруса Алейникова и грузина Цхададзе, переименовали в команду СНГ, снабдив универсальным гимном - Девятой симфонией Бетховена.

Не удалось провести также отборочный матч Албания - Испания. На улицах Тираны бушевала революция, и предоставить гостям гарантии безопасности было некому.

Но, конечно, это все цветочки, если сравнивать с событиями, развернувшимся на территории Югославии.

***

Федеративное государство, созданное после Второй мировой на землях сербов, хорватов, босняков, словенцев, черногорцев и македонцев, рушилось так, что трясло весь континент.

Главной победе Дании предшествовала трагедия Югославии. Ее сняли с Евро за полторы недели до старта - изображение 1

Часто пишут, что горячая фаза началась со знаменитого побоища на "Максимире". Это преувеличение, но все же махач был знатный.

13 мая 1990-го тысячи ультрас "Црвены Звезды" "Делие" в Загребе подрались с местными националистами из Bad Blue Boys. В ход шли кресла, биты, даже ножи. Сербской стороной руководил не кто-нибудь, а легендарный Аркан, он же Желько Ражнатович - уголовник, авантюрист и ярый фанат футбола, чьи таланты окажутся максимально востребованными в будущей войне.

Также любой футбольный человек вспомнит, что в тот день на стражей порядка, защищавших преимущественно сербов, набросился молодой полузащитник "Динамо" Звонимир Бобан. За свой удар ногой он получил от федерации шесть месяцев бана и, таким образом, пропустил ЧМ-90.

"Я тогда был готов рискнуть карьерой и даже жизнью ради общего дела. Хорватского дела", - признавался потом Зорро.

***

Удивительно, но пока люди дрались на улицах, сборная Югославии продолжала существовать и даже побеждать. У ее руля стоял тренер, как бы олицетворявший всю несчастную страну: Ивица Осим родился в Сараево в хорватской семье; его жена была мусульманкой, а работали они в Белграде.

Потерю Бобана никто не заметил - у югославов хватало топ-игроков на 2-3 состава. На чемпионат в Италию поехали хорваты Просинечки и Шукер; словенец Катанец, македонец Панчев, черногорец Савичевич, босниец Сушич. Ну и, конечно, главная звезда - Драган "Пикси" Стойкович. На том мундиале он играл ярче самого Марадоны.

Кто не верит - просто посмотрите матч 1/8 финала, в котором "Плави" (Синие) встретились с Испанией. Это было божественно.

Дальше, правда, югославов остановила в серии пенальти Аргентина, но Осим не унывал. По его мнению, золотое поколение должно было набрать полную силу к 1992-94 годам. На то, что происходило вокруг и тренер, и футболисты предпочитали не обращать внимания.

"Я вырос в Сараево, но ощущал себя югославом, как и все. Внутри коллектива мы иногда шутили над этническими стереотипами, но так всегда бывает в кругу друзей. В команде ничего не менялось. Мы читали новости, но жили своей жизнью", - рассказывает босниец Фарук Хаджибегич.

Интересно, а они понимали уже тогда, что их общее дело обречено?

***

Первая потеря произошла осенью 1990-го: Сречко Катанец позвонил Осиму и попросил больше не вызывать его в сборную, а то он получает угрозы от словенских националистов.

Хорваты задержались дольше. Роберт Просинечки даже был лидером "Црвены Звезды", выигравшей Кубок чемпионов-1991. Вместе с ним "Звездашей" тащили черногорец Савичевич и македонец Панчев, взявший в тому году Золотую бутсу.

Отбор на Евро-92 они тоже играли вместе. Жребий определил "Плави" в одну группу с Данией, Австрией, Северной Ирландией и Фарерскими островами. Скандинавы здесь явно выделялись, но не настолько, чтобы югославы их заметили - из Копенгагена они увезли комфортные 2:0.

Тем временем, обстановка все накалялась. 27 марта 1991-го в Белграде с хет-триком Панчева была побеждена Северная Ирландия (4:1), а уже через 4 дня начались вооруженные столкновения в районе Вуковара. Армия Югославии под предлогом защиты сербского населения вторглась в хорватские земли, чтобы принудить к повиновению, но получила отпор. Уже в июне того же года Хорватия объявила независимость от СФРЮ - какая уж тут сборная?

Главной победе Дании предшествовала трагедия Югославии. Ее сняли с Евро за полторы недели до старта - изображение 2

В августе Шукер, Бобан, Просинечки, Ярни и другие сообщили Осиму, что больше не приедут в команду. Роберт, как раз оформивший переход в "Реал", даже выдал, мол, хотел уйти раньше, но боялся за свою семью. Позже, правда, списал все на трудности перевода.

И знаете, что? Никто не воспринимал происходящее как точку невозврата. Это ясно следует из слов боснийца Мехмеда Баждаревича:

"Мы некоторые время поговорили в команде об уходе хорватских игроков, ведь это был сильный удар по нам. Впрочем, никто не воспринимал это как прощание: мы были уверены, что они вернутся через пару месяцев, когда ситуация уляжется".

