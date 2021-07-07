Герой футбольного дня. Федерико Кьеза

Мы привыкли к тому, что Италия на этом чемпионате Европы доминирует. Сложно было только в матче с Австрией, но и тогда "Скуадра Адзура" владела преимуществом. А вот первый тайм вчерашнего поединка заставил поклонников команды Роберто Манчини тревожно задуматься: на сороковую минуту у итальянцев не было ни одной попытки удара по воротам, тогда как Испания пробила уже пять раз.

В итоге за 120 минут Италия вышла на семь ударов по воротам. Мелко, если сравнивать со статистикой соперника – семнадцать ударов. Но здесь как раз уже типичная ситуация: из семнадцати ударов семь вошли в статистику как опасные голевые эпизоды. У Италии из семи ударов – шесть. Испания снова была расточительной.

Испании пришлось отыгрываться и сделала она это после простого и невзрачного удара Мората (но пас Ольмо был шикарный). Италия же вышла вперед после гола-красавца Федерико Кьезы. Этот парень в очередной раз доказал, что вполне заслуживает эпитетов топ-игрока. Даже несмотря на его специфическую роль в "Ювентусе".

С семи ударов по воротам соперника четыре были точными. Половину из этих четырех нанес именно Кьеза. Оае вошли в статистику как "Голевые моменты", хотя только один привел к взятию ворот. При этом показатель ожидаемых голов Федерико Кьезы был одним из самых низких в разрезе последних матчей футболиста - только 0,12. Против Бельгии, например, он наработал на 0,35; против Австрии – на 0,22.

Кьеза отдал шестнадцать передач, 63 процента точных – не выдающийся показатель. Зато игрок старательно участвовал в общекомандном прессинге, вступив в десять единоборств, из которых, правда, выиграл только два. Бесспорно, это победа не одного игрока и нельзя называть Кьезу отцом этого успеха. Но без него не было бы этого результата.

Италия – просто более сбалансированная команда. Команда с более сильной психологией, команда с четко выраженными лидерами. Испания сделала все, что могла. Но этого мало.