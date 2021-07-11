Наказание за официантов, Шотландию и Брекзит. Обзор итальянской прессы перед финалом Евро-2020

В преддверии финала Евро-2020 между Италией и Англией мы предлагаем вам ознакомиться с обзором итальянской прессы. Которая, разумеется, нашла время для обсуждения всего - истории, статистики, судейства, тактики. И даже тенниса. В день, который может стать по-настоящему великим для итальянского спорта.

Прежде всего, если вы думаете, что "Скуадра Адзурра" занимает все умы и передовицы итальянских газет и сайтов, то вы ошибаетесь. Маттео Берреттини, первый итальянец в мужском финале Уимблдона, дает серьезный бой и заполняет заголовки не меньше. "Уэмблдон" - такой заголовок дала вчера Corriere Dello Sport, добавив: "Это будет bestiale воскресенье". Слово "bestiale" - разумеется, производное от "бестии". W и W - таков был заголовок Gazzetta Dello Sport. "Никогда не видели такого воскресенья. Мы играем два суперфинала". Сам Маттео уже высказал свою поддержку сборной.

В освещении различными итальянскими СМИ грядущего финала немало общего. Все ударились в ностальгию, вспоминая предыдущие удачные встречи с англичанами. Неудивительно, учитывая, что в официальных счет по победам 6:1 при одной ничьей. Например, на Евро-2012, когда победили в серии пенальти, в групповом турнире Чемпионата Мира-2014. Также вспомнили о первой победе на "Уэмбли" в 1973-ем году, о которой Дино Дзофф рассказал, что тогда англичане презрительно называли соперника "сборной официантов". Поскольку много итальянской молодежи тогда работали и учились в Лондоне.

Все вспоминают и единственную победу на Евро, в 1968-ом году, и проигранные финалы-2000 и -2012, желая наконец взять на них реванш. Считают победы и голы против Англии, на "Уэмбли" в целом. А также указывают, что сегодня исполняется ровно 39 лет со дня победы на Чемпионате Мира-1982. Роберто Манчини даже спрашивали о такой параллели с той победой, с тренером той команды Энцо Беарзотом. "Надеюсь, эта дата станет для нас важной вновь".

Кроме этого, все итальянские СМИ поместили новость о передовице шотландской The National, поместившей фото Манчини в образе главного героя фильма "Храброе Сердце" - национального героя Шотландии Уильяма Уоллеса - с заголовком: "Спаси нас, ты наша единственная надежда. Мы не выдержим еще 55 лет их хвастовства". Конечно, имея в виду англичан, до сих пор хвастающихся победой на Чемпионате Мира-1966. В целом итальянская пресса отмечает, что поддержку "адзурри" выразили и коллеги, и болельщики из других частей Великобритании, да и вообще вся Европа.

Весьма популярными темами обсуждения являются также судейство и усталость итальянских игроков. В сущности, если убрать семантику и ностальгию, эти темы - наиболее важные.

Gazzetta Dello Sport сегодня выходит с 80-страничным выпуском под заголовком "Сделайте это, "адзурри"! Воскресенье для того, чтобы стать львами!" В статье Фабио Ликари также говорится: "Игра Англии дома может быть преимуществом, но и ношей. Ведь она поймет, что вряд ли в жизни еще повезет принимать финал дома. Она атакует как мы, с тремя, играет с двумя полузащитниками плюс одним между линиями, а ее сила в Стерлинге, который создает слева как Инсинье. Она уязвима в обороне, поскольку вратарь Пикфорд ненадежен. Но Кейн успевает все и это ее главный шанс в истории".

"Мы пугаем их, мы можем сделать это. Возможно, Испания была бы хуже, а Дания лучше. Но это всегда финал. Исторически Англия лучше для нас. Мы никогда так не страдали против нее, как против испанцев, хотя турнирные сравнения редки (и в нашу пользу). Но и они не были так конкурентоспособны с 1966-го года. Они позволят нам вернуть нашу игру, что Испания не позволила, и с даже нашим более сильным центром поля в касаниях мяча, интенсивности и пасах. Мы более талантливы в дриблинге, у нас больше идей. Но будет непросто создать численное преимущество в атаке против них".

