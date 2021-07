Пиротехника, гимн Дании и лазер в лицо Шмейхелю: в УЕФА открыли дело против Англии после полуфинала

Представители УЕФА открыли дисциплинарное дело по итогам второго полуфинала ЕВРО между англичанами и датчанами (2:1, овертайм).

Как сообщает пресс-служба УЕФА, будет расследован инцидент с вратарем "Алой гвардии" Каспером Шмейхелем и лазерной указкой с трибун оппонента, как и поведение болельщиков "трех львов" во время гимна Дании, а также использование английскими фанатами пиротехники.

Напомним, во время исполнения 11-метрового Харри Кейном один из фанатов на "Уэмбли" светил лазером в лицо Шмейхелю. В финале Англия сыграет с Италией.

Uefa opens disciplinary proceedings against England following Denmark semi-final - The Independent https://t.co/rWEf29tik0

???? BREAKING????



???? Disciplinary proceedings have been opened following the match between England and Denmark pic.twitter.com/ECtEI60qeL