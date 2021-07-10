Скорость, центр поля и обороны и истерика по Стерлингу. Пять преимуществ сборной Италии перед финалом Евро-2020

Очевидно, что Италия и Англия - наиболее сильные, наиболее сбалансированные сборные на Евро-2020. Их оборона точно лучшая, Роберто Манчини и Гарет Саутгейт великолепно поработали, проложили ясный путь, создали замечательный микроклимат. Игроки наслаждаются обществом друг друга, устраивают барбекю, ездят на надувных единорогах в бассейне. Так что в финале сыграют здоровые и счастливые сборные. Но всё же по его окончанию счастливой останется лишь одна. Здесь попробуем пояснить, почему ею может стать Италия.

Общая скорость и скорость прессинга

Андрей Шевченко назвал главным козырем Италии ее умение прессинговать высоко и агрессивно. "Никто ещё не прессинговал Англию так. И это явное преимущество". Действительно, англичане ещё не сталкивались на турнире с настолько агрессивной и динамичной командой. Такие отрезки удавались Чехии в групповом турнире и Дании в полуфинале, и тогда сборной "трёх львов" было непросто. "Скуадра Адзурра" же способна и любит заниматься этим весь матч. Высокий прессинг троих форвардов с поддержкой одного, а то и двух игроков центра поля для хозяев "Уэмбли" очень опасен.

Интенсивность прессинга - одна из составляющих общей интенсивности. Итальянцы в целом играют в очень быстрый футбол, способны поддерживать темп в течение длительного периода времени. В четвертьфинальном матче против Бельгии они выдержали игру на сумасшедших скоростях. Ничего подобного на этом турнире англичанам ещё не приходилось переживать. Потому Манчини заявляет, что его сборная собирается давить на соперника и желает забить первой. Если сделает это - будет очень близка к победе.

Центр поля

У сборной Манчини просто нет слабых мест. Кроме, разве что, центра атаки. А вот у сборной Саутгейта бросается в глаза центр поля. Деклан Райс и Келвин Филлипс очень прилежно работают, не щадят себя. Тем не менее, их способность выдержать давление интенсивного соперника вызывает сомнения. И против менее интенсивных они далеко не всегда держали мяч как следует, они явно недостаточно пасуют вперёд, недостаточно обостряют игру. И они играют без замен. Саутгейт уже заявил, что его сборная недостаточно хорошо держала мяч под прессингом Дании и нужно искать лучшие решения.

В то же время центр поля Италии действует замечательно. Он уже доказал, что умеет всё - и работать под давлением соперника, и создавать своё давление, и обострять игру пасами и движением вперёд. Жоржиньо, Марко Верратти и Николо Барелла идеально связаны, отлично знают свою работу. В конце концов, в отличие от игроков "Вест Хэма" и "Лидса", они имеют немалый опыт выступлений за клубы в Лиге Чемпионов и за сборную. При этом Марко и Николо получали некоторый отдых. Ну а Жоржиньо, похоже, отдых и не нужен. Он даже считается одним из главных претендентов на Золотой Мяч.

В центре поля преимущество итальянцев велико. Даже численное, ведь трём их опорникам будут противостоять двое. А именно в опорной зоне в современном футболе обычно выигрываются матчи.

Более прочный кадровый и игровой фундамент

Саутгейт проделал великолепную работу, безболезненно внедряя в состав сборной всё новых и новых игроков. И всё же изменения должны сказаться. Стартовый состав полуфинала Чемпионата Мира-2018 отличается от стартового состава полуфинала Евро-2020 на пятерых. А три из четырёх, вышедших тогда на замену, сейчас даже не в заявке на турнир. Райс, Филлипс, Мейсон Маунт, Сака, Грилиш, Мингс, Фоден только начинают свою карьеру в сборной. Кроме того, Гарет меняет тактические схемы. А мы уже поняли, что на нынешнем турнире фундамент, слепая сыгранность критически важны.

В Италии всё гораздо стабильнее. Состав, тактическая схема, принципы игры. Манчини сохраняет костяк с маниакальным упорством, даже когда "кости" играют слабовато в своих клубах. Даже когда главные кости - первый вратарь Джанлуиджи Доннарумма и капитан Джорджо Кьеллини - не числятся ни в одном клубе. Сохраняет принципы игры, стиль, его игроки чётко знают, что делать и будто запрограммированы. Но при этом, как показали полуфинал с Испанией и концовка четвертьфинала с Бельгией, умеют вспомнить о старой Италии, устроить катеначчо, потянуть время и выдержать.

В Италии признают, что против испанцев было крайне тяжело. При этом радостно отмечают, что Англия не умеет так прессинговать и так держать мяч, поэтому можно будет вернуться к футболу Манчини, к доминированию, к умению владеть мячом. Что явно поможет снять напряжение на гостевом стадионе. Ну а если напряжение вновь возникнет - оборона знает, что делать. "Сборная Италии - наиболее цельная команда на турнире". Трудно найти не согласных с этим утверждением Антонио Конте.

