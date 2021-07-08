Тут и сказочкам конец… Акценты зрителя на полуфиналах Евро

Оба полуфинальных матча блеснули драматургией, изрядно продержав нас в напряжении, но завершились, тем не менее, предсказуемо. В финале звание Лучшей команды Европы будут оспаривать именно те, кто там ожидался. То есть, фавориты по качеству игры и, если можно так выразиться, глубине запаса прочности.

Италия – Испания 1:1 (пенальти – 4:2)

Англия – Дания 1:1 (доп. время – 1:0)

На выходе обе игры получились достаточно зрелищными – примерно по дюжине опасных моментов у ворот, где-то три четверти из которых автор счел бы голевыми. Но зрелищность эта по-разному распределилась в хронологическом порядке.

Первый тайм был веселее у англичан с датчанами, второй был гораздо содержательнее у итальянцев с испанцами. Соответственно, и голы забивались в первой паре до перерыва, а во второй – после. При этом у вторых, без экстра-таймов – когда Англия дожимала уставшего соперника – получилось бы действо скорее среднего уровня. Треть зрелища добиралась здесь.

Стоит отметить, что в обоих случаях второй дополнительный тайм скорее просто доигрывался. Если Италия вела дело к послематчевым пенальти, то Англия была удовлетворена тем, что до них не дошло. Эпизод имени неугомонного Стерлинга перед самым финальным свистком стал исключением из правила.

Испании понадобилось двадцать минут, чтобы сравнять счет, и этот гол перевел игру в овертайм. Англия выровняла положение уже через девять минут после пропущенного мяча и еще до перерыва, но итог основного времени получился тем же.

Своего британцы добились в конце первого экстра-тайма, а итальянцы – реализовав последний пятый удар в «лотерее». Жоржиньо вытянул счастливый билет, хотя на самом деле повезло, конечно же, Кейну: если итальянец пробил точно и мимо вратаря, то удар англичанина Шмайхель парировал, и на счастье бьющего – перед собой.

Иначе, кто знает, вдруг пришлось бы иметь с ним дело еще пять раз в этой ипостаси, а датчанин был чертовски хорош в этот вечер.

1:1 – это был закономернейший и справедливейший итог 90 минут для Италии с Испанией. Затем ближе к успеху были испанцы, но сопернику удалось «засушить» концовку, а пенальти, мягко выражаясь, не являются коньком команды Энрике. Еще раз: Швейцарию она прошла главным образом потому, что та умудрилась пробить еще хуже.

1:1 для Дании в эти полтора часа – это было за счастье. По игре англичане заслужили крепкие 2:0, тогда как у соперника, помимо уникального на этом Евро результативного штрафного удара, был лишь полумомент Дольберга. Еще на один свой гол, третий Англия «наиграла» в овертайме. Так что в целом ее победа безусловно логична, тогда как счет поединка незакономерен.

Нас с коллегой Юстасом (коллегой-зрителем, но консультантом в вопросах судейства) изначально удивил выбор арбитров на полуфиналы. Вовсю пользуемый немец Брых, на самом деле, на этом турнире особо не блистал. А голландец с британской фамилией Маккели и вовсе больше запомнился своими ошибками в матче открытия.

И если Брых в целом игры не испортил, то резонансное решение Маккели решило судьбу матча. Тут даже и комментировать ничего не хочется. Как любил говорить Семен Альтман, вы сами все видели. Да и обсосали эпизод со всех сторон до нас уже многократно.

Вот не люблю конспирологию, а чем еще объяснить такой пенальти в поединке такого уровня и значения в дополнительное время? Да еще с благословения ВАРа? Если вас интересует конкретная реакция Юстаса, то он назвал его «левым». «Ну, бедром вроде воткнулся, но, как по мне, Стерлинг раньше падать начал».

Формальный повод, наверное, при сильном желании, здесь можно будет наскрести. Вопрос в том, что именно на этом Евро такой формализм систематически игнорировался. Обидно, потому что в целом турнир прошел практически без судейских скандалов. И вот, на решающей стадии…

А приехал я назад, а приехал в Ленинград!

