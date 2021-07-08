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Англия – Дания 2:1. Ремейк 1966-го. Родные трибуны и спорный пенальти вывели родоначальников в финал

ЕВРО-2020
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(5 голосов)

Падение Стерлинга решило судьбу встречи

Англия – Дания 2:1. Ремейк 1966-го. Родные трибуны и спорный пенальти вывели родоначальников в финал

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Евро-2020. 1/2 финала

7 июля. Лондон, стадион "Уэмбли"

Англия 2:1 Дания

Голы: Кьер (39, автогол), Кейн (104) – Дамсгор (30)

На 104-й минуте Кейн не реализовал пенальти (вратарь)

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Филлипс, Райс (Хендерсон, 95) – Сака (Грилиш, 69, Триппьер, 106), Маунт (Фоден, 95), Стерлинг – Кейн

Дания: Шмейхель – Кристенсен (Андерсен, 79), Кьер, Вестергор (Винд, 105) – Ларсен (Васс, 67), Хейбьерг, Дилейни (Йенсен, 88), Меле – Брейтвейт, Дольберг (Норгор, 68), ﻿Дамсгор (Поульсен, 67)

Предупреждения: Магуайр (49) – Васс (72)

Англия в первый раз в собственной истории вышла в финал Евро, дожав сборную Дании в овертайме. До этого на счету родоначальников игры был лишь триумфальный финал Чемпионата мира 1966-го года, и сценарий сегодняшней встречи поразительным образом совпал с той легендарной игрой. Тогда англичане тоже играли при родных болельщиках, королева Елизавета II горячо поддерживала своих на трибунах, а исход поединка решил гол-фантом от Джеффа Херста. Сегодня вместо королевы на "Уэмбли" сидел уже её внук принц Уильям, а победу своей команде принес неоднозначный пенальти, заработанный Рахимом Стерлингом. Как бы не заслуживали англичане победу своей игрой на втором часу игры, но от дурного послевкусия этого триумфа избавиться будет трудно.

Англия решительно начала встречу, выдав очень интенсивные 15 минут. Но выжать из ударного отрезка реальных моментов не удалось – команда Каспера Юлманна оказалась очень хорошо подготовленной к сопернику. Крайние центрбеки Кристенсен и Вестергор агрессивно выскакивали из линии обороны, реагируя на опускания Стерлинга и Сака, а Хейбьерг царил в центре поля, насобирав 5 отборов в первом тайме. В итоге у англичан прошло лишь пару передач от Кейна на Стерлинга в быстрых атаках, но Рахим не сумел забить.

К 20-й минуте датчане успокоились и принялись терпеливо разыгрывать мяч у своих ворот, провоцируя хозяев на прессинг. Разок Англия таки решилась агрессивно выйти в давление и провалилась. Дамсгор убежал за спины защите и мог выходить 1 на 1, но вовремя подоспел легкоатлет Уокер, нейтрализовав угрозу. Как только Дания подравняла игру, начали давать о себе знать уязвимые позиции хозяев "Уэмбли". Сначала Филлипс обрезался на своей половине, а затем Пикфорд возродил в памяти все стереотипы об английских киперах, дважды грубо ошибшись в передачах у своих ворот.

Вопросы к Пикфорду остались и после невероятного удара Дамсгора со штрафного. Миккель положил гол под перекладину, но мяч не летел в самый угол и вратарь "Эвертона" имел некоторые шансы выручить команду, но сделать этого не сумел. 0:1. В критический момент Харри Кейн сразу стал демонстрировать, почему он является лидером "трёх львов". Кейн дважды классно сместился в опорную зону соперника и создал два 100-процентных шанса для Стерлинга. Первый момент Рахим в традиционной манере запорол, но вот во втором случае Кьер не оставил ему такой возможности, срезав мяч в свои ворот. Вполне справедливые 1:1 к перерыву.

