Худшее позади. Пять преимуществ сборной Англии перед финалом Евро-2020

Симпатии нейтральных болельщиков будут на стороне Италии. Команда Роберто Манчини влюбила в себя яркой игрой в группе, тогда как Англия в первом раунде играла малопривлекательно, и это мягко говоря. Разнится путь команд и в плей-офф. В 1/8 Италии были непросто с Австрией, в четвертьфинале против Бельгии – еще сложнее, не говоря уже о полуфинале, где Испания явно сыграла лучше. Однако в каждом матче Италия выглядела очень крепкой командой, играла на своих сильных качествах и с максимальной самоотдачой. Англии сложнее симпатизировать. В 1/8 против Германии команды на двоих создали три с половиной момента, в 1/4 Англия в четверть силы обыграла уставшую Украину, а в полуфинале с помощью сомнительного пенальти выбила симпатичную Данию. Но если попытаться отбросить предпочтения и предубеждения, и попытаться оценить шансы сборной Англии объективно, команда Саутгейта имеет веские аргументы на победу в финале.

Каким бы не был исход финала, на звание лучшего игрока турнира претендуют Рахим Стерлинг и Жоржиньо. Оценить игру Жоржиньо сложнее – за футболистом такого амплуа лучше всего наблюдать вживую или с тактической камеры, которая охватывает поле во всей его длине и ширине. Стерлинг – игрок крупных телепланов. Он поучаствовал во всех победных голах Англии на турнире.

Каждый гол сборной Англии на турнире стоит разбирать на крупицы . Хотя бы для того, чтобы оценить то, как Рахим Стерлинг своевременно делает рывки в штрафную. Он может “прилипнуть” к бровке или действовать в полуфланге, играть справа или слева – и всегда находить своевременный момент для того, чтобы выполнить вертикальный рывок в штрафную площадку и забить гол. Такими были его мячи Хорватии и Германии, в матче против Чехии он оторвался от опеки уже во вратарской, Кьер своим автоголом помешал ему отличиться в полуфинале с Данией. Именно Стерлинг отдал тонкий голевой пас на Кейна в матче с Украиной и заработал пенальти в полуфинале.

Стерлинг проводит на высочайшем уровне весь турнир. Кейн смог включиться только после первого забитого гола. Вот как про это пишет Алан Ширер: “Это жизнь центрального нападающего. После двух невнятных матчей против Хорватии и Шотландии, Харри был вялым, изолированным от команды, был как будто не в своей тарелке. Теперь он превосходен и полон уверенности. Он демонстрирует отличную реакцию, принимает правильные решения, предлагает партнерам поддержку по всему полю и угрожает воротам соперника. В его преображении нет какого-то секрета или внезапного открытия победной формулы. Он просто забил первый гол”.

Стерлинг и Кейн входят в четверку “племенных старейшин” сборной Англии (вместе с Хендерсоном и Магуайром). Такое определение дал Гарет Саутгейт лидерам команды. Показательно, что когда в игре с Данией тренер сборной Англии решил снять с поля игрока атаки при счете 2:1, он выбрал не Стерлинга и не Кейна, а Джека Грилиша, который сам вышел на замену. Статус Стерлинга и Кейна неприкасаемый. И пока они полностью оправдывают доверие главного тренера.

Контроль – определяющее понятие для Гарета Саутгейта и его команды. Англия играет так, чтобы в матчах с ее участием было минимум хаоса и непредсказуемости. Англия не хочет терять мяч, не хочет бездумно прессинговать, не хочет быть пойманной врасплох в переходной стадии игры. Игру сборной Англии называют скучной, стерильной, безжизненной, прагматичной. Футболисты рассматриваются как утилитарные единицы, роботы, выполняющие единственное задание – не пропустить. Но Англия – это не автобус. Команда Саутгейта не прижимается к своим воротам, а держит соперника на приличном расстоянии. Риск сведен к минимуму.

Как результат – только один пропущенный гол в пяти матчах, да и тот после стандарта.

Такой подход к игре может вызывать недоумение. А как же убедительность, зрелище, эмоции? Но после победы над Германии в план Саутгейта поверили. Португалия в 2016 году не была зрелищной командой, как и Франция в 2018-м. Но они победили. У сборной Англии есть ресурсы и талант для того, чтобы играть ярко, но был выбран другой путь. Англия впервые с 1966 года вышла в финал крупного турнира. План себя оправдал. Минимум моментов в обе стороны, минимум голов – но максимальная эффективность и продвижение вперед по турнирной сетке.

Гарета Саутгейта нельзя назвать лучшим тактиком в мире. Его тренерская карьера на клубном уровне – это полный провал. Но как известно, работа тренера сборной и тренера клуба имеют мало общего.

Поколения Невилла, Скоулза, Каррагера, Бекхэма, Оуэна, Фердинанда, Лэмпарда, Джеррарда и других ничего не смогло добиться на национальном уровне. Сами футболисты позже признавались, что в расположении сборной им было сложно забыть о клубной вражде, настоящего единения в команде Англии не было. Саутгейту удалось это изменить. В составе “трех львов” есть футболисты из “Тоттенхэма” и “Арсенала”, “Манчестер Юнайтед” и “Манчестер Сити”, “Ливерпуля” и “Эвертона”, “Челси” и “Вест Хэма”, но все клубные проблемы остаются за стенами центра сборной в Сент-Джордж Парке. Сборная Англии – это образец сплоченности. Полное отсутствие скандалов, никто не жалуется на отсутствие игрового времени, когда Грилиша попросили прокомментировать его обратную замену, он сказал “Какая разница? Мы в финале!”. В Англии-2021 собраны футболисты разных поколений и происхождения, но их объединяет крепкая дружба и взаимопонимание, что и отображается в игре. И они попросту счастливы играть на национальную команду. Это заметно.

We just cannot get enough of these @BukayoSaka87 images! ???? pic.twitter.com/ne4RLwwZtJ