Самой везучей в полуфиналах была Италия. Уже на 13-й несчастливой для испанцев минуте Оярсабаль банально не сумел остановить мяч, находясь в одиночестве в убойной позиции. В середине второго тайма, пять минут спустя после пропущенного гола, он же головой самую малость не дотягивается до мяча в похожей ситуации. Или это уровень игрока сборной Испании?

Без вариантов, самой яркой личностью полуфиналов стал страж датских ворот. Кроме забитого гола, у англичан было еще от семи до девяти возможностей забить за два часа игры. Во всех без исключения этих эпизодах на пути мяча вырастала могучая фигура Шмайхеля. В том числе, Кипер Датский отбил и пенальти, и даже отчаянно пытался успеть среагировать на добивание.

Вслед за ним назову того, кому посчастливилось добить этот свой неудавшийся 11-метровый – Кейна. Он также принял участие в первой голевой атаке Англии. Следующим у меня будет Стерлинг – афроевропейское привидение с моторчиком из Манчестера. В другом полуфинале больше всех запомнились итальянец Кьеза и испанец Ольмо.

Собирался болеть за бодрую Италию, при том, что исторически симпатизирую испанцам – то есть, хотел сыграть в беспроигрышную лотерею. Не получилось: в ходе встречи Испания заставила вспомнить былые чувства, и спать уходил скорее с легкой грустью. Что уж тогда говорить о следующей ночи – когда я желал удачи датчанам, а вылета Англии жду почти весь турнир?

Случилось так, что полуфинал подвел черту под двумя футбольными сказками. Испанская сказка повествовала нам о гадком утенке Евро, который в первых турах мучился в бесплодных попытках забить гол, а затем взлетел в небо гордым красавцем-лебедем в феерической россыпи забитых мячей. Преобразившись на глазах и набирая уверенности: казалось, эти крылья все более крепнут.

Но, оказалось, футболу мало красоты – тут нужна еще полная концентрация в решающий момент. А с нервишками у художников, как правило, напряженка.

Датский вариант сказки был еще более захватывающим. Золушкой Данию не назовешь: это мы проходили около тридцати лет назад – вот тогда была классика, в этом смысле. Наверное, нынче она больше напоминала мифическую птицу Феникс. Трагедия Эриксена, два поражения на этом драматическом фоне, причем оба – по-своему несправедливые. И триумфальное шествие после.

Читайте также Главной победе Дании предшествовала трагедия Югославии. Ее сняли с Евро за полторы недели до старта

Увы, и этот миф был развеян, не без помощи кокетки Фемиды. Которая, в глазах мировой футбольной общественности, больше напомнила жрицу любви, заговорщицки подмигнувшую из-под приспущенной повязки. Тут и сказочкам конец, ребята!

Дальше, судя по развитию событий и увиденному в полуфиналах, нас ждут суровые будни финала. Я бы сказал, что праздник футбола уже закончился и чрезвычайно нескучное Евро увенчает банально скучная кульминация. Оба финалиста, как и полагается в наше время, показали себя прагматиками. Один – с самого старта, другой – по мере приближения к финалу.

Сознательно отданная испанцам инициатива как-то невольно смазала мощное впечатление от Италии в этом турнире. Что до англичан, то они раздухарились только в последних матчах – на фоне явно подуставших соперников. Я уж молчу о том, чем и как сердца их фанов успокоились вчера. А тут Его Величество Финал с такой ценой вопроса – сам Бог велел обоим осторожничать.

Тобто, сказки – сказками, а в заключение, после «На добраніч, діти!», мы прослушаем выпуск новостей. Где нас сухо и деловито проинформируют о том, кто выиграл Евро.

Вы себе не представляете, насколько мне хочется ошибиться. И еще я говорю это в тайной надежде на то, что прогнозист из меня аховый. Мол, послушай Юрича, и будет наоборот. Евро в целом, кстати, «сглазить» удалось: первая статья о нем тут называлась «Терпение и труд всех перетрут?». Или это все-таки было пророчество – на примере отдельно взятой Англии?

Доживем – увидим. Осталось всего ничего: каких-то три-четыре дня.