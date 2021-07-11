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Худшее позади. Пять преимуществ сборной Англии перед финалом Евро-2020
Почему Англия способна переиграть Италию в финале чемпионате Европы
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Симпатии нейтральных болельщиков будут на стороне Италии. Команда Роберто Манчини влюбила в себя яркой игрой в группе, тогда как Англия в первом раунде играла малопривлекательно, и это мягко говоря. Разнится путь команд и в плей-офф. В 1/8 Италии были непросто с Австрией, в четвертьфинале против Бельгии – еще сложнее, не говоря уже о полуфинале, где Испания явно сыграла лучше. Однако в каждом матче Италия выглядела очень крепкой командой, играла на своих сильных качествах и с максимальной самоотдачой. Англии сложнее симпатизировать. В 1/8 против Германии команды на двоих создали три с половиной момента, в 1/4 Англия в четверть силы обыграла уставшую Украину, а в полуфинале с помощью сомнительного пенальти выбила симпатичную Данию. Но если попытаться отбросить предпочтения и предубеждения, и попытаться оценить шансы сборной Англии объективно, команда Саутгейта имеет веские аргументы на победу в финале.
Рывки Стерлинга и голы Кейна
Каким бы не был исход финала, на звание лучшего игрока турнира претендуют Рахим Стерлинг и Жоржиньо. Оценить игру Жоржиньо сложнее – за футболистом такого амплуа лучше всего наблюдать вживую или с тактической камеры, которая охватывает поле во всей его длине и ширине. Стерлинг – игрок крупных телепланов. Он поучаствовал во всех победных голах Англии на турнире.
Каждый гол сборной Англии на турнире
Стерлинг проводит на высочайшем уровне весь турнир. Кейн смог включиться только после первого забитого гола. Вот как про это пишет Алан Ширер: “Это жизнь центрального нападающего. После двух невнятных матчей против Хорватии и Шотландии, Харри был вялым, изолированным от команды, был как будто не в своей тарелке. Теперь он превосходен и полон уверенности. Он демонстрирует отличную реакцию, принимает правильные решения, предлагает партнерам поддержку по всему полю и угрожает воротам соперника. В его преображении нет какого-то секрета или внезапного открытия победной формулы. Он просто забил первый гол”.
Стерлинг и Кейн входят в четверку “племенных старейшин” сборной Англии (вместе с Хендерсоном и Магуайром). Такое определение дал Гарет Саутгейт лидерам команды. Показательно, что когда в игре с Данией тренер сборной Англии решил снять с поля игрока атаки при счете 2:1, он выбрал не Стерлинга и не Кейна, а Джека Грилиша, который сам вышел на замену. Статус Стерлинга и Кейна неприкасаемый. И пока они полностью оправдывают доверие главного тренера.
Защита, защита, защита
Контроль – определяющее понятие для Гарета Саутгейта и его команды. Англия играет так, чтобы в матчах с ее участием было минимум хаоса и непредсказуемости. Англия не хочет терять мяч, не хочет бездумно прессинговать, не хочет быть пойманной врасплох в переходной стадии игры. Игру сборной Англии называют скучной, стерильной, безжизненной, прагматичной. Футболисты рассматриваются как утилитарные единицы, роботы, выполняющие единственное задание – не пропустить. Но Англия – это не автобус. Команда Саутгейта не прижимается к своим воротам, а держит соперника на приличном расстоянии. Риск сведен к минимуму.
Как результат – только один пропущенный гол в пяти матчах, да и тот после стандарта.
Такой подход к игре может вызывать недоумение. А как же убедительность, зрелище, эмоции? Но после победы над Германии в план Саутгейта поверили. Португалия в 2016 году не была зрелищной командой, как и Франция в 2018-м. Но они победили. У сборной Англии есть ресурсы и талант для того, чтобы играть ярко, но был выбран другой путь. Англия впервые с 1966 года вышла в финал крупного турнира. План себя оправдал. Минимум моментов в обе стороны, минимум голов – но максимальная эффективность и продвижение вперед по турнирной сетке.