На второй тайм Англия вышла с куда более решительным настроем, и несмотря на дерзкие попытки скандинавов навязать высокий прессинг, датчане к 60-й минуте приняли участь андердога и сели к своим воротам. Тактика отошла на второй план, команда "трёх львов" зажала датчан на своей трети поля и принялась штурмовать ворота Шмейхеля. Сначала Каспер выручил после удара экс-одноклубника по "Лестеру" Харри Магуайру, а потом и после выстрела Маунта и подачи Шоу. Датчане выпустили ещё одного опорника Дамсгора и выстрадали до овертайма, попутно потеряв важных бойцов – Кристенсен и Дилейни получили травмы.

Англия продолжила нагнетать в дополнительное время и, вполне вероятно, дожала бы соперников и без вмешательства арбитра встречи Данни Маккели. Но он всё же решил вмешаться. Рахим Стерлинг, нырки которого хорошо известны и всем рефери в АПЛ, и украинским болельщикам по баталиям "Ман Сити" и "Шахтёра" в ЛЧ, под конец первого дополнительного тайма драматично упал на газон в штрафной соперника. Контакт у Рахима был и с Мелле, и с Йенсеном, но по увиденному на повторе сложилось ясное впечатление, что падение Стерлинга было его личной инициативой, и без его артистичных способностей не обошлось. Маккели и ВАР решили иначе, и англичанам был дан 11-метровый. Кейн его реализовать не сумел, но первым же подоспел на добивание. 2:1. А в заключительные 15 минут Англии не составило труда удержать победный счёт.

Уже в воскресенье всё на том же "Уэмбли" мы увидим финал Италия – Англия. Кажется, кроме родных болельщиков, за хозяев никто болеть не будет. Тому виной и этот спорный пенальти, и трусливый стиль Саутгейта по ходу турнира, который не побрезговал снять бедолагу Грилиша при победном счёте, и прекрасная "скуадра адзурра", демонстрирующая возможно ярчайшую игру в своей новейшей истории.

