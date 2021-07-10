Италия - Англия. Анонс и прогноз финала Евро-2020 на 11.07.2021

50 матчей, 140 голов, семь овертаймов и три серии пенальти позади. Осталось самое главное. И бороться за титул Чемпиона Европы будут сборные, уже свершившие историю. Италия после катастрофы невыхода на Чемпионат Мира-2018 поднялась очень быстро, к своему десятому финалу Евро/ЧМ в истории прошла с 33-ю матчами без поражений подряд. Её экс-игрок Алессандро Диаманти заявил, что уже победила, ведь вернула любовь болельщиков и улыбки на лица людей после ужасов пандемии. Англия же и вовсе вышла во второй крупный финал в своей истории и первый на Евро.

Тем не менее, обе не хотят останавливаться, не хотят упускать уникальный шанс. Тренеры обеих команд заявляют, что лишь победа на турнире будет достижением. Роберто Манчини также желает, чтобы его игроки наслаждались матчем, поскольку иначе не победить. Хотя и признаёт, что нужен определённый уровень давления. Гарет Саутгейт также признаёт важность наслаждения моментом, при этом не хочет упускать его, поскольку часто такие в жизни не случаются. Он считает, что задание ещё не выполнено. Так что мы можем надеяться увидеть и битву, и футбольный спектакль.

11 июля. 22:00. Евро-2020. Финал

Лондон. "Уэмбли"

Италия - Англия

Главный арбитр: Бьорн Куйперс (Нидерланды)

Сразу после группового турнира ситуация была ясна. Традиционные Италия и Англия поменялись местами. Первая ставила на доминирование, на владение мячом, высокий прессинг, на постоянные атаки. В итоге забив семь мячей в трёх матчах и не пропустив ни одного. И вызывая полное не виданное никогда восхищение на Родине. Вторая же закончила турнир с разницей мячей 2:0, не особо ища владение мячом, играя неярко, даже вызывая немалую критику. Многим не нравилось, что Саутгейт держит ярких игроков вроде Джейдона Санчо и Джека Грилиша на скамье запасных.

Однако в плей-офф многое изменилось. Италия пропустила в каждом матче, в каждом пребывала под давлением. В двух не уложилась в 90 минут. Против Австрии и Бельгии пришлось ввязаться в обмен ударами, против Испании - и вовсе ставить "автобус". Из позитива выделялась явная демонстрация умения бороться, обороняться, выгрызать, в чём в плане этой сборной ранее не были уверены. Англия же довольно легко убрала с пути Германию и Украину и совершила камбек против Дании после первого пропущенного на турнире. То есть усилила яркость и проявила характер.

Что получится в этом матче? В Италии заявляют, что Англия не способна так давить и владеть мячом, как Испания, поэтому можно вернуться к своему стилю и доминировать. "Скуадра Адзурра" также более сыгранна, более опытна. А также играет, прессингует гораздо интенсивнее, чем все предыдущие соперники англичан. Именно это Андрей Шевченко назвал её главным преимуществом. С другой стороны, Англия может положиться за свою оборону, на длинные забросы на Сака и Стерлинга в контратаку. Да и перед своими зрителями захочет и способна владеть мячом больше.

Обе умеют обороняться, обе хотят атаковать. Манчини желает оказать давление на соперника, но и готов страдать. Марко Верратти говорит, что Англия заставляет тебя играть плохо, но ведь в 1/4 и в 1/2 финала она сама играла хорошо. Атмосфера в обеих сборных замечательная, речь о группах настоящих друзей под руководством любимых спокойных наставников. Потому что именно будет - предсказать невозможно. Можно лишь рассчитывать на положительную атмосферу, атмосферу праздника. И надеяться, что не будет судейского скандала.

Кадры

После всех разговоров о стабильности состава сборной Италии оказывается, что она ещё ни разу не выставляла один и тот же состав в двух матчах подряд. Главная причина - травмы. Финал может создать первую такую серию. Крайние защитники Ди Лоренцо и Эмерсон, начинавшие турнир запасными, ныне основные. С ними Италия менее остра в атаке, зато стройнее в обороне. Леонардо Спинаццола, получивший тяжелую травму, прилетел в Лондон, но лишь в качестве зрителя. А Бонуччи и Кьеллини готовы в центре. Они и вратарь Доннарумма проводят блестящий турнир.

