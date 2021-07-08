Коллектив, психология и страусы ВАР. Главные тенденции полуфиналов Евро-2020

Сборная Англии вышла в финал крупного турнира впервые с 1966-го года. Сломав проклятие и полуфиналов, и дополнительного времени/серии пенальти, сломав саму свою сущность лузера. Сборная Италии вернула свою сущность, пробившись во второй финал Евро за три турнира и на втором Евро подряд победив Испанию. Эти события, эти полуфиналы мы и попробуем подытожить, выделив главные тенденции.

Коллективы в финале

Эге Харейде вывел сборную Дании в плей-офф Чемпионата Мира и Дивизион А Лиги Наций. Однако от унылой игры при норвежце зубы сводило. Федерация Футбола страны, называющей себя "нордическими бразильцами", даже не скрывала, что именно потому не продлила с ним контракт год назад. Каспера Хьюлманда ожидала деликатная работа. Не разрушить наработки Харейде, оборону команды, состав, и одновременно привить свой атакующий комбинационный стиль, за который его "Норшелланн" 8-10 лет назад называли "датской "Барселоной". И у него получилось.

"Мне не нравится менталитет андердогов. Я хочу владеть инициативой против любого соперника. Мы выходим для того, чтобы создавать шансы и забивать". Дания действительно играла активно, освежающе на турнире. А также сплоченно, не развалившись после того, что случилось с Кристианом Эриксеном. Во многом благодаря тренеру, которого латераль Иоаким Меле назвал "нашим другом", а портал BT - чемпионом Европы по управлению командой.

Луис Энрике также заслуживает похвалы. Ему приходилось уходить из-за семейной трагедии, затем склеивать сборную с нуля. Ни один из игроков стартового состава матча против Италии не был в "старте" матча Лиги Наций против Украины всего восемь месяцев назад. Слишком большие изменения. Тем не менее, он довел сборную до полуфинала, на данный момент она - лучший бомбардир турнира, лучшая по владению мячом и ударам по воротам. Капитан Серхио Бускетс заявлял, что "мы счастливы и чувствуем себя привилегированными от того, что у нас есть такой тренер".

Тем не менее, эти тренеры и их сборные проиграли. Проиграли более сыгранным, более наигранным сборным, работавшим вместе дольше, просто шедшим по тому же правильному пути дольше. Сборным с более крепким фундаментом. Тренерам, которые работают 3-5 лет - столько, сколько нужно, не больше и не меньше. Тренерам с четкой иерархией, планом, стратегией и умением в нужный момент отказаться от этой стратегии и выдержать. Не просто так Англия впервые на турнире пропустила лишь сейчас, в полуфинале, не просто так Италия не проиграла уже в 33-ем матче подряд.

Как написал Daily Mail, Гарет Саутгейт уничтожил культуру страха и злобы в сборной. Его игроки будто не понимают, за какую сборную играют, будто не чувствуют всего этого исторического давления, уничтожавшего предыдущие поколения Англии. Они чувствуют себя легко. Игрок одного из тех поколений Джо Коул отмечает стоицизм, ум, методичность, спокойствие тренера и его связь с игроками. Абсолютно то же можно сказать о Роберто Манчини и его сборной. В Италии постоянно говорят о братстве, о замечательных взаимоотношениях игроков между собой и с тренерами.

В полуфинал Евро вышли Команды, Коллективы. И чуть-чуть более прочные Коллективы выиграли полуфиналы.

Евро флангов

Форум специалистов, собранный официальным сайтом УЕФА для анализа тенденций Евро, подтвердил очевидное. Фабио Капелло окрестил турнир "Евро дриблинга". "Молодые люди берут мяч и пытаются пройти соперника на дриблинге". Разумеется, большей частью это происходит на флангах. 29 процентов голов на турнире забиты с "кроссов". Форум особо отметил латералей, раскрывавших игру на турнире. Но как раз в полуфинале больше отличились вингеры. Причем неожиданными смещениями.

