Главной победе Дании предшествовала трагедия Югославии. Ее сняли с Евро за полторы недели до старта

Евро-1992 было настоящим испытанием для УЕФА. Привычный мир рушился на глазах; старые государства исчезали, на их месте появлялись новые.

Сборная ГДР, к примеру, еще в сентябре 90-го выступала в отборе, а уже через месяц влилась в команду ФРГ. Сборную СССР, куда помимо россиян и украинцев вызвали белоруса Алейникова и грузина Цхададзе, переименовали в команду СНГ, снабдив универсальным гимном - Девятой симфонией Бетховена.

Не удалось провести также отборочный матч Албания - Испания. На улицах Тираны бушевала революция, и предоставить гостям гарантии безопасности было некому.

Но, конечно, это все цветочки, если сравнивать с событиями, развернувшимся на территории Югославии.

***

Федеративное государство, созданное после Второй мировой на землях сербов, хорватов, босняков, словенцев, черногорцев и македонцев, рушилось так, что трясло весь континент.

Часто пишут, что горячая фаза началась со знаменитого побоища на "Максимире". Это преувеличение, но все же махач был знатный.

13 мая 1990-го тысячи ультрас "Црвены Звезды" "Делие" в Загребе подрались с местными националистами из Bad Blue Boys. В ход шли кресла, биты, даже ножи. Сербской стороной руководил не кто-нибудь, а легендарный Аркан, он же Желько Ражнатович - уголовник, авантюрист и ярый фанат футбола, чьи таланты окажутся максимально востребованными в будущей войне.

Также любой футбольный человек вспомнит, что в тот день на стражей порядка, защищавших преимущественно сербов, набросился молодой полузащитник "Динамо" Звонимир Бобан. За свой удар ногой он получил от федерации шесть месяцев бана и, таким образом, пропустил ЧМ-90.

30 years ago, Zvonimir Boban kicked a Yugoslav policeman in a match between Dinamo Zagreb and Crvena Zvezda at the Maksimir Stadium.



A lot has happened since. pic.twitter.com/ESHArj33ni — BabaGol (@BabaGol_) May 13, 2020

"Я тогда был готов рискнуть карьерой и даже жизнью ради общего дела. Хорватского дела", - признавался потом Зорро.

***

Удивительно, но пока люди дрались на улицах, сборная Югославии продолжала существовать и даже побеждать. У ее руля стоял тренер, как бы олицетворявший всю несчастную страну: Ивица Осим родился в Сараево в хорватской семье; его жена была мусульманкой, а работали они в Белграде.

Потерю Бобана никто не заметил - у югославов хватало топ-игроков на 2-3 состава. На чемпионат в Италию поехали хорваты Просинечки и Шукер; словенец Катанец, македонец Панчев, черногорец Савичевич, босниец Сушич. Ну и, конечно, главная звезда - Драган "Пикси" Стойкович. На том мундиале он играл ярче самого Марадоны.

Кто не верит - просто посмотрите матч 1/8 финала, в котором "Плави" (Синие) встретились с Испанией. Это было божественно.

Дальше, правда, югославов остановила в серии пенальти Аргентина, но Осим не унывал. По его мнению, золотое поколение должно было набрать полную силу к 1992-94 годам. На то, что происходило вокруг и тренер, и футболисты предпочитали не обращать внимания.

"Я вырос в Сараево, но ощущал себя югославом, как и все. Внутри коллектива мы иногда шутили над этническими стереотипами, но так всегда бывает в кругу друзей. В команде ничего не менялось. Мы читали новости, но жили своей жизнью", - рассказывает босниец Фарук Хаджибегич.

Интересно, а они понимали уже тогда, что их общее дело обречено?

***

Первая потеря произошла осенью 1990-го: Сречко Катанец позвонил Осиму и попросил больше не вызывать его в сборную, а то он получает угрозы от словенских националистов.

Хорваты задержались дольше. Роберт Просинечки даже был лидером "Црвены Звезды", выигравшей Кубок чемпионов-1991. Вместе с ним "Звездашей" тащили черногорец Савичевич и македонец Панчев, взявший в тому году Золотую бутсу.

Отбор на Евро-92 они тоже играли вместе. Жребий определил "Плави" в одну группу с Данией, Австрией, Северной Ирландией и Фарерскими островами. Скандинавы здесь явно выделялись, но не настолько, чтобы югославы их заметили - из Копенгагена они увезли комфортные 2:0.

Тем временем, обстановка все накалялась. 27 марта 1991-го в Белграде с хет-триком Панчева была побеждена Северная Ирландия (4:1), а уже через 4 дня начались вооруженные столкновения в районе Вуковара. Армия Югославии под предлогом защиты сербского населения вторглась в хорватские земли, чтобы принудить к повиновению, но получила отпор. Уже в июне того же года Хорватия объявила независимость от СФРЮ - какая уж тут сборная?

В августе Шукер, Бобан, Просинечки, Ярни и другие сообщили Осиму, что больше не приедут в команду. Роберт, как раз оформивший переход в "Реал", даже выдал, мол, хотел уйти раньше, но боялся за свою семью. Позже, правда, списал все на трудности перевода.

И знаете, что? Никто не воспринимал происходящее как точку невозврата. Это ясно следует из слов боснийца Мехмеда Баждаревича:

"Мы некоторые время поговорили в команде об уходе хорватских игроков, ведь это был сильный удар по нам. Впрочем, никто не воспринимал это как прощание: мы были уверены, что они вернутся через пару месяцев, когда ситуация уляжется".

