  1. UA-Футбол ⚽
  2. ЕВРО-2020
  3. Евро-2020. Финал. Италия - Англия 1:1 / пен. 3:2. It's coming Rome!
В тренде
ЕВРО-2020
ЕВРО-2020

ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Евро-2020. Финал. Италия - Англия 1:1 / пен. 3:2. It's coming Rome!

ЕВРО-2020
Обновлено
(7 голосов)

Исторический матч

Евро-2020. Финал. Италия - Англия 1:1 / пен. 3:2. It's coming Rome!

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Европы. Финал
11 июля. Англия. Лондон. Стадион: "Уэмбли"
Италия - Англия 1:1 / пен. 3:2
Голы: Бонуччи 67 - Шоу 2
Серия пенальти:
1:0 - Берарди
1:1 - Кейн
1:1 - Белотти (вратарь)
1:2 - Магуайр
2:2 - Бонуччи
2:2 - Рашфорд (штанга)
3:2 - Бернардески
3:2 - Санчо (вратарь)
3:2 - Жоржиньо (вратарь)
3:2 - Сака (вратарь)
Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Флоренци 118) — Барелла (Кристанте 54), Жоржиньо, Верратти (Локателли 96) — Кьеза (Бернардески 84), Иммобиле (Берарди 55), Инсинье (Белотти 91).
Англия: Пикфорд — Уокер (Санчо 120), Стоунз, Магуайр — Триппьер (Сака 71), Филлипс, Райс (Хендерсон 74, Рашфорд 120), Шоу — Маунт (Грилиш 99), Стерлинг — Кейн.
Предупреждения: Барелла 47, Бонуччи 55, Инсинье 84, Кьеллини 90+6, Жоржиньо 114 - Магуайр 106

Трудно назвать финал Евро, выглядевший более эмоциональным, более фестивальным, более историческим, чем Евро-2020. В Англии "It's coming home" слышалось из каждого утюга и в ворковании каждого голубя, на табло в метро, на школьных спортивных площадках и даже королева в специальном письме желали успеха сборной в её первом финале крупного турнира за 55 лет и втором в истории. В Италии же хотели подняться на вершину после Апокалипсиса невыхода на Чемпионат Мира-2018, после Апокалипсиса коронавируса. Видя знак в дате - ровно через 39 лет после победы на ЧМ-1982.

В плане тактики, командной игры, итальянцы выглядели посильнее. Они не проигрывали в 33-ех матчах подряд, не пропускали больше одного мяча в 36-ти. Их умение владеть мячом, высоко прессинговать, играть в короткий пас, огромный опыт Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, командный опыт также были козырями. А когда пришлось вспомнить о катеначчо - удалось выдержать против Испании. Но оборона англичан выглядела даже лучше, не пропускала с игры на турнире, их тактическая гибкость выше. И они дома, при том, что Гарет Саутгейт научил их не чувствовать давления, играть свободно.

Журналист Gazzetta Dello Sport Фабио Ликари перед матчем написал, что Англия боится Италию. Возможно, потому Саутгейт перешёл на игру с тремя центральными защитниками, как против Германии в 1/8 финала. И это ошеломило итальянцев. Сразу же Кейн отошёл в центр поля, получил от Шоу, отдал новому игроку в "старте" Триппьеру на правый фланг, тот навесил, а Шоу прокрался в штрафную и замкнул. Гол, созданный латералями. И напоминающий первый гол в ворота датчан в полуфинале. Вскоре Триппьер ещё дважды получил мяч в тех же ситуациях. Там уже пасы прервали защитники.

1:57 - самый быстрый гол в истории финалов Евро. И первый гол Шоу за сборную в карьере. В такой момент!

