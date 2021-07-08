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Коллектив, психология и страусы ВАР. Главные тенденции полуфиналов Евро-2020

ЕВРО-2020
(3 голосов)

Рахим Стерлинг - чемпион по дриблингу и дайвингу

Коллектив, психология и страусы ВАР. Главные тенденции полуфиналов Евро-2020

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Англии вышла в финал крупного турнира впервые с 1966-го года. Сломав проклятие и полуфиналов, и дополнительного времени/серии пенальти, сломав саму свою сущность лузера. Сборная Италии вернула свою сущность, пробившись во второй финал Евро за три турнира и на втором Евро подряд победив Испанию. Эти события, эти полуфиналы мы и попробуем подытожить, выделив главные тенденции.

Коллективы в финале

Эге Харейде вывел сборную Дании в плей-офф Чемпионата Мира и Дивизион А Лиги Наций. Однако от унылой игры при норвежце зубы сводило. Федерация Футбола страны, называющей себя "нордическими бразильцами", даже не скрывала, что именно потому не продлила с ним контракт год назад. Каспера Хьюлманда ожидала деликатная работа. Не разрушить наработки Харейде, оборону команды, состав, и одновременно привить свой атакующий комбинационный стиль, за который его "Норшелланн" 8-10 лет назад называли "датской "Барселоной". И у него получилось.

"Мне не нравится менталитет андердогов. Я хочу владеть инициативой против любого соперника. Мы выходим для того, чтобы создавать шансы и забивать". Дания действительно играла активно, освежающе на турнире. А также сплоченно, не развалившись после того, что случилось с Кристианом Эриксеном. Во многом благодаря тренеру, которого латераль Иоаким Меле назвал "нашим другом", а портал BT - чемпионом Европы по управлению командой.

Коллектив, психология и страусы ВАР. Главные тенденции полуфиналов Евро-2020 - изображение 1

Луис Энрике также заслуживает похвалы. Ему приходилось уходить из-за семейной трагедии, затем склеивать сборную с нуля. Ни один из игроков стартового состава матча против Италии не был в "старте" матча Лиги Наций против Украины всего восемь месяцев назад. Слишком большие изменения. Тем не менее, он довел сборную до полуфинала, на данный момент она - лучший бомбардир турнира, лучшая по владению мячом и ударам по воротам. Капитан Серхио Бускетс заявлял, что "мы счастливы и чувствуем себя привилегированными от того, что у нас есть такой тренер".

Тем не менее, эти тренеры и их сборные проиграли. Проиграли более сыгранным, более наигранным сборным, работавшим вместе дольше, просто шедшим по тому же правильному пути дольше. Сборным с более крепким фундаментом. Тренерам, которые работают 3-5 лет - столько, сколько нужно, не больше и не меньше. Тренерам с четкой иерархией, планом, стратегией и умением в нужный момент отказаться от этой стратегии и выдержать. Не просто так Англия впервые на турнире пропустила лишь сейчас, в полуфинале, не просто так Италия не проиграла уже в 33-ем матче подряд.

Как написал Daily Mail, Гарет Саутгейт уничтожил культуру страха и злобы в сборной. Его игроки будто не понимают, за какую сборную играют, будто не чувствуют всего этого исторического давления, уничтожавшего предыдущие поколения Англии. Они чувствуют себя легко. Игрок одного из тех поколений Джо Коул отмечает стоицизм, ум, методичность, спокойствие тренера и его связь с игроками. Абсолютно то же можно сказать о Роберто Манчини и его сборной. В Италии постоянно говорят о братстве, о замечательных взаимоотношениях игроков между собой и с тренерами.

В полуфинал Евро вышли Команды, Коллективы. И чуть-чуть более прочные Коллективы выиграли полуфиналы.

Евро флангов

Коллектив, психология и страусы ВАР. Главные тенденции полуфиналов Евро-2020 - изображение 2

Форум специалистов, собранный официальным сайтом УЕФА для анализа тенденций Евро, подтвердил очевидное. Фабио Капелло окрестил турнир "Евро дриблинга". "Молодые люди берут мяч и пытаются пройти соперника на дриблинге". Разумеется, большей частью это происходит на флангах. 29 процентов голов на турнире забиты с "кроссов". Форум особо отметил латералей, раскрывавших игру на турнире. Но как раз в полуфинале больше отличились вингеры. Причем неожиданными смещениями.

