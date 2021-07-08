Англия – Дания 2:1. Ремейк 1966-го. Родные трибуны и спорный пенальти вывели родоначальников в финал

Евро-2020. 1/2 финала

7 июля. Лондон, стадион "Уэмбли"

Англия 2:1 Дания

Голы: Кьер (39, автогол), Кейн (104) – Дамсгор (30)

На 104-й минуте Кейн не реализовал пенальти (вратарь)

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Филлипс, Райс (Хендерсон, 95) – Сака (Грилиш, 69, Триппьер, 106), Маунт (Фоден, 95), Стерлинг – Кейн

Дания: Шмейхель – Кристенсен (Андерсен, 79), Кьер, Вестергор (Винд, 105) – Ларсен (Васс, 67), Хейбьерг, Дилейни (Йенсен, 88), Меле – Брейтвейт, Дольберг (Норгор, 68), ﻿Дамсгор (Поульсен, 67)

Предупреждения: Магуайр (49) – Васс (72)

Англия в первый раз в собственной истории вышла в финал Евро, дожав сборную Дании в овертайме. До этого на счету родоначальников игры был лишь триумфальный финал Чемпионата мира 1966-го года, и сценарий сегодняшней встречи поразительным образом совпал с той легендарной игрой. Тогда англичане тоже играли при родных болельщиках, королева Елизавета II горячо поддерживала своих на трибунах, а исход поединка решил гол-фантом от Джеффа Херста. Сегодня вместо королевы на "Уэмбли" сидел уже её внук принц Уильям, а победу своей команде принес неоднозначный пенальти, заработанный Рахимом Стерлингом. Как бы не заслуживали англичане победу своей игрой на втором часу игры, но от дурного послевкусия этого триумфа избавиться будет трудно.

Англия решительно начала встречу, выдав очень интенсивные 15 минут. Но выжать из ударного отрезка реальных моментов не удалось – команда Каспера Юлманна оказалась очень хорошо подготовленной к сопернику. Крайние центрбеки Кристенсен и Вестергор агрессивно выскакивали из линии обороны, реагируя на опускания Стерлинга и Сака, а Хейбьерг царил в центре поля, насобирав 5 отборов в первом тайме. В итоге у англичан прошло лишь пару передач от Кейна на Стерлинга в быстрых атаках, но Рахим не сумел забить.

К 20-й минуте датчане успокоились и принялись терпеливо разыгрывать мяч у своих ворот, провоцируя хозяев на прессинг. Разок Англия таки решилась агрессивно выйти в давление и провалилась. Дамсгор убежал за спины защите и мог выходить 1 на 1, но вовремя подоспел легкоатлет Уокер, нейтрализовав угрозу. Как только Дания подравняла игру, начали давать о себе знать уязвимые позиции хозяев "Уэмбли". Сначала Филлипс обрезался на своей половине, а затем Пикфорд возродил в памяти все стереотипы об английских киперах, дважды грубо ошибшись в передачах у своих ворот.

Вопросы к Пикфорду остались и после невероятного удара Дамсгора со штрафного. Миккель положил гол под перекладину, но мяч не летел в самый угол и вратарь "Эвертона" имел некоторые шансы выручить команду, но сделать этого не сумел. 0:1. В критический момент Харри Кейн сразу стал демонстрировать, почему он является лидером "трёх львов". Кейн дважды классно сместился в опорную зону соперника и создал два 100-процентных шанса для Стерлинга. Первый момент Рахим в традиционной манере запорол, но вот во втором случае Кьер не оставил ему такой возможности, срезав мяч в свои ворот. Вполне справедливые 1:1 к перерыву.

На второй тайм Англия вышла с куда более решительным настроем, и несмотря на дерзкие попытки скандинавов навязать высокий прессинг, датчане к 60-й минуте приняли участь андердога и сели к своим воротам. Тактика отошла на второй план, команда "трёх львов" зажала датчан на своей трети поля и принялась штурмовать ворота Шмейхеля. Сначала Каспер выручил после удара экс-одноклубника по "Лестеру" Харри Магуайру, а потом и после выстрела Маунта и подачи Шоу. Датчане выпустили ещё одного опорника Дамсгора и выстрадали до овертайма, попутно потеряв важных бойцов – Кристенсен и Дилейни получили травмы.

Англия продолжила нагнетать в дополнительное время и, вполне вероятно, дожала бы соперников и без вмешательства арбитра встречи Данни Маккели. Но он всё же решил вмешаться. Рахим Стерлинг, нырки которого хорошо известны и всем рефери в АПЛ, и украинским болельщикам по баталиям "Ман Сити" и "Шахтёра" в ЛЧ, под конец первого дополнительного тайма драматично упал на газон в штрафной соперника. Контакт у Рахима был и с Мелле, и с Йенсеном, но по увиденному на повторе сложилось ясное впечатление, что падение Стерлинга было его личной инициативой, и без его артистичных способностей не обошлось. Маккели и ВАР решили иначе, и англичанам был дан 11-метровый. Кейн его реализовать не сумел, но первым же подоспел на добивание. 2:1. А в заключительные 15 минут Англии не составило труда удержать победный счёт.

Уже в воскресенье всё на том же "Уэмбли" мы увидим финал Италия – Англия. Кажется, кроме родных болельщиков, за хозяев никто болеть не будет. Тому виной и этот спорный пенальти, и трусливый стиль Саутгейта по ходу турнира, который не побрезговал снять бедолагу Грилиша при победном счёте, и прекрасная "скуадра адзурра", демонстрирующая возможно ярчайшую игру в своей новейшей истории.