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В статье: Англия Дания
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Комментарии (105)
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grasshopper1 (Харьков)
08.07.2021 в 01:29
Матч расстройство за Украину. Насколько же мы далеки от Дании.
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0
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.07.2021 в 01:29
Плачешь?
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0
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.07.2021 в 01:29
England dived to final :)
Ответить
+2
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
08.07.2021 в 01:32
BLM
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0
0
MoriArti (Александрия)
08.07.2021 в 01:27
Неужели такой фарт у Англии? Все матчи ,кроме одного, дома...Вар через наушник. . двойной удар в лицо от Стерлинга, это дружеское похлопывание.Пенальти, но упал же, значит не врёт. Помните кеды"два мяча"? Только в Англии ситуация с covid страшная, хрен кого пустим . Вообще все очень прозрачно, честно
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+2
0
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Loader (Днепр)
08.07.2021 в 01:26
Вы что, серьезно? Опять нае.ть? Тофик прокатил из-за политики. Но сегодня.. бл
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0
-1
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
08.07.2021 в 01:29
і тобі привіт! бачу знов очі залив, наклюкався, алко інтєлігєнтале давай без матів. тут діти коменти читають
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0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
08.07.2021 в 01:31
Витя скинь ссылку на соц сети , хочу видеть как выглядит этот троль(ты) в жизни ))
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
08.07.2021 в 01:30
Дело Тофика Бахрамова живёт...
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0
0
avatar
Loader (Днепр)
08.07.2021 в 01:30
Ну ты знаешь свое место.
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0
0
Smooth da Hustler (Львів)
08.07.2021 в 01:16
Какая эта англия тошнотная, даже больше чем греки , у тех хоть состава не было.Еще и пенальти левый, в апл желтую за симуляцию словил бы.Надежда на Италию..
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+4
0
avatar
Барселиниус (землянин)
08.07.2021 в 01:16
Тройная замена Дании всё ей испортила. Нарушились связи, сломалась игра, Дания пропала.. А до этого е@ала пыхатых и в хвост и в гриву, нисколько не сомневаюсь в своих силах. Ошибка тренера.
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0
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
08.07.2021 в 01:18
брайтвайт - перший кандидат на заміну був. занадто багато браку й тормозив атаки
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+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
08.07.2021 в 01:23
Когда игрок сильно устаёт появляется брак, это в порядке вещей. В таком темпе отбегать 2 тайма без ошибок очень сложно. И отъе@ись ты уже от этого Брайтвайта. Мартин молодец!
+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
08.07.2021 в 01:27
Я так и сказал своим коллегам по просмотру , что тройная замена это очень рисковое занятие и может вылезти боком
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0
0
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IM-RM-DK (Miami)
08.07.2021 в 01:15
УЕФА -Суперлига убьёт дух футбола))))..левый пенальти и второй мяч на поле(обратили внимание?),не убиват дух футбола)))..клоуны
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+5
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.07.2021 в 01:16
Пока америкосы за финансы продажной уефа не возьмутся, будет беспредел
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+2
-2
Comment06 (Украина)
08.07.2021 в 01:15
Главным героем этого странного чемпионата(за какие заслуги Италия, Германия, Испания играли всю группу дома, Россия,Голландия,Дания- по 2 игре, а Англия-6 из 7 ???) следует считать Данию! Начиная с первого неудачного матча с остановкой сердца у Эрикссона и нелепого поражения от финнов( 23 против одного удара в створ ворот), не по игре проигрыша Бельгии, разгрома России и Уэльса и до сегодняшней блестящей их игры остроатакующая команда не заслужила ни единого упрека! Браво, Дания!! Англия, нет слоа, хороша, но сегодня победила на шару- за счет чужого автогола, сомнительного пенальти, преимущества своего поля, легкой прогулки с импотентной сбУ в 1/8! У Дании в конце второго тайма на глазах села батарейка, скорее всего, англичане додавили и затолкали бы законный гол, но левый пенальти останется черным пятном на их репутации! Мне кажется, ни Англия, ни Италия не заслужили чемпионства, но в футболе , как и в жизни, нередко царит несправедливость! Смотришь классный футбол и думаешь- что такого есть в этих парнях- молодых, худощавых, поджарых, далеко не геркулесах, чего нет в наших распиаренных бессильных мажорах? И почему со времен Лобановского нам "так болить від футболу'?