"Их символ - Харри Кейн. Он начал турнир очень плохо, но рос параллельно с ростом команды, забил всем в плей-офф. Он будет третьим Топ-форвардом подряд в борьбе с Кьеллини и Бонуччи после Лукаку и Мораты. Жаль что у нас нет одного из таких. Ди Лоренцо будет атакован на скорости Стерлингом, самым атакующим из форвардов. Их фланги опасны. Но когда они будут атаковать большими силами, мы будем прикрыты. В целом Англия более вертикальна, чем Испания. Но если мы найдем нашу полузащиту - будем в порядке".

Заголовок Corriere Dello Sport - "Такая большая любовь! Все вместе за Италию: вначале Берреттини на Уимблдоне, затем финал Евро". Правда, главный редактор Иван Дзадзарони в своей колонке говорит не о любви, а о судействе. "До среды, до двух мячей на поле и темы Данни Маккели мы подозревали в одиночестве. Мы были единственными, кто сообщал постоянно о том, как это Евро пропахло англофилией и анти-итальянизмом. Теперь и другие понимают это. Анти-итальянизм из-за Суперлиги и более".

"Теперь у итальянцев циничная судьба. Они получили социо-политическое задание: лишить Англию Бориса Джонсона, только что ушедшую из Европы, шанса стать Чемпионом Европы. В последние дни нас обвиняли в теории заговора, провинциализме. Но мы замечали, что Англия была единственной, кто путешествовал очень мало на первом Евро путешествий в истории. Этот факт не может быть бесполезным. В то время, как мы дважды летали на "Уэмбли" и однажды в Мюнхен, и я не считаю автобус из Рима в Коверчано. Другие же летали в Баку и Севилью. И в целом УЕФА красиво помог парням Саутгейта".

"В среду же состоялось настоящее футбольное преступление перед принцем Уильямом: два мяча на поле в эпизоде, приведшем к несуществующему пенальти, и никто не заметил. Как заявили в Твиттере: "Они положат это в Британском музее с другими украденными вещами".

Алессандро Боччи из Corriere Della Sera сообщает: "В группе "адзурри" чувствуется усталость, битва с Испанией оставила свой след. Но тренер ожидает менее сложную игру в плане тактики, чем в том болезненном матче. Он всегда подчеркивает, что Англия - не Испания, и против нее нужно доминировать. Атаковать, чтобы не быть атакованными. Дни перед финалом наиболее тяжелы для Роберто Манчини, поскольку несут с собой немалую усталость, напряжение и стресс. Сборная Италии в изоляции уже 40 дней и окончание Евро для нее практически освобождение".

"План Манчини - снимать стресс и доминировать в центре поля. Даже банальнее - руководить игрой и наслаждаться. Но после двух овертаймов и серии пенальти первым заданием станет снижение напряжения. Нужно вначале подумать о голове и лишь затем - о ногах. Его мантра - нужно наслаждаться игрой. Он также надеется, что давление стадиона станет ловушкой для Англии. "Если мы откроем счет, ситуация банально может измениться, и "Уэмбли" станет их ношей, а не другом".

"Девять лет назад Чезаре Пранделли в финале Евро-2012 положился на тот же состав, о чем потом пожалел. Манчини также оставит тех же. Но он будет сразу же готов произвести замены, и пять замен - серьезная помощь".

"С щепоткой сумасшествия и неожиданной магией, сборная прибыла туда, куда было трудно предположить в наиболее сумасшедший год", - заявляет Ansa. "В финал на полном "Уэмбли", на глазах у президента страны Серджио Маттареллы и всех итальянцев. На том стадионе, где Манчини плакал после финала Кубка Чемпионов-1992, проигранного с "Сампдорией" "Барселоне". А сегодня даже Европа Урсулы Ван Дер Ляйен, главы Еврокомиссии, болеет за Италию против Англии Саутгейта и Бориса Джонсона. Но реванш тренера прежде всего связан со сборной Италии, с которой как игрок ничего не выиграл".

"Ему поможет легкость, с которой Италия шествовала с самого начала, даже когда его призывы думать позитивно были неправильно поняты как отрицание критической ситуации. Теперь ясно, что это действует благотворно. И результаты доказали его правоту... Британцы уверены, что "их" спорт приходит домой после долгого перерыва. Но и история любви Италии с Кубком Европы не возобновлялась уже 53 года. Время пришло".