После одной из замен Рахим Стерлинг сместился со своего привычного левого фланга на правый. Именно оттуда в итоге он прорвался, заработав пенальти. Его перевод был тем более логичным, что датчане заменили правого латераля, но не левого. Уставший Меле был продавлен. Еще до пенальти сам Стерлинг был обязан замыкать "кросс" с того же фланга. Чудом попал в Шмайхеля. Первый гол также состоялся после "кросса" с правого фланга. А Федерико Кьеза сместился со своего правого на левый не на постоянной основе, в одной атаке. Но этого хватило, чтобы забить.

Поменьше изменений

В итогах предыдущих раундов уже говорилось о том, что большего успеха на Евро добиваются команды, которые производят менее радикальные изменения. В полуфинале это также было заметно. Манчини был крайне недоволен игрой своих вингеров в первом тайме, даже собрался менять Кьезу. Но удержался, и Федерико ответил ему голом во втором тайме. После гола тренер заменил центрфорварда Иммобиле на вингера - и его команда прижалась к собственным воротам и пропустила. Затем другой вингер был заменен на центрфорварда Белотти - и стало поспокойнее.

Луис Энрике также передвигал форвардов. Он неожиданно начал матч без чистого центрального нападающего. Убрав в запас Морату, которого до этого яростно защищал от не менее яростных нападок. И сменщик, Микель Оярсабаль, уже на первых минутах запорол убойный момент, даже не попав как следует по мячу перед вратарем. Лишь после пропущенного Альваро вернулся на поле и отплатил тренеру весьма хладнокровно забитым голом.

Во втором полуфинале датчане вроде бы уже выдержали давление англичан в начале второго тайма, успокоились. Но затем Хьюлманд поменял форварда Дольберга на опорника Норгора, перешел на 3-5-2 - и проблемы вернулись, счет по ударам по воротам вырос с 5:8 до 6:20. Также наставник был вынужден заменить травмированных Кристенсена и Дилейни, что ослабило команду. Саутгейт также менял игроков, но у него в защите и полузащите просто нет настолько важных, что их замена сразу же ухудшает команду. Англия объективно более сбалансирована.

Коллектив, психология и страусы ВАР. Главные тенденции полуфиналов Евро-2020 - изображение 3

Радикальной была и смена пенальтистов в сборной Испании. В матче против сборной Швейцарии список выглядел так: Бускетс, Ольмо, Родри, Морено, Оярсабаль. Во вторник - Ольмо, Морено, Алькантара, Мората. Конечно, у этого были объективные причины, поскольку Бускетса и Оярсабаля банально не было на поле во время серии, а Родри швейцарцам не забил. Тем не менее, простой факт радикального и неудачного изменения налицо.

Не лотерея. Психология

И после матча Италия - Испания вновь пришлось не раз слышать о том, что пенальти - это лотерея. Луис Энрике просто заявил об этом, отказываясь обсуждать. А зря. Гейр Йордет, норвежский спортивный психолог, в день матча опубликовал свое пятилетнее исследование о сериях пенальти. Придя к совершенно правильному, логичному выводу о том, что их выигрывает психология. Причем, кроме очевидных выводов о том, что пенальти лучше доверять не защитникам и не игрокам, отыгравшим все 120 минут, он пришел и к другим, очень интересным.

Во-первых, Гейр заявил, что звездные игроки забивают на 24 процента меньше. Также на 30 процентов меньше забивают игроки, находящиеся под прямой угрозой вылета. То есть важно исполнять пенальти первым, а не вторым. Влияет и прошлое твоей сборной в сериях, и нервы, и поспешность удара после свистка. А бурное празднование гола помогает следующим бьющим. Также из разговоров с пенальтистами Йордет сделал ясный вывод об огромном психологическом давлении на них. Вот и испанцы второй серии пенальти подряд ожидаемо не выдержали ментально, выгорели.

"Многие думают, что победа в серии пенальти зависит лишь от удачи. Но мы обнаружили, что именно те, кто так считает, хуже исполняют пенальти. Те, кто считает успех в серии зависящим от объективных причин - психологических, тренировки ударов - пробивают лучше. Чувство контроля - ключ к победе".