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+2
0
Smooth da Hustler (Львів)
08.07.2021 в 01:18
А чем Италия не заслуженно, если конечно победит?
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
08.07.2021 в 01:14
Заслуженная победа сборной Англии, кто бы что там не говорил про пенальти. И хорошо, что финал будет среди двух равных соперников.
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0
-9
Algrab (Костопiль)
08.07.2021 в 01:15
Але неприємний осад залишився...
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
08.07.2021 в 01:21
судья симпатизировал англичанам. но не факт что даже без этого пенальти Дания смогла бы пройти дальше.
+1
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.07.2021 в 01:18
Равные соперники - симулянты макаронники, схитрившие при выборе ворот в серии пенальти и англики, игравшие дома и прошедшие из-за левого пенальти :)
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
08.07.2021 в 01:20
ну а что финал Испания - Дания лучше бы смотрелся?
+1
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.07.2021 в 01:22
При чем тут лучше, не лучше? Есть правила, они должны соблюдаться
0
0
Smooth da Hustler (Львів)
08.07.2021 в 01:24
В чем итальянци правила нарушили ?
0
0
Dimka26 (Чернигов)
08.07.2021 в 01:25
В истории футбола много раз нарушались эти же правила, где становились чемпионами. Это часть футбола. Она была, есть и будет. Кристально чистой справедливости не будет даже с ВАР.
0
0
chyvak1831 (Харків)
08.07.2021 в 01:12
вболівав за Англію.пеналь очевидно лівий, шкода що деяким суддям навіть через відеоповтори недобачають...
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+3
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
08.07.2021 в 01:11
Как и с Украиной , англичане играли руками и локтями постоянно , но хоть бы *** свиснул , 6 минут к основному времени (с хрена ?)... в общем в этом спорте все становится понятным. Пару лет назад писал , что когда Месси закончит играть я перестану смотреть футбол. Тут вернее добавить когда Месси и Роналду закончат играть я перестану смотреть эту дрисню позорную
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0
0
Algrab (Костопiль)
08.07.2021 в 01:13
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0
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
08.07.2021 в 01:15
добре, що про чмоссі нагадав! ліпиш його скрізь! от думаю на яке місце поставити цей позорний матч в своєму антирейтинзі гадаю його місце поряд з позорними "камбеками" барси в лч
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0
-2
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
08.07.2021 в 01:23
Вітя , чия б корова мичала, а твоя б мовчала
0
0
typeR (Луганск)
08.07.2021 в 01:10
Ну собственно вот иллюстрация того, что было бы, сумей упереться в 1/4 Украина. И возможно, как уже многие заметили, того, что будет в финале. Не спорный пенальти, просто левый. BydloLM уже и в футболе процветает. Недоугнетенным можно откровенно бить соперников по лицу, бездарно симулировать.
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0
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.07.2021 в 01:07
Не думал, что буду в финале болеть за Италию, но да…
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+5
0
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IM-RM-DK (Miami)
08.07.2021 в 01:06
ESPN в обзоре даже не поставил момент за что назначили пенальти,сразу пенальти показали))))
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+4
0
Algrab (Костопiль)
08.07.2021 в 01:10
Просто їм стало соромно...
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0
0
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djeff2015 (Запорожье)
08.07.2021 в 01:04
судья теперь сЭр. уже посвятили.
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+5
0
Daddygo (Харьков)
08.07.2021 в 01:09
Сэр Элтон Джон
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+2
0
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djeff2015 (Запорожье)
08.07.2021 в 01:11
брат близнец присутствовал при посвящении. рекомендовал его. посвящали всей братвой Элтонов. теперь новый сЭр ходит в раскорячку, "священное" место зудит.
0
0
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Барселиниус (землянин)
08.07.2021 в 01:02
Смотреть финал не буду. Пох. Для меня Дания чемпионы.
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0
-1
Algrab (Костопiль)
08.07.2021 в 01:04
Немає барселонців?....
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+1
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
08.07.2021 в 01:08
брайтвайт сьогодні провів не найкращий матч. багато обрізок та невдалих передач. тут швидкості. це не пенсійна тікі кака барселони
0
0
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Барселиниус (землянин)