А она не улеглась.

***

16 октября 1991-го в Торсхавне единственным хорватом в составе сборной Югославии был тренер Ивица Осим.

Вероятно, он не знал, что в этот же день хорватские силы самообороны расстреляли около сотни сербов в городке Госпич. Не догадывался тренер и про ответные акции сербов, уничтоживших целые хорватские поселки Бачине, Церовляне и Хрватска Дубица. Война шла своим чередом, а футбол своим.

Željko "Arkan" Ražnatović and members of the Serb Volunteer Guard (also known as Arkan's Tigers) in Croatia, circa 1991. pic.twitter.com/8T5nUMyp7J — Wilson (@A_Wilsone) July 7, 2020

Сборная Югославии вышла на Евро-92 с первого места, но все меньше напоминала себя. Следующими ушли босняки Баждаревич, Омерович и Хаджибегич - в феврале 1992-го мусульмане Боснии и Герцеговины проголосовали на референдуме за независимость, дав старт самой жестокой из балканских войн. Кто не в курсе - просто загуглите "Сребреница", и вам откроются ворота в ад.

Недолго задержался в команде и македонец Панчев, чья родина еще ничего не объявила, но активно к этому готовилась.

Еще позже, после жеребьевки Евро-92, сдали нервы и у Осима. Он долго бил себя в грудь, мол, приеду в сборную, даже если буду совсем один, но когда сербская армия начала бомбежки жилых кварталов Сараево, где жила его семья, тренер признал поражение:

"На фоне ужасных событий, которые происходят, я просто не могу думать о футболе и дальше тренировать сборную".

***

Парадокс в том, что и после всех демаршей сборная Югославии выглядела грозно. На место ушедших подтянули молодых Синишу Михайловича, Владимира Юговича и Предрага Миятовича, плюс внезапно согласился съездить на Евро вратарь Омерович.

Они приехали на турнир в Швецию первой из всех сборных, ведь дома оставаться было небезопасно. Режим Слободана Милошевича отчаянно пытался сохранить хотя бы кусочки прежней державы, и эти попытки окроплялись ведрами крови бывших "братских" народов. При этом официальный Белград уверял, что регулярную армию не использует.

ООН ответила на издевку резолюцией 757 от 30 мая 1992 года. Согласно ей, Югославия становилась изгоем: ее счета блокировали, посольства закрывали, торговать с ней запрещали; в страну даже не позволили ввозить лекарства. Спорт, наука и культура тоже попали под санкции.

По сути, это был апокалипсис. Экономика Югославии за день превратилась в руины; пошла гиперинфляция; беженцы рванули, кто куда.

Ну а на базе сборной Югославии в Швеции утром 1 июня отключили электричество.

***

Еще 30 мая УЕФА и ФИФА единогласно подтверждали полномочия югославской федерации футбола, но уже на следующий день Леннарт Юханссон услышал сильных мира сего и дал заднюю.

Шведы поиздевались над югославами всласть: их выселили из гостиницы, промариновали в аэропорт и еще сбили за это по 2,000 баксов. Славиша Йоканович до сих пор вспоминает все с ужасом:

"С нами не хотели проводить спарринги, а когда мы были уже на месте, вообще отстранили. Огромное разочарование. Мы хотели показать, что умеем, а возвращались домой по политическим причинам. Нас трое суток держали взаперти, а затем еще 10 часов мы ждали разрешения на вылет в Белград. Для многих это стало травмой на всю жизнь".

Весь югославский футбол росчерком пера отправили в небытие на четыре года. Никаких сборных, молодежек или клубов в еврокубках, ничего.

On this day



32 years ago: Slobodan Milosevic gives his controversial speech in Gazimestan, which led to the genocide in Kosovo and Bosnia



20 years ago: Milosevic extradited to Hague war crimes tribunal pic.twitter.com/00GS0AVD3W — kos_data (@kos_data) June 28, 2021

Главное, ООН этого не требовала! МОК, например, разрешил югославам участвовать в ОИ-92 под нейтральным флагом, а в Атланту они вообще поехали в своих цветах. Также и ФИБА позволила "югам" участвовать в Евробаскете-95, который они, к слову, и выиграли. А вот футбол для них закрыли окончательно.

Эта избыточная строгость запомнилась навсегда. Лучшее поколение сербов добралось до сборной, когда ему было уже под 30. Миятович, Станкович, Михайлович, Югович и многие другие заплатили за грехи Ратко Младича и Радована Караджича - что здесь справедливо?

***

Ах да, Дания…

Ее УЕФА экстренно вызвал на Евро, когда за 10 дней до старта Югославию отправили домой. Футболистов пришлось вызванивать по курортам, тренера нашли на даче за городом, а лидер команды Микаэль Лаудруп даже не ответил на вызов. И тем не менее, именно Дания выиграла тот чемпионат.

Не ищите в футболе ни логики, ни правды - она в конечном счете лишь то, во что мы верим. Фарук Хаджибегич, например, до сих пор уверен, что сильнейшей командой Европы того времени была именно его сборная:

"Если бы мы могли сыграть тот турнир при нормальных обстоятельствах, мы бы выиграли", - говорит 60-летний босняк. Тридцать лет прошло, а ему все еще обидно.

Вероятно, те же эмоции у Шукера, Просинечки, Катанеца, Панчева, Стойковича. Вместе они могли покорить хоть и целую планету, но судьба распорядилась иначе.