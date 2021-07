Дезинтеграция на опыте: как Кьеллини морально задавил Альбу перед серией пенальти

Италия обыграла Испанию в серии послематчевых пенальти и вышла в финал чемпионата Европы. Перед жеребьевкой для определения ворот настоящее шоу устроил капитан "Скуадры Адзурра" Джорджо Кьеллини. Он был полной противоположностью серьезному лидеру "Красной Фурии" Хорди Альбе.

Феликс Брых и его ассистенты спокойно восприняли юмор Джорджо, однако Кьеллини не остановился на широкой улыбке. Он подталкивал Альбу, троллил испанца, шутливо бил Хорди, а под конец процедуры отбил ему пять и обнял, словно младшего брата.

Giorgio Chiellini and Jordi Alba before the penalty kicks ???? pic.twitter.com/FKtE26ogSF