08.07.2021 в 01:09
Как раз таки Брайтвайт был сегодня хорош, пиз@ун Витя.
0
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
08.07.2021 в 01:05
як це? а як продовження начала гвардіоли рахіт стерлінг йде за золотий ділдо. хіба не будеш зжимати за нього в кулак?
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0
0
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Барселиниус (землянин)
08.07.2021 в 01:06
За кого, за нигера? Та хай бог милує.
0
-1
metall5291 (Kharkiv)
08.07.2021 в 00:58
Позор из позоров. Похожее может быть и в финале с вероятностью 100%, если Италия упрется.
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+4
0
Algrab (Костопiль)
08.07.2021 в 01:01
Цілком ймовірний цирк з суддівством у фіналі... І взагалі, турнірна сітка та місце проведення матчів були "заточені" під Англію...
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+4
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.07.2021 в 01:08
Надеюсь, Италия вынесет англиков без шансов для судей
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+1
0
Indiana Jones (Харьков)
08.07.2021 в 00:58
Стерлингу надо было давать желтую за симуляцию, ведь сколько раз он использовал свои подлые приемы. Вся надежда на Италию
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+8
0
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meffi (Захід)
08.07.2021 в 00:57
Осад лишився. Данію шкода, хоч Англія награла на перемогу. А вчора іспанці були кращі.
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+4
-1
Algrab (Костопiль)
08.07.2021 в 00:55
Італія повинна виграти у піжонів з острова...
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+9
0
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таврия19752009 (симферополь)
08.07.2021 в 00:55
Дании респект.наверно больше всех понравилась на Евро.первый раз болею за Италию в финале
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+5
-3
Algrab (Костопiль)
08.07.2021 в 01:06
вболівай за свою мельдонієву збірну...
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+2
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.07.2021 в 00:54
Да ладно вам! Англия реально была сильнее! А вот то, что все пасами искали Кейна, то это другой вопрос.......
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+2
-6
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.07.2021 в 01:09
Реально - левый пеналь, а сильнее или не сильнее так не определяется
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+3
0
chyvak1831 (Харків)
08.07.2021 в 01:22
вчора Іспанія була реально сильніша, але у фінал пройшла Італія.Лівим пенальті не вирішується хто сильніший.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
08.07.2021 в 00:53
По пенальти: был контакт и лёгкий толчок. Смотрел немецкую трансляцию. Так в экспертах был бывший судья Грефе. Его вердикт: для пенальти легкого касания не достаточно
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+9
0
Liverpool 333 (Кировоград )
08.07.2021 в 00:51
Продажная УЕФА всё сделала чтобы Англию пропихнуть в финал. Болельщиков из Дании не пустили левый пенальти дали. Тоже самое будет и против Италии. Болельщиков итальянских не будет, арбитры будут за Англию. Одна надежда на хорошую игру Италии.
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+12
0
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Dylib (Volyn) (Луцьк)
08.07.2021 в 00:51
Хочеш виграти матч на міжнародному рівні? Постав собі у склад чорношкірого гравця і хай він добіжить до чужої штрафної і впаде. Пенальті 100%. Неодноразово доведено на Євро 2020.
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+3
-1
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Dylib (Volyn) (Луцьк)
08.07.2021 в 00:53
Кривий сайт. Сорі за повтор.
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0
-1
avangardo (Lviv)
08.07.2021 в 00:51
Так і не показали чіткого повтору моменту з пенальті, а з того, що показували робиться висновок, що 11-ти метрового небуло
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+5
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.07.2021 в 00:50
А Я попробую поставить на Англию! Посмотрим! С трех моих фаворитов, до старта ЧЕ - двое в финале!!!
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0
-3
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.07.2021 в 01:12
«Из», дятел! Есть такое слово «из», раз ты уже по-русски пишешь :)
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
08.07.2021 в 00:48
Левый пенальти .а ведь если бы Россия сыграла тогда с Данией в ничью они бы не попали бы в полуфинал.не такая уж и слабая группа была у России
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+1
-11
Algrab (Костопiль)
08.07.2021 в 00:51
пішов ти н.х.р зі своєю рассеєю...Пенальті сумнівний, але Англія була сильнішою...
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+6
-2