Опорник итальянцев Марко Верратти заявил перед матчем, что Англия заставляет соперников играть плохо. По этому плану она и действовала далее. Поначалу Италия пребывала просто в панике, несмотря на преимущество по процентам владения мячом, казалось, не может зацепиться за него. Даже в атаку выходили лишь двое-трое. А защитникам пришлось прерывать опасные прострелы. Продолжался матч против Испании. После 30-ой минуты "адзурри" хотя бы вернули знакомую агрессию, владение мячом, прижали соперника к воротам. Но и тогда были лишены идей и просто банально пасовали.

Прорыв Кьезы мимо всех и чуть неточный удар издали низом остался единственным моментом, похожим на опасный, первый удар в створ ворот Пикфорда состоялся лишь в добавленное время (Верратти) и был очень слаб.

Во втором тайме подопечные Роберто Манчини продолжали владеть мячом и стучать в двери соперника. Особенно - после замен на 55-ой минуте. Давление усилилось, темп возрос. Подопечные Саутгейта слишком уж сели в оборону. Пикфорд вытащил сложные удары Инсинье и Кьезы после их дриблинга, ответы Стоунза и Магуайра с угловых были чуть неточными. А вот как раз угловой Бонуччи стал удачным. В бардаке в штрафной Пикфорд перевёл удар Верратти головой в стойку, и Леонардо добил. А через шесть минут длинный пас Лео нашёл Берарди, тот слёта перебросил вратаря. Но и ворота.

34-летний Бонуччи стал самым возрастным автором гола в истории финалов Евро.

Лишь после момента Берарди Англия и игра вообще успокоились. Ранее незаметный Стерлинг попробовал несколько прорывов. Инсинье пытался ответить. В целом же обе уже ждали овертайма. Который команда Саутгейта начала уже хорошо, не пассивно. Даже давила. Филлипс пробив издали немного неточно. Был и ответ. Прострел Эмерсона, который чуть не замкнул Бернардески. Вратарь успел. Вторая 15-минутка также началась моментами. Оба вратаря ошиблись, Пикфорд - не укротив сразу удар, Доннарумма - на выходе. Обошлось. И серия пенальти стала самым логичным вариантом.

Берарди, не бивший в полуфинале, начал серию ударом низом, обманув вратаря. Кейн, смазавший в полуфинале против Дании, пробил также левее от себя, Доннарумма угадал, но не достал. На лице Белотти ясно читалось напряжение, и в итоге Пикфорд довольно легко отбил его удар. Магуйар вырубил камеру ударом в "девятку". Бонуччи пробил почти в "девятку". А вот только-только вышедший на замену Рашфорд ждал очень долго после свистка, очень долго разбегался, ждал действия вратаря - и пробил в стойку. Бернардески закрепил промах ударом по центру.

А затем история повторилась. Также вышедший на 120-ой минуте Санчо также ждал, также смотрел на вратаря. И Джанлуиджи отбил. Повторил и Жоржиньо повадки англичан. Пробил слабо, и Пикфорд взял. Сака уже не ждал, пробил быстро. Но слишком бесхитростно, на удобной высоте для Доннаруммы. Джиджо отбил внешне легко.

Италия - чемпион Европы! После всего, что пережила страна за время пандемии, после унижения, которое пережил весь итальянский футбол четыре года назад. После всех этих лет, в которые кальчо потерял свой статус, забыл об успехах в Лиге Чемпионов. Манчини пришёл, заставил сборную отказаться от катеначчо, привил ей техничный атакующий футбол. Одновременно не разрушив умение защищаться. И победил. Джорджо Кьеллини рассказывал, что сразу же после прихода тренер заговорил о победе на Евро, и на него смотрели как на сумасшедшего. Что ж, гении нередко сумасшедши.