Стена в обороне

Лучшая оборона на турнире - английская. Спору нет. Она пропустила лишь один мяч, да и тот с прямого штрафного, не с игры. Первая в истории Евро, кто не пропустил в первых пяти матчах. Впрочем, на неё ещё не оказывалось сумасшедшее давление. На Италию оказывалось, можно сказать, что во всех матчах Плей-офф. Тем не менее, она выдержала. Центральная стена вратаря Доннаруммы и центральных защитников Бонуччи и Кьеллини действует великолепно. Именно эта стена, по словам Верратти, позволяет опорникам смело идти вперёд и прессинговать. Они знают, что их прикроют.

Бонуччи и Кьеллини уж точно обладают сокровищами опыта, хладнокровия и сыгранности, нужными прежде всего как раз в финалах. Жозе Моуриньо считает, что Джорджо мог бы преподавать игру в обороне в Гарварде. Сам капитан говорит, что знает Леонардо лучше, чем свою жену. Лео же рассказывает, что через четыре дня они с супругами отправятся в очередной совместный отпуск. А такую связь за деньги не купишь и за год не наиграешь. Да и мотивации у них предостаточно. Как говорит Конте, даже после тысячи боёв они чувствуют кровь. "В тяжёлые моменты они абсолютный Топ защитников".

Кьеллини уже почти 37, он часто травмируется, много пропускает. Ныне он даже свободный агент, то есть без команды. Бонуччи 34, и он уже несколько лет страдает в игровом плане, вызывая критику болельщиков и экспертов. Оба провели неудачный сезон в "Ювентусе". В конце концов, оба не брали трофеи за пределами Италии. Свои два финала Лиги Чемпионов они проиграли, проиграли и финал Евро-2012. Пропустив в этих трёх матчах 11 мячей. Но как раз, возможно, Фортуна и ждала Евро-2020 до 2021-го года для того, чтобы принести этому легендарному тандему то, что он заслуживает.

Давление на хозяев

"Я помню лица немцев в туннеле перед полуфиналом домашнего Чемпионата Мира-2006. Они были такими же белыми, как их футболки. А мы говорили друг другу: "Они боятся, они боятся". И они действительно боялись". Кое-что экс-игрок "адзурри" Андреа Бардзальи заметил и сейчас. "Я видел и лица игроков сборной Англии после пропущенного от датчан. Манчини должен показать их своим игрокам". Верратти также считает, что давление должно подействовать на хозяев. А Конте указывает, что Италия опытна и умеет играть финалы. Правда, ведь это её десятый против второго английского.

Разумеется, Саутгейт проделал просто шедевральную психологическую работу. Его игроки будто не чувствуют давления вовсе, будто не понимают, что играют за вечный клубок нервов и гордыни под названием "сборная Англии". Все эти "It's coming home" вокруг никак не влияют на них. Джон Стоунз не случайно называет Гарета уникальным тренером, отмечая прежде всего умение оставаться спокойным и передавать это спокойствие игрокам. "Невероятная культура поведения". И всё же есть веские причины предполагать, что в историческом финале, на глазах у "Уэмбли", нервы хозяев не выдержат.

На 16-ти из последних 17-ти крупных турниров, то есть с 1986-го года, хозяева не брали трофей. Последние два финала, в которые выходили хозяева, они проиграли. Португалия Греции в 2004-ом и Франция Португалии в 2016-ом. Кстати, обе - со счётом 0:1. Причём среди неудачно принимавших эти турниры были настоящие гранды - Франция, Германия (дважды), Нидерланды, Португалия, Бразилия, Италия, сама Англия на Евро-1996. Такая статистика - не пустой звук.

Давление на хозяев крупных турниров действительно огромно. Тем более - сейчас, когда вся Англия стоит на ушах. А в Италии в это время Кьеллини шутит, смеётся и весело толкает Жорди Альбу перед серией пенальти против Испании.

Ну и бонус-трек. После матча Англия-Дания много говорят о судействе, о скандальном пенальти на Рахиме Стерлинге с крайне сомнительным фолом и двумя мячами на поле во время атаки. Фабрицио Раванелли, игравший и в "Миддлсбро", даже открыто боится, что всё уже "порешали" в пользу Англии. Бригада арбитров на финал из той же страны - Нидерландов, с двумя из четырёх судей, сидевших в комнате ВАР и на том полуфинале, весьма настораживает. Впрочем, истерика, поднятая в континентальных СМИ вокруг пенальти Стерлинга, должна как раз помочь справедливому судейству.

Истерика обычно работает. Уже не раз после таких скандальных матчей на крупных турнирах клубов и сборных СМИ и болельщики устраивали бурю, и следующие матчи тех же команд обычно проходили без скандалов. Надеемся, что и сейчас так получится.