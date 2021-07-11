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Рахим Стерлинг. Из жертвы всенародного хейта в национальные герои за один турнир

ЕВРО-2020
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Звезда, вышедшая из тени "Уэмбли"

Рахим Стерлинг. Из жертвы всенародного хейта в национальные герои за один турнир

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Рахим Стерлинг сыграл ключевую роль в историческом выходе Англии в финал Евро. Сейчас это лидер команды и потенциальный национальный герой, но не так давно Рахим был извечным козлом отпущения и на собственной шкуре испытал все прелести хейта. На него вешали не один вылет "Сити" из ЛЧ, травили за неудачный стартовый отрезок в команде "трёх львов", обвиняли в алчности за трансфер из "Ливерпуля" и даже умудрились смешать с грязью за покупку дома для матери и татуировку в честь отца. Рахима всегда критиковали и почти никогда не хвалили, даже когда он этого заслуживал. Пожалуй, только добытый титул чемпионов Европы сможет отбелить его репутацию и заставить полюбить себя дома.

Сам Стерлинг вполне мог бы назвать своим домом "Уэмбли". В 5-летнем возрасте мама перевезла его из Ямайки в Лондон, где они осели в бедном районе близ главного английского храма футбола, который по вечерам укрывал жилище Стерлингов от солнца. Так что Рахима в самом буквальном смысле можно назвать игроком, взращённым в тени "Уэмбли". И как тень всегда на какое-то мгновение отстаёт от своего обладателя, так и Стерлинга догоняет запоздалое признание на Альбионе.

Рахим Стерлинг. Из жертвы всенародного хейта в национальные герои за один турнир - изображение 1

Судьба постепенно возвращает долги и в воскресенье у Стерлинга будет шанс принести долгожданный трофей своей стране, сыграв на ставшим с детства родным "Уэмбли", очутившись уже по ту сторону великого стадиона. Но до этого судьба его складывалась совсем не так радужно. Уже в 2 года Рахим лишился отца – тот был членом банды и был застрелен вражеской группировкой. Жизнь иммигранта будущая звезда успел прочувствовать сполна, с раннего детства помогая матери драить туалеты и обирать номера в отеле, где та работала горничной. В школе одноклассники тоже не спешили принимать к себе чернокожего мальчишку, тем более что у него были проблемы с учёбой. В итоге его перевели в "специальный" класс, но и там учителя были от него не в восторге. Один из них даже как-то сказал 10-летнему Стерлингу, что к совершеннолетию тот либо окажется в тюрьме, либо в футболке сборной. Учитель оказался прав, но вряд ли некий Крис Бески тогда мог ожидать, что сбудется именно второй сценарий.

Непросто складывался для Стерлинга и прошлый сезон. Во второй части кампании вингер потерял место в стартовом составе "Манчестер Сити", проиграв конкуренцию Филу Фодену. В мае начала появляться информация о том, что клуб подумывает продать Рахима, а главный тренер Англии может не взять его на Евро. И если слухи о трансфере казались поспешными, то вот невызов в сборную казался реальным, учитывая подверженность Гарета Саутгейта общественному мнению – вспомнить хотя бы, как в Англии устроили акцию поддержки Александеру-Арнольду, вынуждая наставника вернуть Трента под знамя сборной. К тому же, на левом краю атаки в команде "трёх львов" абсолютно сумасшедшая конкуренция, где кроме того же Фодена есть блестящий Джек Грилиш, невероятный Рэшфорд и Джейдон Санчо, который после Евро вместе с Маркусом отправится как раз на "Олд Траффорд". Но Саутгейт доверился одному из своих верных лидеров и, как видим, не прогадал.

Для сборной Англии этот европейский финал станет первым в собственной истории, но вот для самого Рахима – вторым за полтора месяца. 29 мая он неожиданно вышел в стартовом составе проигранного финала Лиги Чемпионов против "Челси". И если бы не очередная тактическая шалость Хосепа Гвардиолы, решившего сыграть на "Драгау" без опорников, именно наш герой бы получил на себя основную порцию критики от СМИ, которая в итоге досталась Пепу. В тот вечер Рахим загубил самый верный момент "Сити" за 90 минут и был полностью съеден Рисом Джеймсом, породив тонну шуток о том, что после игры фулбек "Челси" в своём кармане помимо ключей и телефона нашёл ещё и затерявшийся фунт стерлинга.

Рахим Стерлинг. Из жертвы всенародного хейта в национальные герои за один турнир - изображение 2

Этот же мотив о созвучии его фамилии и национальной валюты бесконечно обыгрывали в прессе в 2015-м году, когда Рахим скандально переходил на "Этихад" из "Ливерпуля" за 50 миллионов фунтов. Мерсисайд яростно возненавидел Стерлинг тем летом, и многие извне поддались этому настроению. Этот трансфер называли провальным, бесконечно упрекали 21-летнего юношу в алчности, хотя стремительное развитие игрока доказало, что решение сотрудничать с Гвардиолой крайне благоприятно повлияло на карьеру.

Уже в "Ливерпуле" Стерлинг демонстрировал не только сумасшедшую скорость, но и игровой интеллект. Тогдашний наставник "красных" Брендан Роджерс использовал юное дарование не только на фланге, но порой и на позиции "десятки" под парой Суарес-Старридж. Далеко не каждому в таком возрасте могут доверить столь важную роль в игре команды. Гвардиола же огранил этот алмаз, раскрыв в нём всю полноту таланта и выведя на топ-уровень.