А Англия? Она стала вторым хозяином подряд, проигравшим финал Евро. 17-ым из 18-ти на крупных турнирах, не взявшим трофей. Она проделала огромную работу при Гарете Саутгейте. Но в решающий момент ей не хватило опыта, хладнокровия. Слишком молодые игроки пробивали пенальти. Не хватило характера под давлением ожиданий "Уэмбли" и всей страны. Не хватило и построения структуры игры. Как и в полуфинале ЧМ-2018, она забила очень быстро, но потом отдала мяч сопернику и проиграла. Структуры Италии и Хорватии оказались крепче.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберто Манчини Англия Италия Леонардо Бонуччи Евро-2020 Люк Шоу Гарет Саутгейт
Оцените этот материал:
(7 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (185)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Геродот (Винница)
12.07.2021 в 02:11
Саутгейт сам виноват, когда доверил бить пенальти трем кривоногим афроамериканцам-пацанам. Неужели в сборной не нашлось еще несколько человек, способных точно пробить по воротам?
Ответить
0
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
12.07.2021 в 01:53
Как я и говорил ,Манчини тактически сожрет многих…а такие сбродные как бразиляки и аргентосы и подавно,даже не будет запивать вином!!..Слава Манчу.Вива Италия
Ответить
+3
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
12.07.2021 в 01:47
Самое смешное, что негры, которых Саутгейт выпустил под пенальти, в итоге и не забили. И третий негр в догонку, который тоже вышел на замену, но чуть раньше. А два белых Гарри забили! Так что ставка на потомков рабов не сработала, ло.хонулся тренер, а с ним и вся Англия. Пусть знают своё место!
Ответить
+5
-3
Chuzman
12.07.2021 в 02:16
Ромарио и вся Бразилия в шоке!
Ответить
0
0
avatar
Mariner888 (Одесса)
12.07.2021 в 01:44
Поздравляю Италию, 3 мартышки не забили пенальки BLM рулит )))
Ответить
+5
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
12.07.2021 в 01:43
Так и надо этим надменным ушлёпкам!!! Рад, что этих бритишей попустили!!!
Ответить
+3
-3
metall5291 (Kharkiv)
12.07.2021 в 01:43
100%
Ответить
+2
-2
Андрей (Odessa)
12.07.2021 в 01:41
Саутгейт провтыкал замены, когда Манчини выпустил двух свежих и усилил давление, а он не отреагировал, выпустив сразу Хендера вместо Триппера. У него ещё 4 замены были, и когда он их сделал? Вся вина на нём. Англия должна была побеждать. С такой классной скамейкой игроков атаки тупить с заменами просто преступно. Ещё на 70-75 минуте надо было выпускать Грилиша и Рэшфорда, а потом и быстрого Джеймса на правый фланг. Кстати, если бы он, как тренер Челси, выпустил Джеймса на второй тайм в центр защиты, тот бы сожрал нахрен Кьезу, как до этого сжирал Варди и того же Стерлинга. Парень вообще-то выиграл ЛЧ в основе своей команды.
Ответить
+2
0
Comment06 (Украина)
12.07.2021 в 01:36
Сегодня был качественный, техничный увлекательный, бескомпромиссный матч, больше напоминающий регби, чем футбол! Наверное, финал Испания- Дания был бы интереснее. Результат закономерен- не должна быть чемпионом сборная- не хозяйка ЧЕ, но с 6 из 7 игр на домашнем стадионе, прошедшая полуфинал благодаря левому пенальти, а в финале за 120мин нанесшая один(!) удар в створ ворот! Об Италии- победителей не судят. А вообще УЕФА начудило выше крыши и с календарем, и с регламентом, даже с названием("2020" в 21м году!). Планируемый турнир с 32 командами-это занадто. Тогда уж вместо отбора сразу проводить чемпионат Европы средии 55 команд по круговой системе в два круга! Чего не придумаешь ради шальных денег! Я бы предложил ввести чистое игровое время, как в хоккее, гандболе, баскетболе- 2 тайма по 30мин(высчитать по сложившейся практике) с неограниченным количеством обратных замен, не считать вне игры на одной линии. Ну, то такэ!
