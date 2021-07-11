Рахим Стерлинг. Из жертвы всенародного хейта в национальные герои за один турнир

Рахим Стерлинг сыграл ключевую роль в историческом выходе Англии в финал Евро. Сейчас это лидер команды и потенциальный национальный герой, но не так давно Рахим был извечным козлом отпущения и на собственной шкуре испытал все прелести хейта. На него вешали не один вылет "Сити" из ЛЧ, травили за неудачный стартовый отрезок в команде "трёх львов", обвиняли в алчности за трансфер из "Ливерпуля" и даже умудрились смешать с грязью за покупку дома для матери и татуировку в честь отца. Рахима всегда критиковали и почти никогда не хвалили, даже когда он этого заслуживал. Пожалуй, только добытый титул чемпионов Европы сможет отбелить его репутацию и заставить полюбить себя дома.

Сам Стерлинг вполне мог бы назвать своим домом "Уэмбли". В 5-летнем возрасте мама перевезла его из Ямайки в Лондон, где они осели в бедном районе близ главного английского храма футбола, который по вечерам укрывал жилище Стерлингов от солнца. Так что Рахима в самом буквальном смысле можно назвать игроком, взращённым в тени "Уэмбли". И как тень всегда на какое-то мгновение отстаёт от своего обладателя, так и Стерлинга догоняет запоздалое признание на Альбионе.

Судьба постепенно возвращает долги и в воскресенье у Стерлинга будет шанс принести долгожданный трофей своей стране, сыграв на ставшим с детства родным "Уэмбли", очутившись уже по ту сторону великого стадиона. Но до этого судьба его складывалась совсем не так радужно. Уже в 2 года Рахим лишился отца – тот был членом банды и был застрелен вражеской группировкой. Жизнь иммигранта будущая звезда успел прочувствовать сполна, с раннего детства помогая матери драить туалеты и обирать номера в отеле, где та работала горничной. В школе одноклассники тоже не спешили принимать к себе чернокожего мальчишку, тем более что у него были проблемы с учёбой. В итоге его перевели в "специальный" класс, но и там учителя были от него не в восторге. Один из них даже как-то сказал 10-летнему Стерлингу, что к совершеннолетию тот либо окажется в тюрьме, либо в футболке сборной. Учитель оказался прав, но вряд ли некий Крис Бески тогда мог ожидать, что сбудется именно второй сценарий.

Непросто складывался для Стерлинга и прошлый сезон. Во второй части кампании вингер потерял место в стартовом составе "Манчестер Сити", проиграв конкуренцию Филу Фодену. В мае начала появляться информация о том, что клуб подумывает продать Рахима, а главный тренер Англии может не взять его на Евро. И если слухи о трансфере казались поспешными, то вот невызов в сборную казался реальным, учитывая подверженность Гарета Саутгейта общественному мнению – вспомнить хотя бы, как в Англии устроили акцию поддержки Александеру-Арнольду, вынуждая наставника вернуть Трента под знамя сборной. К тому же, на левом краю атаки в команде "трёх львов" абсолютно сумасшедшая конкуренция, где кроме того же Фодена есть блестящий Джек Грилиш, невероятный Рэшфорд и Джейдон Санчо, который после Евро вместе с Маркусом отправится как раз на "Олд Траффорд". Но Саутгейт доверился одному из своих верных лидеров и, как видим, не прогадал.

Для сборной Англии этот европейский финал станет первым в собственной истории, но вот для самого Рахима – вторым за полтора месяца. 29 мая он неожиданно вышел в стартовом составе проигранного финала Лиги Чемпионов против "Челси". И если бы не очередная тактическая шалость Хосепа Гвардиолы, решившего сыграть на "Драгау" без опорников, именно наш герой бы получил на себя основную порцию критики от СМИ, которая в итоге досталась Пепу. В тот вечер Рахим загубил самый верный момент "Сити" за 90 минут и был полностью съеден Рисом Джеймсом, породив тонну шуток о том, что после игры фулбек "Челси" в своём кармане помимо ключей и телефона нашёл ещё и затерявшийся фунт стерлинга.

Этот же мотив о созвучии его фамилии и национальной валюты бесконечно обыгрывали в прессе в 2015-м году, когда Рахим скандально переходил на "Этихад" из "Ливерпуля" за 50 миллионов фунтов. Мерсисайд яростно возненавидел Стерлинг тем летом, и многие извне поддались этому настроению. Этот трансфер называли провальным, бесконечно упрекали 21-летнего юношу в алчности, хотя стремительное развитие игрока доказало, что решение сотрудничать с Гвардиолой крайне благоприятно повлияло на карьеру.

