От Альтафини к коробке передач Скуадры. О итальянских бразильцах в футболе

Сегодня Италия попытается взять континентальный кубок, который не покорялся ей с 1968 года. Важной составляющей этой команды есть и трое натурализованных футболистов, все из Бразилии. У них очень разные роли в команде Роберто Манчини, однако каждый из них преданный боец. Жоржиньо это коробка передач этой "Скуадры Адзурры", возможно, самый важный на поле с любым составом одиннадцати игроков. Эмерсон стал основным только после травмы Спинаццолы, но в том и сила этого игрока, он всегда готов выйти и выполнить нужную работу. По крайней мере, против Испании он сыграл очень хорошо. А еще Эмерсон, по словам его товарищей, очень искусно выполняет стандарты, однако и в сборной, и в клубе это пока почти не используется, доверяют другим.

Рафаэль Толои прочно запасной, ведь его основная позиция центральный защитник и он будет за спинами "железных" стариков Кьеллини и Бонуччи. А еще в конкуренции с Ачерби и Бастони. Рафаэль берет свое спокойствием, невероятной уверенностью в собственных силах, прекрасным дальним пасом и умением при необходимости закрыть еще и правый фланг.

Три бразильца в составе сборной Италии на крупном турнире - случай уникальный, раньше такого не случалось, в игре против Уэльса они все вместе были на поле. Это не футзальная сборная, которая в 2008-м на чемпионат мира повезла состав полностью с натурализованных бразильцев.

Жоржиньо, Эмерсон и Толои, Фото - Getty Images

В футболе больше выгоды итальянцы получили от натурализованных аргентинцев, они, в частности, принесли первую победу на чемпионате мира. 1934 года Монти, Орси и Гуаита были ключевыми игроками команды, а в резерве еще находился их соотечественник Демарио. Бразилец тогда тоже был, Амфилокио (итальянской Анфилонжино) Гуаризи сыграл лишь в одном матче на чемпионате. А могло тогда быть и двое бразильцев. В начале 1934 года Италия несмотря на статус хозяина финального турнира проходила квалификацию и в ее составе дебютировал свежеиспеченный итальянец Оттавио Фантони, который в Бразилии был Октавио. Судьба оказалась фантастически недоброй для него: из-за травмы он пропустил чемпионат 1934 года, а в 1935-м получил травму в результате которой умер в 27 лет, заражение крови.

Вообще итальянская диаспора в Бразилии огромная, по разным подсчетам где-то 35 млн граждан тропической страны имеют итальянское корни. Аргентинская диаспора более известна из-за гигантской концентрации бывших апеннинцев именно в главном городе страны Буэнос-Айресе. Также в Аргентине диаспора всегда поддерживала связи с Италией, в Бразилии же были времена, когда называть себя выходцем из Апеннинского полуострова было не принято. Дело в том, что в 1942-м году Бразилия объявила войну фашистской Италии и это не было формальностью. Военные подразделения были доставлены в Европу и приняли участие в очень кровопролитных боях именно на севере Италии. Кстати, известный в прошлом футболист, а в будущем первый тренер победитель Кубка Бразилии (первый общенациональный турнир) Жениньо воевал тогда и был награжден за храбрость. Война привела к тому, что официальная диаспора в Бразилии перестала себя открыто позиционировать. Более того, два легендарных клуба, которые имели одинаковое название "Палестра Италия", изменили свои имена, сейчас мы их знаем как "Палмейрас" и "Крузейро".

Именно после Второй мировой войны Италия стала массово привлекать в свой футбол легионеров, скупать их в большом количестве. Не обошлось и без бразильцев, ведь они именно в это время начали идти к мировой гегемонии. Соответственно начали появляться и натурализованные бразильцы в "Скуадре Адзурре". Как-то странно сложилась судьба в сборной Дино Да Косты, которого настойчиво старались как можно быстрее натурализовать. А вот когда он получил паспорт, то сыграл лишь в одном матче, забил гол. Беда в том, что тот единственный матч итальянцы проиграли Северной Ирландии и не попали на чемпионат мира 1958. Это не помешало Да Косте сыграть 13 лет в Италии и стать легендой "Ромы" и "Фиорентины", выступать за "Ювентус".

А вот Жозе Альтафини на чемпионат мира 1958-го ездил, стал победителем. Он был основным в первых двух матчах, забил первые голы Бразилии на том турнире и потерял место в основе из-за Пеле, на выходе которого в основе настаивали лидеры команды. Альтафини тогда было 19 лет, Пеле 17-ть. После турнира он мгновенно оказался в Италии и на чемпионат 1962-м поехал уже с этой сборной. В Чили он сыграл столько же как Пеле, два матча, но "Король футбола" стал чемпионом (пусть и не играя в решающих матчах из-за травмы), а команда Жозе не вышла из группы. Правда, в Италии он реализовался полностью на клубном уровне, выиграв Кубок Европейских чемпионов с "Миланом", выходил на поле до 41.

Альтафини забивает Бенфике в финале Кубка Чемпионов 1963-го года, фото - Getty Images

Вместе с Альтафини на чемпионате мира 1962-го был еще один бразилец Анджело Сормани. Во многом он повторит путь Альтафини и хоть не будет играть до 40, но тоже будет футбольным долгожителем, символом двух десятилетий в Серии А, с "Миланом" он выиграл абсолютно все возможные трофеи.

Ну и из глубин прошлого теперь подойдем до наших дней. Кроме тройки бразильцев в команде Манчини еще ребят из тропиков в этой команде хватало. Самым талантливым из них был Тьяго Мотта, человек с феноменальной карьерой несмотря на целый медицинский справочник травм. Не зря "Барселона" забрала его из сан-паульського "Жувентуса", клуба уровня второго дивизиона чемпионата штата. А дальше было много матчей, побед и травм. В любом случае Тьяго это большая карьера и воспоминания о незаурядном футболисте.

Другие итальянские бразильцы того уровня не достигли. Универсал Ромуло Орестес Калдейра за сборную так и не сыграл, хотя ему делали гражданство для выступления в составе команды Чезаре Пранделли на чемпионате мира 2014, Ромуло сам признал, что на тот момент оказался физически загнанным и смысла в его пребывании на мундиале не было.

Нападающий Амаури де Карвальо был звездой "Кьево" и "Палермо". Фактурный и достаточно технический он производил впечатление. Другое дело, что усердия ему не хватало и в сборной Италии он провел только один матч. По иронии судьбы в сборную Бразилии его тоже вызвали один раз и против Италии, но на поле он так и не появился.

Амаури

Много страстей было вокруг защитника Родриго Эли, которого "Милан" взял в 18 лет. Однако его уровнем оказались "Авеллино", "Варезе" и "Алавес". И все же итальянцы предоставляли Родриго шансы сыграть за молодежные сборные. Странным образом даже бразильцы обратили на него внимание и вызвали в олимпийскую команду.

Свежий же пример это Эдер. Сейчас в 34 года он выступает за "Сан-Паулу", до этого поиграв в Китае. Он сделал себе имя в "Сампдории", тогда и попал в "Скуадру Адзурру". Несмотря на отсутствие каких-либо ярких матчей за сборную он сыграл 26 поединков и забил шесть голов, что весьма неплохо для его амплуа второго или оттянутого форварда.

А теперь посмотрим, принесут ли счастье Италии трое нынешних бразильцев в ее составе.