Ответить
+2
-3
metall5291 (Kharkiv)
12.07.2021 в 01:41
Полностью согласен на 100 % и более со всем изложенным, до слов "Я бы предложил ввести ...". Да и последний абзац смысла не лишен, но на это не пойдут, или пойдут не скоро. Когда интерес к футболу (и прибыли) упадут до нуля. А тенденция есть.
Ответить
+2
-2
metall5291 (Kharkiv)
12.07.2021 в 01:35
Иногда, и довольно часто, финалы бывают скучные. Этот более или менее, удался. Болел не так за Италию, как против Англии. Слава Богу судьи не посмели (или не захотели) вестись на дайвинг от Стерлинга (до чего же противное существо). Игра была интересная и равная. Ну а победу Бог отдал не тем, кого хотела видеть УЕФА. За это Слава Богу. Итальянцы били пенальти плохо, зато англичане - отвратительно. Это и решило. Везучий парень этот Саутгейт () и выносливый, если тащит такое везение с 1992 (если не ошибаюсь) года. Всем здоровья, оно нам понадобится.
Ответить
+5
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
12.07.2021 в 01:51
Согласен, стерлинг - крайне неприятная обезьяна.
Ответить
+3
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
12.07.2021 в 02:01
Стерлинг играет в лучших традициях путалонцев!!..симулянт и провокатор!
Ответить
+2
-3
Ol-g (Одесса)
12.07.2021 в 01:34
Брэнсон - мужик! Не сбросил Стерлинга в штрафную итальянцев.
Ответить
0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
12.07.2021 в 01:30
Кейн, гони всю команду на послематчевую БЛМ-мессу с жертвоприношением! может статься, что белой жертвой в этот раз будешь и не ты..
Ответить
+5
-1
avatar
Napoli
12.07.2021 в 01:34
Чувствую, что после упущенного трофея он убежит из Тоттенхэма нафиг, прямо сегодня
Ответить
0
0
Ol-g (Одесса)
12.07.2021 в 01:26
Чудово, що виграла Італія.
Ответить
+4
-1
Ol-g (Одесса)
12.07.2021 в 01:25
Коментаторам кольорів шкіри краще змінити своє бачення.
Ответить
+1
-4
avatar
Napoli
12.07.2021 в 01:24
С судьями, которые разрешают играть, дайвинг бесполезен!
Ответить
+4
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
12.07.2021 в 01:24
Первый раз болел за Италию .с их комфортом и не справедливостью .заметили после последнего пенальти сразу не показывали радость итальянцев .а только англичан и показали .первый раз такое вижу .позор тв Англии
Ответить
+3
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
12.07.2021 в 01:23
Браво Италия !!!!!!!!!!!!! шмара стерлинг опустошена)))))
Ответить
+3
0
avatar
Napoli
12.07.2021 в 01:27
я бы ему дал награду "Золотой акваланг" турнира
Ответить
+5
0
metall5291 (Kharkiv)
12.07.2021 в 01:45
А еще золотые ласты.
+3
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
12.07.2021 в 02:11
Ему уже и прозвище дали - Черный дельфин
0
0
vituynia (Черкассы)
12.07.2021 в 01:22
Поражением аквалангистов удовлетворён!
Ответить
+6
0
avatar
scorpius (Ck)
12.07.2021 в 01:21
Доннарумме надо было медальку еще и в форме стальных яиц вешать
Ответить
+3
0
avatar
Napoli
12.07.2021 в 01:20
Английские понтовщики и дайверы получили по заслугам. Италия заслужила победу на этом Евро.
Ответить
+4
0
avatar
trafalgar (Запорожье)
12.07.2021 в 01:20
итальяшки молодцы,болел против пижонистой Англии
Ответить
+3
0
sidor3 (Киев)
12.07.2021 в 01:19
Только тренер неудачник мог за 2 минуты выпустить двух фраеров и дать им бить пенальти и еще последний удар 18 летнему пацану