Daddygo (Харьков)
08.07.2021 в 00:55
Как, ну как россия могла сыграть с Данией вничью если между ними пропасть ???Это как если бы у бабки были яйца она была бы дедом
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+5
0
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IM-RM-DK (Miami)
08.07.2021 в 01:07
Всем срать на твою расею и на тебя петушара
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+3
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.07.2021 в 01:12
Рашка играла на евро? Наверно очень давно вылетела, раз не помню :)
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+1
-1
magnum power (БОМЖ)
08.07.2021 в 00:48
BLM победило((
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+2
-1
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Dylib (Volyn) (Луцьк)
08.07.2021 в 00:48
Хочеш перемогти в матчі на міжнародному турнірі? Постав собі у склад чорношкірих гравців, і хай вони просто добіжать до чужої штрафної і впадуть. Пеналь 100%. Неодноразово доведено на Євро 2020.
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+3
-1
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IM-RM-DK (Miami)
08.07.2021 в 00:46
FORZA Italia
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+10
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
08.07.2021 в 00:54
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+1
0
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Dylib (Volyn) (Луцьк)
08.07.2021 в 00:54
Forza!!!
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0
0
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djeff2015 (Запорожье)
08.07.2021 в 00:46
судья весь матч судил в пользу Англии. добавленные 6 минут! к основному времени и те переиграли. ждал падения в штрафной. дождался в добавочное время. там железная желтая карточка за симуляцию. на кол такой ВАР..если в упор этого не видят. все фолы в пользу Англии.
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+9
0
Бокерон (Ів-Франківськ-Малага)
08.07.2021 в 00:46
Спорний пенальті.та хоть був би і не спорний,по духу ігри такі пенальті не ставлять.
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+7
0
Mikes (Харьков-Мюнхен)
08.07.2021 в 00:46
До пенальти всё было очень красиво...
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+7
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
08.07.2021 в 00:46
Данії великий респект за цей чемпіонат за гру, самовіддачу, боротьбу, вміння згуртуватись у важкий період... Молодці хлопці! Є чому повчитись нашим!!! Особлива подяка, що допомогли нам вийти в 1/8 і натянули по самі помідори Дзюбу і Ко...
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+13
-3
Algrab (Костопiль)
08.07.2021 в 00:52
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.07.2021 в 00:45
Прикольно, что почти никому не нравится Италия, но будут болеть за них, так как хотят проиграш пыжонистой Англии)))))
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+7
0
Alex DI (Харьков)
08.07.2021 в 00:45
Больше всего обидно за Шмейхеля, реально сделал всё даже пенальти отбил
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+9
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.07.2021 в 00:45
пропустил тот факт, что Англия уже сыграла 3 матча на Уэмбли, плюс сыграет финал (а шо,так можно было?), плюс болел за Данию, плюс с детства за Италию Буффона, Каннаваро и Тотти, поэтому в финале - Forza Italia!
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+7
0
Ol-g (Одесса)
08.07.2021 в 00:43
Дания по сравнению с нами...
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+6
0
oda1979 (Запорожье)
08.07.2021 в 00:43
Англичане тупые чёрные быки. Футбол не баскетбол. Пенальти просто высосан из пальца, или какого другого места. Форца Италия!
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+11
0
Ol-g (Одесса)
08.07.2021 в 00:42
Никогда ещё не болел за Италию.
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+5
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
08.07.2021 в 00:42
Все колись трапляється вперше... Враховуючи, що Україна майже завжди поступалась майбутньому чемпіону - Англія вперше стане чемпіоном Європи в неділю.
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0
-9
Ol-g (Одесса)
08.07.2021 в 00:41
Раньше решали тофики, сейчас все мощнее.
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+2
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
08.07.2021 в 00:47
Гарний міт про Тофіка Бахрамова, що зробив англійців чемпіонами світу, було спростовано чи не 10 років тому завдяки комп'ютерному моделюванню. Перенесення зафіксованого на плівку момента в об'ємну проєкцію довело, що гол Герста таки був. А ось сьогодні і VAR не завадив фальшивому пенальті.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
08.07.2021 в 00:55
Нет такого. Пленку крутили во все стороны, но так и осталось загадкой, был гол или нет.
0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