После одной из замен Рахим Стерлинг сместился со своего привычного левого фланга на правый. Именно оттуда в итоге он прорвался, заработав пенальти. Его перевод был тем более логичным, что датчане заменили правого латераля, но не левого. Уставший Меле был продавлен. Еще до пенальти сам Стерлинг был обязан замыкать "кросс" с того же фланга. Чудом попал в Шмайхеля. Первый гол также состоялся после "кросса" с правого фланга. А Федерико Кьеза сместился со своего правого на левый не на постоянной основе, в одной атаке. Но этого хватило, чтобы забить.

Поменьше изменений

В итогах предыдущих раундов уже говорилось о том, что большего успеха на Евро добиваются команды, которые производят менее радикальные изменения. В полуфинале это также было заметно. Манчини был крайне недоволен игрой своих вингеров в первом тайме, даже собрался менять Кьезу. Но удержался, и Федерико ответил ему голом во втором тайме. После гола тренер заменил центрфорварда Иммобиле на вингера - и его команда прижалась к собственным воротам и пропустила. Затем другой вингер был заменен на центрфорварда Белотти - и стало поспокойнее.

Луис Энрике также передвигал форвардов. Он неожиданно начал матч без чистого центрального нападающего. Убрав в запас Морату, которого до этого яростно защищал от не менее яростных нападок. И сменщик, Микель Оярсабаль, уже на первых минутах запорол убойный момент, даже не попав как следует по мячу перед вратарем. Лишь после пропущенного Альваро вернулся на поле и отплатил тренеру весьма хладнокровно забитым голом.

Во втором полуфинале датчане вроде бы уже выдержали давление англичан в начале второго тайма, успокоились. Но затем Хьюлманд поменял форварда Дольберга на опорника Норгора, перешел на 3-5-2 - и проблемы вернулись, счет по ударам по воротам вырос с 5:8 до 6:20. Также наставник был вынужден заменить травмированных Кристенсена и Дилейни, что ослабило команду. Саутгейт также менял игроков, но у него в защите и полузащите просто нет настолько важных, что их замена сразу же ухудшает команду. Англия объективно более сбалансирована.

Радикальной была и смена пенальтистов в сборной Испании. В матче против сборной Швейцарии список выглядел так: Бускетс, Ольмо, Родри, Морено, Оярсабаль. Во вторник - Ольмо, Морено, Алькантара, Мората. Конечно, у этого были объективные причины, поскольку Бускетса и Оярсабаля банально не было на поле во время серии, а Родри швейцарцам не забил. Тем не менее, простой факт радикального и неудачного изменения налицо.

Не лотерея. Психология

И после матча Италия - Испания вновь пришлось не раз слышать о том, что пенальти - это лотерея. Луис Энрике просто заявил об этом, отказываясь обсуждать. А зря. Гейр Йордет, норвежский спортивный психолог, в день матча опубликовал свое пятилетнее исследование о сериях пенальти. Придя к совершенно правильному, логичному выводу о том, что их выигрывает психология. Причем, кроме очевидных выводов о том, что пенальти лучше доверять не защитникам и не игрокам, отыгравшим все 120 минут, он пришел и к другим, очень интересным.

Во-первых, Гейр заявил, что звездные игроки забивают на 24 процента меньше. Также на 30 процентов меньше забивают игроки, находящиеся под прямой угрозой вылета. То есть важно исполнять пенальти первым, а не вторым. Влияет и прошлое твоей сборной в сериях, и нервы, и поспешность удара после свистка. А бурное празднование гола помогает следующим бьющим. Также из разговоров с пенальтистами Йордет сделал ясный вывод об огромном психологическом давлении на них. Вот и испанцы второй серии пенальти подряд ожидаемо не выдержали ментально, выгорели.

"Многие думают, что победа в серии пенальти зависит лишь от удачи. Но мы обнаружили, что именно те, кто так считает, хуже исполняют пенальти. Те, кто считает успех в серии зависящим от объективных причин - психологических, тренировки ударов - пробивают лучше. Чувство контроля - ключ к победе".