Ответить
+5
0
metall5291 (Kharkiv)
12.07.2021 в 01:20
100% . Саутгейт "угадал" с заменами с точностью наоборот.
Ответить
+6
0
sidor3 (Киев)
12.07.2021 в 01:23
это закон футбола
+3
0
avatar
almostfullmoon (Днепропетровск)
12.07.2021 в 01:21
Ответить
0
-1
Ol-g (Одесса)
12.07.2021 в 01:18
Було би добре побачити цього літа товариський матч між Аргентиною та Італією, але навряд чи.
Ответить
+1
0
avatar
Dylib (Volyn) (Луцьк)
12.07.2021 в 01:17
Чемпіонат Європи виграли європейці (білі).
Ответить
+7
-2
аалекс ( Крым)
12.07.2021 в 01:19
С тремя натурализованными бразильцами в составе.
Ответить
0
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
12.07.2021 в 02:12
И все же белыми бразильцами))
0
0
Dimka26 (Чернигов)
12.07.2021 в 01:20
Эмерсон плачет в сторонке)
Ответить
+2
-2
аалекс ( Крым)
12.07.2021 в 01:29
И Толои с Жоржиньо
0
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
12.07.2021 в 01:16
Чемпион Европы = чемпион Мира..потому что латиносы могут только убогую копу выиграть,и усьо
Ответить
+2
-7
avatar
IM-RM-DK (Miami)
12.07.2021 в 01:17
PS.ну разве что FIFA протянет какую-то сборную Африки в честь BLM
Ответить
+2
-4
volhvv (Киев)
12.07.2021 в 01:20
какой нить ЮАР победить для политкорректности
0
-3
volhvv (Киев)
12.07.2021 в 01:18
без "божественной руки" марадоны латиносы на ЧМ могут только падать и пенальти просить
Ответить
+2
-5
Ol-g (Одесса)
12.07.2021 в 01:27
Бразилия?
+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
12.07.2021 в 01:18
До сих пор полыхает твоё отверстие , пора бы уже успокоиться ))
Ответить
+1
-2
volhvv (Киев)
12.07.2021 в 01:23
а в прямом роге я так понял местные у нигеров сосут?
+1
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
12.07.2021 в 02:15
В Киеве уже давно сосут у голубых нигеров. Гей-парады за гей-парадами блъ..
0
-1
volhvv (Киев)
12.07.2021 в 01:19
Без "божественной руки" марадонны латиносы на ЧМ только пеналтьти будут просить картинно корчась...
Ответить
+1
-1
volhvv (Киев)
12.07.2021 в 01:19
1
Ответить
0
-1
kl9ine (df)
12.07.2021 в 01:16
Но Доннарумма должен валить из помойки под названием Серия А, его уровень - выше.
Ответить
0
-7
avatar
Romerik (YNWA)
12.07.2021 в 01:17
Ахах. Он в Париже уже как бы
Ответить
+2
-1
kl9ine (df)
12.07.2021 в 01:19
Не знал, провтыкал))))
0
-1
clear (Haifa)
12.07.2021 в 01:34
Игроки из этой "помойки" забили на Евро 37 мячей. АПЛ - на втором месте с 30-ю. Примера вообще не видна.
Ответить
+1
0
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
12.07.2021 в 01:15
Молодці італьянці, заслужили, збили англійську пиху з англійської пики.
Ответить
+5
-2
metall5291 (Kharkiv)
12.07.2021 в 01:14
Не болельщик за Италию от слова никогда. Но сегодня болел против Англии, против ныряльщика Стерлинга и против "блюдечка с голубой каёмочкой" от чиновников УЕФА, которое уронили по дороге. Слава Италии и Слава Богу.
Ответить
+5
-2
volhvv (Киев)
12.07.2021 в 01:15
+10 СОГЛАСЕН
Ответить
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
12.07.2021 в 01:13
Кто Англию подвёл? Правильно. Нигеры. Они её и под монастырь подведут. На колени Англия перед нигерами, на колени блъ. и сосать у них, сосать.. выродки вы бритоголовые блъ.
Ответить
+9
-8
Dimka26 (Чернигов)
12.07.2021 в 01:18
сей ноу ту расизм)
Ответить
+2
-4
Chuzman
12.07.2021 в 01:22
Да ты ещё и заднеприводный, г(х)ер барселиниус!?
Ответить
+2
-7
avatar
Барселиниус (землянин)
12.07.2021 в 01:58
Слышишь поц, продёрни на..уй отсюда, ты меня уже устал.
+2
-1
Chuzman
12.07.2021 в 02:20