Менеджмент Саутгейта
Гарета Саутгейта нельзя назвать лучшим тактиком в мире. Его тренерская карьера на клубном уровне – это полный провал. Но как известно, работа тренера сборной и тренера клуба имеют мало общего.
Поколения Невилла, Скоулза, Каррагера, Бекхэма, Оуэна, Фердинанда, Лэмпарда, Джеррарда и других ничего не смогло добиться на национальном уровне. Сами футболисты позже признавались, что в расположении сборной им было сложно забыть о клубной вражде, настоящего единения в команде Англии не было. Саутгейту удалось это изменить. В составе “трех львов” есть футболисты из “Тоттенхэма” и “Арсенала”, “Манчестер Юнайтед” и “Манчестер Сити”, “Ливерпуля” и “Эвертона”, “Челси” и “Вест Хэма”, но все клубные проблемы остаются за стенами центра сборной в Сент-Джордж Парке. Сборная Англии – это образец сплоченности. Полное отсутствие скандалов, никто не жалуется на отсутствие игрового времени, когда Грилиша попросили прокомментировать его обратную замену, он сказал “Какая разница? Мы в финале!”. В Англии-2021 собраны футболисты разных поколений и происхождения, но их объединяет крепкая дружба и взаимопонимание, что и отображается в игре. И они попросту счастливы играть на национальную команду. Это заметно.
We just cannot get enough of these @BukayoSaka87 images! ???? pic.twitter.com/ne4RLwwZtJ— England (@England) July 4, 2021
У Гарета Саутгейта очень хорошие помощники и аналитики, его команда знает, что ожидать от каждого соперника при каждом сценарии игры. Англия равномерно распределяла силы по ходу турнира и не потеряла ни одного игрока из-за травмы.
Долгое время болельщиков сборной беспокоил вопрос – что будет, если их команда пропустит первой? Дания открыла счет в полуфинале, но это не смутило Англию и уже через девять минут был забит гол в ответ.
В распоряжении Саутгейта очень гибкий, талантливый и глубокий состав. Англия легко может переключаться между схемами по ходу матча, многие футболисты – универсалы, и готовы закрыть несколько позиций. И Саутгейт умеет находить баланс, при котором команда играла бы надежно, не затрачивая сверхусилий, и создавала бы в атаке два-три стопроцентных момента, которых будет достаточно для победы. Его авторитет у футболистов непререкаемый. Он умеет найти нужный подход, подобрать правильные слова. Он проницателен, умен, современен и основателен. 1996-й год остался в истории. Ныне Гарет Саутгейт – гордость Англии.
Германия побеждена
В какой-то степени Англия выиграла Евро еще 29 июня, когда переиграла сборную Германии в 1/8 финала. Конечно, для нового поколения англичан поражения Германии в серии пенальти полуфиналов ЧМ-1990 и Евро-1996 это даже не воспоминания – они просто еще успели родиться, чтобы увидеть два горьких вылета от Бундестима. Но эти поражения Германии, а также бесславный вылет от команда Лева на ЧМ-2010 в 1/8 глубоко въелись в национальную память, с 1966 года сборная Англии каждый раз вылетала от Германии при встречи на крупных турнирах, и этот соперник стал самым принципиальным для “трех львов”. У немцев были свои давние враги на национальной арене и от противостояния с Англии они отмахивались как от несущественного. Наконец Саутгейту и его команде удалось разорвать этот порочный круг. Эта победа как никого другого порадовала главного тренера сборной Англии – именно он не забил решающий пенальти в полуфинале домашнего Евро-1996. Самое страшное позади, Германия пройдена, Англия больше не боится никого.
Уэмбли
Можно вспомнить Францию-2016, Бразилию-2014 или Германию-2006, когда фаворит и хозяин турнира и был в шаге или в двух шагах от победы, но оступался в последний момент и свои трибуны были беспомощны. Однако Евро-2020 – турнир особенный. Локдаун и долгие месяцы изоляции заставили по-настоящему соскучиться по опыту переживания футбола на трибунах. “Уэмбли” хорошо поддерживал свою сборную на групповом этапе, но по-настоящему раскрепостился на стадии плей-офф. Трибуны за англичан. Шум будет невероятным.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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