Уже в "Ливерпуле" Стерлинг демонстрировал не только сумасшедшую скорость, но и игровой интеллект. Тогдашний наставник "красных" Брендан Роджерс использовал юное дарование не только на фланге, но порой и на позиции "десятки" под парой Суарес-Старридж. Далеко не каждому в таком возрасте могут доверить столь важную роль в игре команды. Гвардиола же огранил этот алмаз, раскрыв в нём всю полноту таланта и выведя на топ-уровень.

На Евро мы все могли лишний раз удостовериться, что это за игрок. Хитрейшее забегание в слепую зону для глаза Брозовича, позволившее забить единственный гол Хорватии. Победный в ворота Чехии – это уже о правильном движении внутри штрафной и идеальном тайминге. Мяч в ворота Германии в 1/8 вообще всецело его заслуга. Сначала опустился вглубь и вытянул Рюдигера из линии обороны, потом прошёл его на дриблинге и отпасовал на партнёра. Затем ворвался в штрафную, выждал паузу, вовремя сменил вектор направления движения и открыл счёт в игре. О результативной передаче на Кейна в дебюте игры с Украиной, обнажившей позиционную ошибку Сергей Кривцова, и напоминать не хочется. В полуфинале с Данией Рахим сначала вынудил капитана соперника Симона Кьера оформить автогол, а в экстра-тайме включил свой артистизм и заработал то самое пенальти.

Путь на вершину в сборной вышел тернистым. Началось всё с двух голов в первых 45 матчах в футболке национальной команды и изумлением публики по поводу его бессменных выходов в стартовом составе. В 2014-м наш герой после серии неудачных выступлений попросил наставника Англии Роя Ходжсона не вызывать его на игру отбора к Евро с Эстонией, потому что он "устал и не в форме", что тут же дошло до СМИ и вызвало настоящую инфобурю. Хотя вингер просто был откровенен с тренером.

К 2016-му Стерлинг активно работал со специалистом для улучшения психологической устойчивости перед чемпионатом Европы, но затем вновь угодил в скандал. После шокирующего вылета от Исландии в 1/4 в сеть попали фотографии дома Стерлинга, в которых присутствуют раковина, инкрустированная бриллиантами, и серебряный унитаз, от которых полыхало у всей Англии. В заголовках некоторых СМИ мелькало слово "идиот", но этот роскошный дом за пару миллионов фунтов Рахим купил для матери, которой обязан всем. Хотя подобный уровень дурновкусия не оправдает и самый добросердечный мотив. Ещё одна показательная история про Стерлинга – татуировка с автоматом М16 в 2018-м, которую он набил на ноге. Вновь публичное высмеивание, и вновь самое неочевидное оправдание из возможных: "Моего отца застрелили, и я пообещал себе никогда в жизни не прикасаться к оружию. Я стреляю правой ногой, у татуировки более глубокое значение". Совмещает это всё Стерлинг с активной борьбой против расизма и помощью детям из малоимущих семей. Именно Рахим вдохновил Рэшфорда на его благотворительную деятельность, за которую Маркусу раздавали всевозможные титулы в прошлом году.

При этом игра Стерлинга на футбольном поле не менее противоречива, чем его репутация. Даже на ярчайшем для него Евро-2020 мы эпизодически узнавали ту его версию, над которой все регулярно посмеивались. За 10 минут до гола Чехии он смазал выход сам на сам, который один в один напоминал его промах в финале ЛЧ. До того, как Англия быстро сравняла счёт в полуфинале с Данией, Рахим в абсолютно типичной для себя манере умудрился пробить в Шмейхеля с близкой дистанции, и этот момент ему бы долго не прощали, обернись всё итоговым провалом.

Фигура Стерлинга – одна из самых неоднозначных как в английском, так и мировом футболе вообще. Откровенный нырок Рахима в дополнительное время полуфинала против Дании может навсегда запечатлеть его многослойный образ. Замученные комплексами извечных неудачников англичане готовы закрыть глаза на такой поступок во имя результата, и если футбол таки вернётся домой и их сборная возьмут титул, Стерлинга наконец будут носить на руках. И в фольклор это падение войдёт наравне с мистическим голом-фантомом от Джеффа Херста в триумфальном для родоначальников финале ЧМ-1966. С другой стороны, остальной футбольный мир вновь ополчился против игрока за эту подлую проделку. И в этом весь Стерлинг и его карьерный путь.