Первыми пробивали итальянцы. У обеих первыми били неопытные игроки. Неудивительно, что не забили. Затем удачно били пенальтисты своих клубов. Бонуччи и Алькантара также умеют бить и забили, Жоржиньо исполнил не менее блестяще, чем в "Наполи" и "Челси". А "вилка" Бернардески и Мораты также была предсказуема. Оба подвергались критике, давлению в "Ювентусе". Но о первом в сборной все забыли, то есть оставили в покое. А о втором говорили постоянно, причем обычно плохо, давили. Да еще и в групповом турнире он уже не реализовал пенальти. Все логично.

Так что нет, не лотерея. И да, исключение из заявки на Евро Серхио Рамоса в итоге все же настигло Луиса Энрике. В этой серии пенальти даже переломанный экс-капитан сборной мог бы сыграть критически важную роль. И да, поведение Джорджо Кьеллини при жеребьевке ударов и ворот, когда он шутил, смеялся, даже подталкивал стоявшего с каменным выражением лица капитана испанцев Жорди Альбу, свидетельствовало о том, что Италия психологически лучше готова к пенальти.

Играть против себя

Вся революция итальянской сборной базируется на атаке, владении мячом, коротком пасе. Испанской игре. По владению она шла на Евро третьей. Не случайно AS говорил о битве "близнецов по философии". Впрочем, еще до матча Манчини пришлось признавать, что его сборная все же не Испания. И в итоге "Скуадре Адзурре", как в старые времена, пришлось сидеть в обороне, отбиваться, страдать, владеть мячом лишь 30 процентов времени. Леонардо Бонуччи прямо заявил, что это сложнейший матч в его карьере. А он играл против пиковых Месси, Роналду, Ибрагимовича, Суареса.

Сборная Англии как раз не очень любит доминировать, не очень любит играть быстро. Жесткий вязкий футбол и контратаки ей больше нравятся. Она проиграла по владению мячом Хорватии и Германии, чуть не проиграла и Украине. А когда владела 60 процентов времени против Шотландии - и вовсе не выиграла матч. По ударам по воротам к полуфиналу она подошла 22-ой (!!). А здесь пришлось заводиться, играть быстро, давить, доминировать. Владение мячом достигло 58-ми процентов, число ударов по воротам датчан - 20-ти. Статистика неудачных матчей "трех львов".

Получается, что Англии и Италии пришлось отказаться от любимого стиля игры, играть в тот, который навязал соперник. И они выдержали, добились своего. Итальянцы устояли, англичане немало создали, перебегали соперника, замучили его. Один Стерлинг установил рекорд всего турнира - десять прорывов на дриблинге. А без умения выполнить задание даже в неблагоприятной ситуации чемпионы не рождаются. Так что обе готовы быть чемпионом. "Победа, для которой страдаешь - всегда самая радостная", - Бонуччи выразил ощущения и своей сборной, и соперника по финалу.

Ведро дегтя

И все же без большого ведра дегтя мы не обошлись. До полуфинала Евро обходился без больших судейских скандалов. Даже крайне сомнительный пенальти в пользу сборной России остался незамеченным, поскольку в том матче Дания забила четыре мяча. Но в итоге эту же Данию судейский скандал настиг. Стерлинг явно рисовал падение после легчайших контактов с защитниками, совершенно не мешавших ему двигаться дальше. Однако ВАР во главе с Полем ван Букелем не позвал Данни Маккели к монитору. Продолжив последнюю тенденцию не вмешиваться ни во что, самоустраняться.

И зачем тогда он нужен? Уж в такой момент сам Бог велел!

В сборной Дании еле сдерживались после матча, еле сохранили фасон, почти нейтрально говоря о тяжелом разочаровании, об "обстоятельствах". Им должно быть действительно очень больно. Тем более, если вспомнить судейские скандалы в пользу Англии на ЧМ-1966, Евро-2012. Да еще и оказалось, что во время прорыва Стерлинга по флангу на поле находились два мяча. Причем на расстоянии считанных метров один от другого. По новым правилам, не каждый выброс второго мяча должен останавливать игру, но когда они так близко - остановка обязана состояться.

Очень жаль!