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От Альтафини к коробке передач Скуадры. О итальянских бразильцах в футболе

ЕВРО-2020
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Сборная Италии сыграет в финале Евро-2020 как минимум с одним бывшим бразильцем в основе

От Альтафини к коробке передач Скуадры. О итальянских бразильцах в футболе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня Италия попытается взять континентальный кубок, который не покорялся ей с 1968 года. Важной составляющей этой команды есть и трое натурализованных футболистов, все из Бразилии. У них очень разные роли в команде Роберто Манчини, однако каждый из них преданный боец. Жоржиньо это коробка передач этой "Скуадры Адзурры", возможно, самый важный на поле с любым составом одиннадцати игроков. Эмерсон стал основным только после травмы Спинаццолы, но в том и сила этого игрока, он всегда готов выйти и выполнить нужную работу. По крайней мере, против Испании он сыграл очень хорошо. А еще Эмерсон, по словам его товарищей, очень искусно выполняет стандарты, однако и в сборной, и в клубе это пока почти не используется, доверяют другим.

Рафаэль Толои прочно запасной, ведь его основная позиция центральный защитник и он будет за спинами "железных" стариков Кьеллини и Бонуччи. А еще в конкуренции с Ачерби и Бастони. Рафаэль берет свое спокойствием, невероятной уверенностью в собственных силах, прекрасным дальним пасом и умением при необходимости закрыть еще и правый фланг.

Три бразильца в составе сборной Италии на крупном турнире - случай уникальный, раньше такого не случалось, в игре против Уэльса они все вместе были на поле. Это не футзальная сборная, которая в 2008-м на чемпионат мира повезла состав полностью с натурализованных бразильцев.

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Жоржиньо, Эмерсон и Толои, Фото - Getty Images

В футболе больше выгоды итальянцы получили от натурализованных аргентинцев, они, в частности, принесли первую победу на чемпионате мира. 1934 года Монти, Орси и Гуаита были ключевыми игроками команды, а в резерве еще находился их соотечественник Демарио. Бразилец тогда тоже был, Амфилокио (итальянской Анфилонжино) Гуаризи сыграл лишь в одном матче на чемпионате. А могло тогда быть и двое бразильцев. В начале 1934 года Италия несмотря на статус хозяина финального турнира проходила квалификацию и в ее составе дебютировал свежеиспеченный итальянец Оттавио Фантони, который в Бразилии был Октавио. Судьба оказалась фантастически недоброй для него: из-за травмы он пропустил чемпионат 1934 года, а в 1935-м получил травму в результате которой умер в 27 лет, заражение крови.

Вообще итальянская диаспора в Бразилии огромная, по разным подсчетам где-то 35 млн граждан тропической страны имеют итальянское корни. Аргентинская диаспора более известна из-за гигантской концентрации бывших апеннинцев именно в главном городе страны Буэнос-Айресе. Также в Аргентине диаспора всегда поддерживала связи с Италией, в Бразилии же были времена, когда называть себя выходцем из Апеннинского полуострова было не принято. Дело в том, что в 1942-м году Бразилия объявила войну фашистской Италии и это не было формальностью. Военные подразделения были доставлены в Европу и приняли участие в очень кровопролитных боях именно на севере Италии. Кстати, известный в прошлом футболист, а в будущем первый тренер победитель Кубка Бразилии (первый общенациональный турнир) Жениньо воевал тогда и был награжден за храбрость. Война привела к тому, что официальная диаспора в Бразилии перестала себя открыто позиционировать. Более того, два легендарных клуба, которые имели одинаковое название "Палестра Италия", изменили свои имена, сейчас мы их знаем как "Палмейрас" и "Крузейро".