На Евро мы все могли лишний раз удостовериться, что это за игрок. Хитрейшее забегание в слепую зону для глаза Брозовича, позволившее забить единственный гол Хорватии. Победный в ворота Чехии – это уже о правильном движении внутри штрафной и идеальном тайминге. Мяч в ворота Германии в 1/8 вообще всецело его заслуга. Сначала опустился вглубь и вытянул Рюдигера из линии обороны, потом прошёл его на дриблинге и отпасовал на партнёра. Затем ворвался в штрафную, выждал паузу, вовремя сменил вектор направления движения и открыл счёт в игре. О результативной передаче на Кейна в дебюте игры с Украиной, обнажившей позиционную ошибку Сергей Кривцова, и напоминать не хочется. В полуфинале с Данией Рахим сначала вынудил капитана соперника Симона Кьера оформить автогол, а в экстра-тайме включил свой артистизм и заработал то самое пенальти.

Путь на вершину в сборной вышел тернистым. Началось всё с двух голов в первых 45 матчах в футболке национальной команды и изумлением публики по поводу его бессменных выходов в стартовом составе. В 2014-м наш герой после серии неудачных выступлений попросил наставника Англии Роя Ходжсона не вызывать его на игру отбора к Евро с Эстонией, потому что он "устал и не в форме", что тут же дошло до СМИ и вызвало настоящую инфобурю. Хотя вингер просто был откровенен с тренером.

Рахим Стерлинг. Из жертвы всенародного хейта в национальные герои за один турнир - изображение 3

К 2016-му Стерлинг активно работал со специалистом для улучшения психологической устойчивости перед чемпионатом Европы, но затем вновь угодил в скандал. После шокирующего вылета от Исландии в 1/4 в сеть попали фотографии дома Стерлинга, в которых присутствуют раковина, инкрустированная бриллиантами, и серебряный унитаз, от которых полыхало у всей Англии. В заголовках некоторых СМИ мелькало слово "идиот", но этот роскошный дом за пару миллионов фунтов Рахим купил для матери, которой обязан всем. Хотя подобный уровень дурновкусия не оправдает и самый добросердечный мотив. Ещё одна показательная история про Стерлинга – татуировка с автоматом М16 в 2018-м, которую он набил на ноге. Вновь публичное высмеивание, и вновь самое неочевидное оправдание из возможных: "Моего отца застрелили, и я пообещал себе никогда в жизни не прикасаться к оружию. Я стреляю правой ногой, у татуировки более глубокое значение". Совмещает это всё Стерлинг с активной борьбой против расизма и помощью детям из малоимущих семей. Именно Рахим вдохновил Рэшфорда на его благотворительную деятельность, за которую Маркусу раздавали всевозможные титулы в прошлом году.

При этом игра Стерлинга на футбольном поле не менее противоречива, чем его репутация. Даже на ярчайшем для него Евро-2020 мы эпизодически узнавали ту его версию, над которой все регулярно посмеивались. За 10 минут до гола Чехии он смазал выход сам на сам, который один в один напоминал его промах в финале ЛЧ. До того, как Англия быстро сравняла счёт в полуфинале с Данией, Рахим в абсолютно типичной для себя манере умудрился пробить в Шмейхеля с близкой дистанции, и этот момент ему бы долго не прощали, обернись всё итоговым провалом.

Рахим Стерлинг. Из жертвы всенародного хейта в национальные герои за один турнир - изображение 4

Фигура Стерлинга – одна из самых неоднозначных как в английском, так и мировом футболе вообще. Откровенный нырок Рахима в дополнительное время полуфинала против Дании может навсегда запечатлеть его многослойный образ. Замученные комплексами извечных неудачников англичане готовы закрыть глаза на такой поступок во имя результата, и если футбол таки вернётся домой и их сборная возьмут титул, Стерлинга наконец будут носить на руках. И в фольклор это падение войдёт наравне с мистическим голом-фантомом от Джеффа Херста в триумфальном для родоначальников финале ЧМ-1966. С другой стороны, остальной футбольный мир вновь ополчился против игрока за эту подлую проделку. И в этом весь Стерлинг и его карьерный путь.

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В статье: Англия Рахим Стерлинг
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
11.07.2021 в 11:58
Це не мій "герой" після того, як він злиняв з Ліверпуля, утім треба відмітити, що наразі саме Стерлінг зробив найбільше забігів у карний суперника. А дайвінг - не бажання втриматися на ногах при більшості зіткнень, навіть з газоном то мабуть родом з дитинства... Коли для того щоби вижити приходилось виконувати "чорну чи брудну" роботу. Так і з данцями... Нічого зайвого, дрібні фоли перетворив в пенальті! Нехай і необов'язковий, проте згідно з Правилами! Там і гра суперника не в м'яч, а в коліно, і блокування, і рука суперника на спині Рахима... Дрібниці, але це Правилами заборонено, і судді не завжди на це закривають очі.
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-3
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Red_Cat (Салоники)
11.07.2021 в 11:26
черный дельфин
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+4
-3
vadooo (Слатино)
11.07.2021 в 11:21
Непорядочный игрок.
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.