хаха Да мне вообще покуй на твоё психическое состояние, устал ты там или нет!? Ты шут над котрым я прикалуюсь, когда у меня есть настроение.
0
0
code906 (Kiev)
12.07.2021 в 01:12
Дружно англичане стали на колени.
Ответить
+5
-1
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
12.07.2021 в 01:12
Центр захисту в Італії бомба ,два реальних дядька яким на двох 70.не всі доживають,а вони ще в фіналі грають.Повага.
Ответить
+5
0
avatar
sasha popov (Салехард)
12.07.2021 в 01:12
Жаль В честь 100летия ПРОИГРАТЬ! Класно комментатор сказазал"ну что тут скажешь" Руслан и Дездемона"
Ответить
+1
-1
фрілансер (Львів)
12.07.2021 в 01:11
В серії післяматчевих пенальті в воротах за Італію ще й Шмейхель стояв...
Ответить
+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
12.07.2021 в 01:11
Согласен с большинством комментов ниже! Классный финал получился , и пенальти интересные. Отмечу момент который , возможно никто не заметил - кого действительно жалко так это вратаря Англии Пикфорда! Весь матч , каждый момент когда давали пробивать итальянцами, или когда были стандарты, видно было как парень реально переживает и волнуется/старается , что-то подсказывал. Италию с победой )
Ответить
+5
-1
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
12.07.2021 в 01:19
піхворд слабкий воротар.. він не підсказував, а істєріл
Ответить
+1
-4
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
12.07.2021 в 01:21
Витя ты под моим комментом не вспомнил про Месси или Барселону )))) на поправку идешь
+2
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
12.07.2021 в 01:55
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh) Да он дебил, не обращай внимания.)
0
-1
friday13 (Івано-Франківськ)
12.07.2021 в 01:10
італія вигризла. всіх молодих піжонистих англійців доннарума з'їв. фініта
Ответить
+4
-1
avatar
almostfullmoon (Днепропетровск)
12.07.2021 в 01:09
3 негритосика не забили рещающие пенальти. И Мбаппе будучи негритосиком тоже не забил один единственный пенальти из 10. Я не расист - но ржачно
Ответить
+7
-2
volhvv (Киев)
12.07.2021 в 01:11
причем тут расизм - нигеры сами расисты, так как ненавидят любых людей с другим цветом кожи.
Ответить
+8
-2
Chuzman
12.07.2021 в 01:30
Меня конечно то же бесит как они носятся со своим цветом кожи, как со "священной коровой", но называть их нигерами и при этом спрашивать "при чем здесь расизм?", это мягко говоря смешңо.
+2
-4
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
12.07.2021 в 01:08
It’s not coming home! Какая драма в конце!
Ответить
+2
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
12.07.2021 в 01:08
Экстратаймы надо отменить. Нах они нужны вообще? Только дурная трата сил и времени.
Ответить
+1
-5
volhvv (Киев)
12.07.2021 в 01:10
ага - пусть уефа торгует кубками, как фифа продает места проведения ЧМ ....
Ответить
+3
-1
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
12.07.2021 в 01:08
Шкода що Стерлінг не пішов щоб промазати.
Ответить
+5
-2
Chuzman
12.07.2021 в 01:36
Також чикав, щоб цей "піздливий промазав".
Ответить
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
12.07.2021 в 01:07
Итальянцы симпатизировали своей игрой с самого начала турнира, пижоны англы пусть еще 50 лет подождут до следующего финала.
Ответить
+5
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
12.07.2021 в 01:11
Спочатку нехай навчаться поводитись під час виконання гімнів суперників!!!
Ответить
+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
12.07.2021 в 01:12
0
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
12.07.2021 в 01:13
Точно. Свистели уроды.
+1
-1
avatar
Romerik (YNWA)
12.07.2021 в 01:07
Ещё плюс болеть против англичан - это их болельщики. Их не переваривают так как и русских. Русня - идиоты отбитые, а англичане - самые натуральные свиньи. Где они, там свалка...
Ответить
+7
-4
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
12.07.2021 в 01:17
Да , как минимум те которые являются футбольным фанатами точно быдланы знатные, про всех англиков не скажу - на их остаровах ещё не доводилось быть , но есть мечта побывать на Энфилде) посмотреть на пьяных голых мужиков и понять , что "металург" в кривом роге был ещё и не таким плохим местом
Ответить
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
12.07.2021 в 01:18
там мужики взасос целуются. Рафаилов подтвердит.
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
12.07.2021 в 01:17
это имперские народы. чему удивляться.
Ответить
+1
-1
vlotko (Броди)
12.07.2021 в 01:07
Я думав, що Англія виграє, але в них багато чорношкірих, які "пропіжонилися". Та і тренер їх намудрував з замінами під пенальті.
Ответить
+4
-1
balamyt (Boston)
12.07.2021 в 01:06
ВСЕ СПРАВЕДЛИВО !
Ответить
+2
-1
аалекс ( Крым)
12.07.2021 в 01:06
Хороший качественный финал. Италию с победой. Английское катеначчо не сработало. Все кто не забили у англичан вышли на замену и не справились-ошибка Саутгейта. Справедливость восторжествовала.
Ответить
+4
-2
Footballers (Умань)
12.07.2021 в 01:06
А тепер на коліна перед афроамериканцями ставайте англійці)
Ответить
+6
-2
volhvv (Киев)
12.07.2021 в 01:07
а кто по твоему рабов возить в штаты начал? сраные британцы.Теперь они как американцы сосут нигерам где могут...
Ответить
+1
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
12.07.2021 в 01:05
Отличный финал,а не унылое овно бомжекопа с инкубаторным аргентинцем и петушарой геймаром
Ответить
+6
-5
avatar
IM-RM-DK (Miami)
12.07.2021 в 01:10
Ты же говорил что не будешь смотреть!!..или после вчерашней порнографии в виде копы,решил посмотреть настоящий футбол?
Ответить
+1
-4
avatar
almostfullmoon (Днепропетровск)
12.07.2021 в 01:12
Да когда ж ты угомонишься, окоянный Шо не гневный пост- то всё Месси виноват.
Ответить
+1
-2
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
12.07.2021 в 01:51
Перепутал аккаунты) сам с собой переписывается...какая жалость...это называется испанский стыд
Ответить
+1
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
12.07.2021 в 02:20
Это называется что ты дебил,потому что я этот комент хотел оставить под постом барселиниуса!!!
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
12.07.2021 в 01:05
О да. Заслуженно! Forza Italia!
Ответить
+7
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
12.07.2021 в 01:05
від Джиджи до Джиджи, від Буффона до Доннаруми. Лайк якщо пам*ятаєш Манчіні принаймні по виступам за Лаціо. Forza Italia!
Ответить
+8
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
12.07.2021 в 01:04
А як димовими шашками з дупи вийо...сь? Отримали по заслузі.
Ответить
0
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
12.07.2021 в 01:04
Англонигеры С О С А Т Ь! "Феличита..."
Ответить
+3
-7
avatar
IM-RM-DK (Miami)
12.07.2021 в 01:10
Ты же говорил что не будешь смотреть!!..или после вчерашней порнографии в виде копы,решил посмотреть настоящий футбол? Ответить
Ответить
+3
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
12.07.2021 в 01:18
Я в самом конце включил, шоб узнать счёт. Потом снова выключил на экстратаймы, ну а потом уже включил на пенали. Болел против англонигеров. Получилось.