А она не улеглась.

***

16 октября 1991-го в Торсхавне единственным хорватом в составе сборной Югославии был тренер Ивица Осим.

Вероятно, он не знал, что в этот же день хорватские силы самообороны расстреляли около сотни сербов в городке Госпич. Не догадывался тренер и про ответные акции сербов, уничтоживших целые хорватские поселки Бачине, Церовляне и Хрватска Дубица. Война шла своим чередом, а футбол своим.

Сборная Югославии вышла на Евро-92 с первого места, но все меньше напоминала себя. Следующими ушли босняки Баждаревич, Омерович и Хаджибегич - в феврале 1992-го мусульмане Боснии и Герцеговины проголосовали на референдуме за независимость, дав старт самой жестокой из балканских войн. Кто не в курсе - просто загуглите "Сребреница", и вам откроются ворота в ад.

Недолго задержался в команде и македонец Панчев, чья родина еще ничего не объявила, но активно к этому готовилась.

Еще позже, после жеребьевки Евро-92, сдали нервы и у Осима. Он долго бил себя в грудь, мол, приеду в сборную, даже если буду совсем один, но когда сербская армия начала бомбежки жилых кварталов Сараево, где жила его семья, тренер признал поражение:

"На фоне ужасных событий, которые происходят, я просто не могу думать о футболе и дальше тренировать сборную".

***

Парадокс в том, что и после всех демаршей сборная Югославии выглядела грозно. На место ушедших подтянули молодых Синишу Михайловича, Владимира Юговича и Предрага Миятовича, плюс внезапно согласился съездить на Евро вратарь Омерович.

Они приехали на турнир в Швецию первой из всех сборных, ведь дома оставаться было небезопасно. Режим Слободана Милошевича отчаянно пытался сохранить хотя бы кусочки прежней державы, и эти попытки окроплялись ведрами крови бывших "братских" народов. При этом официальный Белград уверял, что регулярную армию не использует.

ООН ответила на издевку резолюцией 757 от 30 мая 1992 года. Согласно ей, Югославия становилась изгоем: ее счета блокировали, посольства закрывали, торговать с ней запрещали; в страну даже не позволили ввозить лекарства. Спорт, наука и культура тоже попали под санкции.

По сути, это был апокалипсис. Экономика Югославии за день превратилась в руины; пошла гиперинфляция; беженцы рванули, кто куда.

Ну а на базе сборной Югославии в Швеции утром 1 июня отключили электричество.

***

Еще 30 мая УЕФА и ФИФА единогласно подтверждали полномочия югославской федерации футбола, но уже на следующий день Леннарт Юханссон услышал сильных мира сего и дал заднюю.

Шведы поиздевались над югославами всласть: их выселили из гостиницы, промариновали в аэропорт и еще сбили за это по 2,000 баксов. Славиша Йоканович до сих пор вспоминает все с ужасом:

"С нами не хотели проводить спарринги, а когда мы были уже на месте, вообще отстранили. Огромное разочарование. Мы хотели показать, что умеем, а возвращались домой по политическим причинам. Нас трое суток держали взаперти, а затем еще 10 часов мы ждали разрешения на вылет в Белград. Для многих это стало травмой на всю жизнь".

Весь югославский футбол росчерком пера отправили в небытие на четыре года. Никаких сборных, молодежек или клубов в еврокубках, ничего.

Главное, ООН этого не требовала! МОК, например, разрешил югославам участвовать в ОИ-92 под нейтральным флагом, а в Атланту они вообще поехали в своих цветах. Также и ФИБА позволила "югам" участвовать в Евробаскете-95, который они, к слову, и выиграли. А вот футбол для них закрыли окончательно.

Эта избыточная строгость запомнилась навсегда. Лучшее поколение сербов добралось до сборной, когда ему было уже под 30. Миятович, Станкович, Михайлович, Югович и многие другие заплатили за грехи Ратко Младича и Радована Караджича - что здесь справедливо?

***

Ах да, Дания…

Ее УЕФА экстренно вызвал на Евро, когда за 10 дней до старта Югославию отправили домой. Футболистов пришлось вызванивать по курортам, тренера нашли на даче за городом, а лидер команды Микаэль Лаудруп даже не ответил на вызов. И тем не менее, именно Дания выиграла тот чемпионат.

Не ищите в футболе ни логики, ни правды - она в конечном счете лишь то, во что мы верим. Фарук Хаджибегич, например, до сих пор уверен, что сильнейшей командой Европы того времени была именно его сборная:

"Если бы мы могли сыграть тот турнир при нормальных обстоятельствах, мы бы выиграли", - говорит 60-летний босняк. Тридцать лет прошло, а ему все еще обидно.

Вероятно, те же эмоции у Шукера, Просинечки, Катанеца, Панчева, Стойковича. Вместе они могли покорить хоть и целую планету, но судьба распорядилась иначе.

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В статье: Дания Евро-1992 Звонимир Бобан Югославия Ретро Драган Стойкович
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.