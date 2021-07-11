“Футбол объединил нацию”. Обзор английской прессы перед финалом Евро-2020

Если собрать вместе все тексты, вышедшие в английских СМИ за время Евро-2020, получится очень монолитная антология, возможно на несколько томов. Сборная Англии в центре внимания всей страны, ее матчи в плей-офф смотрят рекордное количество зрителей. Про нее пишет не только спортивная пресса и национальные газеты, но и такие профильные издания как Financial Times и The Economist.

Нет такого аспекта выступления сборной Англии, который не был описан, немало материалов посвящено Гарету Саутгейту, лидерам национальной команды, ее неожиданным героям, можно найти статьи про Уэмбли, про национальный центр сборных “Сент-Джордж Парк”, про пабы и площадки, где английские болельщики смотрят матчи своей сборных, про поля, где футболисты национальные команды делали свои первые шаги в футболе. Разумеется, изучается каждый аспект игры сборной Англии и ее соперников. Например, можно прочитать статью про то, как Жоржиньо пробивает свои пенальти.

Но главные темы – это 55 лет ожидания финала, новые надежды и единение нации.

Заголовки бывают практически идентичными: “Харри Кейн, капитан сборной Англии, который принес нации надежду” (Financial Times) и “Рахим Стерлинг и Харри Кейн: парни с района, подарившие английским фанам надежду” (The Times).

Харри Кейн и Рахим Стерлинг, как игроки атаки, выделяются среди всех футболистов сборной. Мэтт Лоу из The Telegraph уже досрочно называет вингера “Манчестер Сити” лучшим игроком турнира. Но Саутгейт, и сами футболисты говорят о том, что команда превыше всего. Сила этой сборной в единении. Футбол объединил страну.

Об этом пишет The Economist. “Футбол напомнил раздробленной нации, что это – быть вместе”, – называется материал одного из ведущих либеральных изданий мира. Подзаголовок: “После Брексита стране нужно было вернуть чувство направленности к общей цели”.

“Благодаря футболу, своему национальному спорту, Англия чувствует момент общности. И создатель этого момента – Гарет Саутгейт. Он тренер национальной сборной и самый популярный человек в стране. Он не только превратил сборную, которая в прошлом была собранием примадонн в одну команду <...>, но и понимает объединяющую силу коллективной радости и отчаяния. Это единство ощутимо не только из-за того, что Англия впервые за долгое время вышла в финал, но и из-за того, что оно резко контрастирует с теми разногласиями, которые разделили Англию в последние годы”.

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Саутгейт призывает к спокойствию перед финалом Евро-2020, а также просит болельщиков сборной Англии проявить уважение к сопернику и не освистывать гимн Италии. Ранее на “Уэмбли” освистывались гимны Шотландии, Германии и Дании. Ряд болельщиков сборной Дании получали оскорбления на Уэмбли, что не осталось без внимания английских СМИ. С этой стороны очень важна позиция Саутгейта, которому удалось приобрести некий ореол авторитетности. Возможно, кто-то к нему прислушается.

Про спокойствие, но иного толка, интересно рассуждает колумнист The Guardian Барни Рони.

“Англия в ожидании. Но чего именно? Футболисты сборной Англии готовится к самой важной игре своей жизни, но среди этой шумихи и экстаза, всего этого “все или ничего”, ощущается что-то еще. Да, нас окружают привычные декорации – большие экраны, флаги в пабах, ощущение какого-то общего деревенского праздника. Но вокруг всего это есть какое-то ощущение легкости. Саутгейт говорит о целеустремленности своей команды, что победа в финале – это единственный результат, который можно будет назвать успехом. Но так ли это? Проигрыш на этой стадии может стать новым горьким опытом. Но если отвлечься от этого, нужно признать, что второй финал за 70 лет – это прогресс. Футбольная ассоциация будет в восторге от успеха, спортивного и коммерческого, от этого английского приключения. Выбор состава, тактика, настроение вокруг английской команды – все это было не зря.

Да, вокруг финала как всегда создается атмосфера гламура и невероятно высоких ставок, но давления в привычном смысле и того, что оно может принести – боль, раны и все остальное – этого стало меньше. Дышится легче. <...> Воскресенье – это шаг вперед. И Англия подходит к финалу в состоянии редкого спокойствия”.

“Чтобы не случилось сегодня вечером на Уэмбли, эта замечательная сборная Англии дала возможность нации снова помечтать”, – читаем также в Evening Standard. “Гарет Саутгейт, как и все мы, знает, что крупные турниры объединяют нацию как ничто другое. Путь к чемпионству – это главное, но что нас объединяет, это не возможная победа на турнире, а ощущения катарсиса и экстаза, эти особенные летние вечера, десятки выпитых бочек пива, спетые песни, сорванные голоса. Мы все этого хотели. Быть снова частью разговора, считаться претендентами. Быть здесь, в финале, не только в качестве гостя, но исполнителем главного танцевального номера. Конечно, если выиграет Италия, и футбол отправится в Рим, а не домой, эти чувства уйдут. Но все, чего мы хотели – надеяться, мечтать, верить – это нам сборная Англии уже подарила”.

Оливер Хольт, ведущий спортивный обозреватель The Daily Mail, надеется, что все худшее, с чем ассоциировалась сборная Англии после вылета в полуфинале Евро-1996, осталось позади.

“Полуфинал Евро-1996 на Уэмбли и финал Евро-2020 связывает одна линия. Это неровная тропа, вдоль которой рассыпаны атрибуты разбитых мечтаний: красные карточки, незабитые пенальти, столкновения с полицией, разбитые лица, игроки в виде чучел, повешенные у входов в бары. Страх и ненависть стали нашими верными друзьями. Вот почему катарсис от Евро-2020 стал таким мощным”.