Защитник Барселоны – о вылете Испании: У команды, которая бьет пенальти первой, больше возможностей

Игрок "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал поражение национальной команды Испании в полуфинале ЕВРО. В Лондоне на арене "Уэмбли" итальянцы обыграли "Красную Фурию" в серии пенальти (1:1; 4:2 в лотерее).

Enorme torneo de la @SeFutbol ! Es para sentirse muy orgulloso. Llegar a semifinales de la @EURO2020 tiene muchísimo mérito. No creo que haya selección mejor en la competición, pero las tandas de penaltis a veces son muy crueles. Mucho ánimo al equipo!

No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la @EURO2020 como en la @CopaAmerica haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja