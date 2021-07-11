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Худшее позади. Пять преимуществ сборной Англии перед финалом Евро-2020

ЕВРО-2020
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Почему Англия способна переиграть Италию в финале чемпионате Европы

Худшее позади. Пять преимуществ сборной Англии перед финалом Евро-2020

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Симпатии нейтральных болельщиков будут на стороне Италии. Команда Роберто Манчини влюбила в себя яркой игрой в группе, тогда как Англия в первом раунде играла малопривлекательно, и это мягко говоря. Разнится путь команд и в плей-офф. В 1/8 Италии были непросто с Австрией, в четвертьфинале против Бельгии – еще сложнее, не говоря уже о полуфинале, где Испания явно сыграла лучше. Однако в каждом матче Италия выглядела очень крепкой командой, играла на своих сильных качествах и с максимальной самоотдачой. Англии сложнее симпатизировать. В 1/8 против Германии команды на двоих создали три с половиной момента, в 1/4 Англия в четверть силы обыграла уставшую Украину, а в полуфинале с помощью сомнительного пенальти выбила симпатичную Данию. Но если попытаться отбросить предпочтения и предубеждения, и попытаться оценить шансы сборной Англии объективно, команда Саутгейта имеет веские аргументы на победу в финале.

Рывки Стерлинга и голы Кейна

Каким бы не был исход финала, на звание лучшего игрока турнира претендуют Рахим Стерлинг и Жоржиньо. Оценить игру Жоржиньо сложнее – за футболистом такого амплуа лучше всего наблюдать вживую или с тактической камеры, которая охватывает поле во всей его длине и ширине. Стерлинг – игрок крупных телепланов. Он поучаствовал во всех победных голах Англии на турнире.

Каждый гол сборной Англии на турнире стоит разбирать на крупицы. Хотя бы для того, чтобы оценить то, как Рахим Стерлинг своевременно делает рывки в штрафную. Он может “прилипнуть” к бровке или действовать в полуфланге, играть справа или слева – и всегда находить своевременный момент для того, чтобы выполнить вертикальный рывок в штрафную площадку и забить гол. Такими были его мячи Хорватии и Германии, в матче против Чехии он оторвался от опеки уже во вратарской, Кьер своим автоголом помешал ему отличиться в полуфинале с Данией. Именно Стерлинг отдал тонкий голевой пас на Кейна в матче с Украиной и заработал пенальти в полуфинале.

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Стерлинг проводит на высочайшем уровне весь турнир. Кейн смог включиться только после первого забитого гола. Вот как про это пишет Алан Ширер: “Это жизнь центрального нападающего. После двух невнятных матчей против Хорватии и Шотландии, Харри был вялым, изолированным от команды, был как будто не в своей тарелке. Теперь он превосходен и полон уверенности. Он демонстрирует отличную реакцию, принимает правильные решения, предлагает партнерам поддержку по всему полю и угрожает воротам соперника. В его преображении нет какого-то секрета или внезапного открытия победной формулы. Он просто забил первый гол”.

Стерлинг и Кейн входят в четверку “племенных старейшин” сборной Англии (вместе с Хендерсоном и Магуайром). Такое определение дал Гарет Саутгейт лидерам команды. Показательно, что когда в игре с Данией тренер сборной Англии решил снять с поля игрока атаки при счете 2:1, он выбрал не Стерлинга и не Кейна, а Джека Грилиша, который сам вышел на замену. Статус Стерлинга и Кейна неприкасаемый. И пока они полностью оправдывают доверие главного тренера.

Защита, защита, защита

Контроль – определяющее понятие для Гарета Саутгейта и его команды. Англия играет так, чтобы в матчах с ее участием было минимум хаоса и непредсказуемости. Англия не хочет терять мяч, не хочет бездумно прессинговать, не хочет быть пойманной врасплох в переходной стадии игры. Игру сборной Англии называют скучной, стерильной, безжизненной, прагматичной. Футболисты рассматриваются как утилитарные единицы, роботы, выполняющие единственное задание – не пропустить. Но Англия – это не автобус. Команда Саутгейта не прижимается к своим воротам, а держит соперника на приличном расстоянии. Риск сведен к минимуму.

Как результат – только один пропущенный гол в пяти матчах, да и тот после стандарта.

Худшее позади. Пять преимуществ сборной Англии перед финалом Евро-2020 - изображение 2

Такой подход к игре может вызывать недоумение. А как же убедительность, зрелище, эмоции? Но после победы над Германии в план Саутгейта поверили. Португалия в 2016 году не была зрелищной командой, как и Франция в 2018-м. Но они победили. У сборной Англии есть ресурсы и талант для того, чтобы играть ярко, но был выбран другой путь. Англия впервые с 1966 года вышла в финал крупного турнира. План себя оправдал. Минимум моментов в обе стороны, минимум голов – но максимальная эффективность и продвижение вперед по турнирной сетке.

Менеджмент Саутгейта

Гарета Саутгейта нельзя назвать лучшим тактиком в мире. Его тренерская карьера на клубном уровне – это полный провал. Но как известно, работа тренера сборной и тренера клуба имеют мало общего.

Поколения Невилла, Скоулза, Каррагера, Бекхэма, Оуэна, Фердинанда, Лэмпарда, Джеррарда и других ничего не смогло добиться на национальном уровне. Сами футболисты позже признавались, что в расположении сборной им было сложно забыть о клубной вражде, настоящего единения в команде Англии не было. Саутгейту удалось это изменить. В составе “трех львов” есть футболисты из “Тоттенхэма” и “Арсенала”, “Манчестер Юнайтед” и “Манчестер Сити”, “Ливерпуля” и “Эвертона”, “Челси” и “Вест Хэма”, но все клубные проблемы остаются за стенами центра сборной в Сент-Джордж Парке. Сборная Англии – это образец сплоченности. Полное отсутствие скандалов, никто не жалуется на отсутствие игрового времени, когда Грилиша попросили прокомментировать его обратную замену, он сказал “Какая разница? Мы в финале!”. В Англии-2021 собраны футболисты разных поколений и происхождения, но их объединяет крепкая дружба и взаимопонимание, что и отображается в игре. И они попросту счастливы играть на национальную команду. Это заметно.

У Гарета Саутгейта очень хорошие помощники и аналитики, его команда знает, что ожидать от каждого соперника при каждом сценарии игры. Англия равномерно распределяла силы по ходу турнира и не потеряла ни одного игрока из-за травмы.

Долгое время болельщиков сборной беспокоил вопрос – что будет, если их команда пропустит первой? Дания открыла счет в полуфинале, но это не смутило Англию и уже через девять минут был забит гол в ответ.

В распоряжении Саутгейта очень гибкий, талантливый и глубокий состав. Англия легко может переключаться между схемами по ходу матча, многие футболисты – универсалы, и готовы закрыть несколько позиций. И Саутгейт умеет находить баланс, при котором команда играла бы надежно, не затрачивая сверхусилий, и создавала бы в атаке два-три стопроцентных момента, которых будет достаточно для победы. Его авторитет у футболистов непререкаемый. Он умеет найти нужный подход, подобрать правильные слова. Он проницателен, умен, современен и основателен. 1996-й год остался в истории. Ныне Гарет Саутгейт – гордость Англии.

Германия побеждена

В какой-то степени Англия выиграла Евро еще 29 июня, когда переиграла сборную Германии в 1/8 финала. Конечно, для нового поколения англичан поражения Германии в серии пенальти полуфиналов ЧМ-1990 и Евро-1996 это даже не воспоминания – они просто еще успели родиться, чтобы увидеть два горьких вылета от Бундестима. Но эти поражения Германии, а также бесславный вылет от команда Лева на ЧМ-2010 в 1/8 глубоко въелись в национальную память, с 1966 года сборная Англии каждый раз вылетала от Германии при встречи на крупных турнирах, и этот соперник стал самым принципиальным для “трех львов”. У немцев были свои давние враги на национальной арене и от противостояния с Англии они отмахивались как от несущественного. Наконец Саутгейту и его команде удалось разорвать этот порочный круг. Эта победа как никого другого порадовала главного тренера сборной Англии – именно он не забил решающий пенальти в полуфинале домашнего Евро-1996. Самое страшное позади, Германия пройдена, Англия больше не боится никого.

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Уэмбли

Можно вспомнить Францию-2016, Бразилию-2014 или Германию-2006, когда фаворит и хозяин турнира и был в шаге или в двух шагах от победы, но оступался в последний момент и свои трибуны были беспомощны. Однако Евро-2020 – турнир особенный. Локдаун и долгие месяцы изоляции заставили по-настоящему соскучиться по опыту переживания футбола на трибунах. “Уэмбли” хорошо поддерживал свою сборную на групповом этапе, но по-настоящему раскрепостился на стадии плей-офф. Трибуны за англичан. Шум будет невероятным.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.