08.07.2021 в 00:41
Навіть з VAR можна протягувати потрібні команди, мля!!! Все для англічан зроблено, щоб вони виграли Євро. На фінал мабуть ще бабусю королеву візьмуть, щоб допомогла і на суддів впливала...І головне як все хитро замутили з пенальті, головний арбітр не пішов переглядати, хитрожопий, буде відмазка, що мені підказали в кабінці, а тих нов неймів повно можна розплодити, їх можна міняти як шкарпетки, спросу мало...
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+11
0
metall5291 (Kharkiv)
08.07.2021 в 00:40
Англичанам должно быть стыдно, но англичанам не бывает стыдно. Теперь я знаю за кого болеть в финале. Первый раз в жизни за Италию.
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+16
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
08.07.2021 в 00:40
Абсолютно идентичные эмоции , поддерживаю коллега!
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+4
0
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hardcorepwnz (Украина)
08.07.2021 в 00:41
Я думаю у Италии никогда не было столько фанатов, сколько будет в финале этого Евро.
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+7
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
08.07.2021 в 00:57
Користі мало буде від цього! Англійці не пустять на стадіон майже нікого, крім своїх, придумають ковідні обмеження додаткові для іноземців... ((((
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
08.07.2021 в 00:40
Фу, это позор. Затащили любителей черных мальчиков в домашний финал, но разве могло быть по-другому? Италия, на тебя вся надежда.
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+17
0
Alex DI (Харьков)
08.07.2021 в 00:39
Вот вам и VAR
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+18
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.07.2021 в 00:39
Спорный пенальти - факт! Но Англия была сильнее и если сравнивать с проходом Италии, то более сильно играла и заслужила больше! Вот и будет долгожданный финал)))
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+5
-7
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
08.07.2021 в 00:39
Получается 23 года уже слежу за футболом и если бы мне когда-то сказали, что буду болеть за Италию (да ещё и в финале ЧЕ) плюнул бы в лицо , НО ! Життя бентежне и я искренне надеюсь , что макаронники вынесут команду которая 6 из 7 матчей играла на своём поле еще и в финал зашла благодаря левому пенальти...
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+17
0
metall5291 (Kharkiv)
08.07.2021 в 00:41
Абсолютно те же мысли, просто противно. Оказывается победы тоже могут быть позорными. Англия доказала.
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+8
0
Salming (Полтава)
08.07.2021 в 01:25
Все течет, все меняется. В четырех ЧМ, в которых играла Италия, которые видел, дважды болел за Италию, дважды - против.
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0
0
Ol-g (Одесса)
08.07.2021 в 00:39
Италия уже многое знает о современности в спорте.
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+1
0
Indiana Jones (Харьков)
08.07.2021 в 00:38
Болею за Италию. Клоун Стерлинг и левый пенальти. Желаю итальянцам победы с крупным счетом
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+15
-2
Mexxxxx (Просяная)
08.07.2021 в 00:37
Почувствуйте разницу! Сколько тут писали, что Англия выше классом и уже в финале. Да выше, да мастера, да скорости, да заслужила быть в финале и что? Это у нас в головах, а датчанам это побоку, они вышли играть, выходить в финал. Самоотдача до конца, каждый эпизод играют на пределе своих возможностей, все до конца, защита или атака. А что Англия показала до этого матча такого, прям чемпионского, ну кроме одной игры, в которой никто им даже не сопротивлялся. Шеве чемпионат украинский не нравится, игроки ему понимаешь слабые, а мы, если честно, сильно знаем кого-то из игроков Дании, кто у них там звезда, хоть один. Вот так ребята история пишется, даже проиграв, а не просто выходом на какую-то там стадию плей-офф. Ну а Англия это очень футбольная страна, и игроки и болельщики, и наверное есть какая-то справедливость выйти впервые в истории в финал Евро та и выиграть что-то за последние полвека тоже было бы хорошо.
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+6
-8
Дядько Петро (Волинь)
08.07.2021 в 00:42
так ы датчани не знають гравців збірної України, це ми мажорчиків на кшалт зіни і малини важаємо звьоздами а вони заурядні футболісти.
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+1
0
Alex DI (Харьков)
08.07.2021 в 00:43
Полностью согласен
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+2
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
08.07.2021 в 00:37
позорна перемога
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+16
-2


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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.