В центре поля Верратти уже окончательно оттеснил Локателли в запас. Он, Барелла и претендент на Золотой Мяч Жоржиньо формируют лучшую опорную зону на турнире. В атаке также есть оттеснение - Кьеза теперь выигрывает конкуренцию у Берарди на правом фланге. Федерико ещё и весьма мобилен. Испании он забил из левой части штрафной. А вот от Инсинье и Иммобиле требуют большего. Последнего, начавшего турнир двумя голами, вновь начали критиковать. А первый блеснул разве что против Бельгии в четвертьфинале.

В Англии добровольные изменения происходят чаще. Но как раз в этом матче они вряд ли ожидаются. Несмотря на первый пропущенный на турнире. Оборона Уокер-Стоунз-Магуайр-Шоу выглядит стабильной, крайний защитник Триппьер будет помогать уже против уставшего соперника. Деклан Райс и Келвин Филлипс очень устали, но продолжат в центре поля. Их поддержит скорее Мейсон Маунт, чем Хендерсон либо даже популярный среди болельщиков и экспертов Грилиш. Ещё один кандидат - Фоден - пропустил сегодняшнюю тренировку и его участие в матче под большим вопросом.

Справа в атаке должен остаться стремительный Сака, практически отдавший ассист в полуфинале. Его главный конкурент - Джейдон Санчо - в том матче даже не сыграл. Рашфорд также не в фаворе у тренера. А капитан Харри Кейн и Рахим Стерлинг формируют отличную связку. Кейн работает и в подыгрыше, отдал классный пас вразрез Сака. А Стерлинг, несмотря на критику за симуляцию в эпизоде с пенальти, отыграл отличный матч против датчан. Установив рекорд всего турнира - десять проходов на дриблинге за матч. Он претендует на звание лучшего игрока Евро.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Жоржиньо, Верратти, Барелла, Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Сака, Маунт, Стерлинг, Кейн

Очные встречи

Италия и Англия встречались 27 раз. 11 побед у первой, восемь - у второй, ещё восемь матчей завершились вничью. Разница мячей - 35:35. В официальных матчах преимущество итальянцев гораздо существеннее. Шесть побед, ничья и поражение с разницей мячей 8:4. В том числе и четыре победы в четырёх матчах на крупных турнирах. В частности, на ЧМ-2014 в группе D состоялась победа со счётом 2:1, а на Евро-2012 в четвертьфинале - в серии пенальти после 0:0 в основное и дополнительное время.

Матч на Евро запомнился абсолютным доминированием Италии и "паненкой" Андреа Пирло в серии. В нем принимали участие Хендерсон и Бонуччи, Кьеллини провел его на скамье запасных. В 2014-ом году добавились Стерлинг, Шоу (запас), Верратти, Инсинье (запас) и Иммобиле. Тогда, кстати, Бонуччи остался в запасе, а Кьеллини играл.

Судейская бригада

Бьорн Куйперс судил сборную Италии четырежды. В том числе и в том победном матче над Англией в 2014-ом. Общий результат "адзурри" под его руководством - победа, ничья и два поражения, четыре жёлтые карточки. Англию же судил трижды. Кроме того поражения, зафиксировав две победы. Показал этой сборной лишь две жёлтые карточки, назначил в её пользу пенальти в марте в матче Отбора на Чемпионат Мира-2022 дома против Польши. Тогда фол заработал Стерлинг, а реализовал Кейн.

Следует также отметить, что из четверых арбитров ВАР в полуфинальном матче против Дании на финал остались двое. Глава той бригады Пол Ван Букель теперь будет подчинённым немца Бастиана Данкерта, также остался соотечественник последнего Кристиан Гиттельманн. Ну и главный арбитр представляет ту же страну, что и Данни Маккели - Нидерланды.

Прогноз: Италия - Англия 1:1, 2:1 в дополнительное время

Англия играет дома и не желает упускать исторический момент. В Плей-офф она добавила в скорости и яркости и выглядит морально и физически менее уставшей. Вместе с тем, игровой фундамент Италии сильнее, её тактическое преимущество, особенно в центре поля, заметно. Её игроки опытнее. Да и обстановка будет больше давить на хозяев. В конце концов, хозяева не выигрывали крупный турнир с 1998-го года не просто так, не просто так проиграли два последних финала. В том числе и Франция - финал Евро-2016. Ставим на ещё одну победу гостей в овертайме.