Именно после Второй мировой войны Италия стала массово привлекать в свой футбол легионеров, скупать их в большом количестве. Не обошлось и без бразильцев, ведь они именно в это время начали идти к мировой гегемонии. Соответственно начали появляться и натурализованные бразильцы в "Скуадре Адзурре". Как-то странно сложилась судьба в сборной Дино Да Косты, которого настойчиво старались как можно быстрее натурализовать. А вот когда он получил паспорт, то сыграл лишь в одном матче, забил гол. Беда в том, что тот единственный матч итальянцы проиграли Северной Ирландии и не попали на чемпионат мира 1958. Это не помешало Да Косте сыграть 13 лет в Италии и стать легендой "Ромы" и "Фиорентины", выступать за "Ювентус".

А вот Жозе Альтафини на чемпионат мира 1958-го ездил, стал победителем. Он был основным в первых двух матчах, забил первые голы Бразилии на том турнире и потерял место в основе из-за Пеле, на выходе которого в основе настаивали лидеры команды. Альтафини тогда было 19 лет, Пеле 17-ть. После турнира он мгновенно оказался в Италии и на чемпионат 1962-м поехал уже с этой сборной. В Чили он сыграл столько же как Пеле, два матча, но "Король футбола" стал чемпионом (пусть и не играя в решающих матчах из-за травмы), а команда Жозе не вышла из группы. Правда, в Италии он реализовался полностью на клубном уровне, выиграв Кубок Европейских чемпионов с "Миланом", выходил на поле до 41.

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Альтафини забивает Бенфике в финале Кубка Чемпионов 1963-го года, фото - Getty Images

Вместе с Альтафини на чемпионате мира 1962-го был еще один бразилец Анджело Сормани. Во многом он повторит путь Альтафини и хоть не будет играть до 40, но тоже будет футбольным долгожителем, символом двух десятилетий в Серии А, с "Миланом" он выиграл абсолютно все возможные трофеи.

Ну и из глубин прошлого теперь подойдем до наших дней. Кроме тройки бразильцев в команде Манчини еще ребят из тропиков в этой команде хватало. Самым талантливым из них был Тьяго Мотта, человек с феноменальной карьерой несмотря на целый медицинский справочник травм. Не зря "Барселона" забрала его из сан-паульського "Жувентуса", клуба уровня второго дивизиона чемпионата штата. А дальше было много матчей, побед и травм. В любом случае Тьяго это большая карьера и воспоминания о незаурядном футболисте.

Другие итальянские бразильцы того уровня не достигли. Универсал Ромуло Орестес Калдейра за сборную так и не сыграл, хотя ему делали гражданство для выступления в составе команды Чезаре Пранделли на чемпионате мира 2014, Ромуло сам признал, что на тот момент оказался физически загнанным и смысла в его пребывании на мундиале не было.

Нападающий Амаури де Карвальо был звездой "Кьево" и "Палермо". Фактурный и достаточно технический он производил впечатление. Другое дело, что усердия ему не хватало и в сборной Италии он провел только один матч. По иронии судьбы в сборную Бразилии его тоже вызвали один раз и против Италии, но на поле он так и не появился.

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Амаури

Много страстей было вокруг защитника Родриго Эли, которого "Милан" взял в 18 лет. Однако его уровнем оказались "Авеллино", "Варезе" и "Алавес". И все же итальянцы предоставляли Родриго шансы сыграть за молодежные сборные. Странным образом даже бразильцы обратили на него внимание и вызвали в олимпийскую команду.

Свежий же пример это Эдер. Сейчас в 34 года он выступает за "Сан-Паулу", до этого поиграв в Китае. Он сделал себе имя в "Сампдории", тогда и попал в "Скуадру Адзурру". Несмотря на отсутствие каких-либо ярких матчей за сборную он сыграл 26 поединков и забил шесть голов, что весьма неплохо для его амплуа второго или оттянутого форварда.

А теперь посмотрим, принесут ли счастье Италии трое нынешних бразильцев в ее составе.

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В статье: Италия Жоржиньо Эмерсон Палмиери
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.