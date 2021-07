Потеря перед финалом? Игрок сборной Англии пропустил сегодняшнюю тренировку

Уже завтра состоится решающий матч Евро-2020. Между собой сыграют сборные Англии и Италии.

Перед игрой не обходится без потерь. По данным английских СМИ, сегодняшнюю тренировку "трех львов" пропустил Фил Фоден. У него незначительное повреждение, однако пока неизвестно, сможет ли он сыграть завтра.

Phil Foden has not taken part in #ENG’s opening training session today and is sitting it out as a precaution over a "minor knock”.