Первыми пробивали итальянцы. У обеих первыми били неопытные игроки. Неудивительно, что не забили. Затем удачно били пенальтисты своих клубов. Бонуччи и Алькантара также умеют бить и забили, Жоржиньо исполнил не менее блестяще, чем в "Наполи" и "Челси". А "вилка" Бернардески и Мораты также была предсказуема. Оба подвергались критике, давлению в "Ювентусе". Но о первом в сборной все забыли, то есть оставили в покое. А о втором говорили постоянно, причем обычно плохо, давили. Да еще и в групповом турнире он уже не реализовал пенальти. Все логично.

Так что нет, не лотерея. И да, исключение из заявки на Евро Серхио Рамоса в итоге все же настигло Луиса Энрике. В этой серии пенальти даже переломанный экс-капитан сборной мог бы сыграть критически важную роль. И да, поведение Джорджо Кьеллини при жеребьевке ударов и ворот, когда он шутил, смеялся, даже подталкивал стоявшего с каменным выражением лица капитана испанцев Жорди Альбу, свидетельствовало о том, что Италия психологически лучше готова к пенальти.

Коллектив, психология и страусы ВАР. Главные тенденции полуфиналов Евро-2020 - изображение 4

Играть против себя

Вся революция итальянской сборной базируется на атаке, владении мячом, коротком пасе. Испанской игре. По владению она шла на Евро третьей. Не случайно AS говорил о битве "близнецов по философии". Впрочем, еще до матча Манчини пришлось признавать, что его сборная все же не Испания. И в итоге "Скуадре Адзурре", как в старые времена, пришлось сидеть в обороне, отбиваться, страдать, владеть мячом лишь 30 процентов времени. Леонардо Бонуччи прямо заявил, что это сложнейший матч в его карьере. А он играл против пиковых Месси, Роналду, Ибрагимовича, Суареса.

Сборная Англии как раз не очень любит доминировать, не очень любит играть быстро. Жесткий вязкий футбол и контратаки ей больше нравятся. Она проиграла по владению мячом Хорватии и Германии, чуть не проиграла и Украине. А когда владела 60 процентов времени против Шотландии - и вовсе не выиграла матч. По ударам по воротам к полуфиналу она подошла 22-ой (!!). А здесь пришлось заводиться, играть быстро, давить, доминировать. Владение мячом достигло 58-ми процентов, число ударов по воротам датчан - 20-ти. Статистика неудачных матчей "трех львов".

Получается, что Англии и Италии пришлось отказаться от любимого стиля игры, играть в тот, который навязал соперник. И они выдержали, добились своего. Итальянцы устояли, англичане немало создали, перебегали соперника, замучили его. Один Стерлинг установил рекорд всего турнира - десять прорывов на дриблинге. А без умения выполнить задание даже в неблагоприятной ситуации чемпионы не рождаются. Так что обе готовы быть чемпионом. "Победа, для которой страдаешь - всегда самая радостная", - Бонуччи выразил ощущения и своей сборной, и соперника по финалу.

Ведро дегтя

И все же без большого ведра дегтя мы не обошлись. До полуфинала Евро обходился без больших судейских скандалов. Даже крайне сомнительный пенальти в пользу сборной России остался незамеченным, поскольку в том матче Дания забила четыре мяча. Но в итоге эту же Данию судейский скандал настиг. Стерлинг явно рисовал падение после легчайших контактов с защитниками, совершенно не мешавших ему двигаться дальше. Однако ВАР во главе с Полем ван Букелем не позвал Данни Маккели к монитору. Продолжив последнюю тенденцию не вмешиваться ни во что, самоустраняться.

И зачем тогда он нужен? Уж в такой момент сам Бог велел!

В сборной Дании еле сдерживались после матча, еле сохранили фасон, почти нейтрально говоря о тяжелом разочаровании, об "обстоятельствах". Им должно быть действительно очень больно. Тем более, если вспомнить судейские скандалы в пользу Англии на ЧМ-1966, Евро-2012. Да еще и оказалось, что во время прорыва Стерлинга по флангу на поле находились два мяча. Причем на расстоянии считанных метров один от другого. По новым правилам, не каждый выброс второго мяча должен останавливать игру, но когда они так близко - остановка обязана состояться.

Очень жаль!

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В статье: Роберто Манчини Англия Дания Испания Италия Евро-2020 Каспер Хьюлманд Рахим Стерлинг Луис Энрике Гарет Саутгейт
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.