+2
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
12.07.2021 в 01:19
Короче тебе больше нравится извращение в виде копы?
0
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
12.07.2021 в 01:22
Мне Копа аж ни разу не нравится, но в финале играл Месси, а потому вчерашний финал для меня был интереснее.
+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
12.07.2021 в 01:31
Вот скажи маямец, если бы Лукака был бразилец и он бы играл в финале и победил, забив два гола, тебе бы понравился финал Копы? Можешь не отвечать, я знаю, шо понравился бы. Ведь ты же от большого и чёрного как сажа Лукаки кончаешь безмерно.
+2
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
12.07.2021 в 01:42
Ну так за Аргентину играл Лаутаро и когда то очень любимый мной Ди Мария,и Де Пауль нравится(жаль пошёл в катлетико,а не в Интер)..и я скажу тебе,что финал копы это было лютое овно в сравнении с сегодняшним!!!
+1
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
12.07.2021 в 01:48
И в 1/4 я болел за Италию,а не за Бельгию,потому что там Лукаку играет!!!!!!..я же не глор одного игрока,как вы путасрансцы)))
+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
12.07.2021 в 01:51
Miami… “я скажу тебе,что финал копы это было лютое овно в сравнении с сегодняшним!” …… таки сегодня, тоже было овно, сам сознался
0
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
12.07.2021 в 01:57
Для непонятливых -В сравнении с сегодняшним финалом!!!если чего-то не до понял правильно,не надо перекручивать на свой лад и выдавать это за желаемое
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
12.07.2021 в 02:01
Я не перекручиваю. Ты написал по сравнению с сегодняшним, а чем сегодняшним не написал. Ты внимательно перечитай свой комментарий. Я же не виноват, что ты так написал.)
0
-1
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
12.07.2021 в 02:11
IM-RM-DK (Miami), да він дебіл, не звертай уваги
0
-1
Chuzman
12.07.2021 в 01:41
Хирасе, у тебя куйня в котелке.
Ответить
0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
12.07.2021 в 02:04
А ты свою уже расплескал я смотрю?
0
-1
volhvv (Киев)
12.07.2021 в 01:04
у британцев гонору много слишком
Ответить
+4
-2
Primeval (Одесса)
12.07.2021 в 01:03
Ахаха, это эпик. Выпустить двух игроков именно на серию пенальти, что бы они не забили)))
Ответить
+8
0
FCZK-1922 (Кировоград)
12.07.2021 в 01:03
Но ведь Италия играла лучше почти весь матч, посему итог справедлив. Пусть теперь Манчини оплатит ресторан тому хлопцу что в рамке стоял) не смотря ни на что финал получился очень интересным, пусть не столь зрелищный, но весьма интригующий, а пенки вообще огонь! Этот чемпионат был достойный, он нам подарил не мало прекрасных противостояний, а в финале сошлись лучшие команды мира на сегодняшний день, всех с классным футболом!
Ответить
+4
-3
volhvv (Киев)
12.07.2021 в 01:05
Италия весь турнир финальный играла красивее имхо....
Ответить
+3
0
FCZK-1922 (Кировоград)
12.07.2021 в 01:08
Согласен,Италия пыталась играть в красивый зрелищный футбол, в финале не особо получилось, но это уже "заслуга" львов
+2
0
avatar
MES QUE UN CLUB
12.07.2021 в 01:03
Капец унылая игра, как вроде играли два г@@на. Скукотища. Вчера был настоящий финал, а это ныряльщики, валяющиеся девчонки…… спать охота от такого зрелища Отстой, а не финал.
Ответить
+4
-16
FCZK-1922 (Кировоград)
12.07.2021 в 01:04
Вчера было д.ермище, а не футбол, можешь даже не парировать
Ответить
+9
-4
avatar
IM-RM-DK (Miami)
12.07.2021 в 01:07
у них где играет чмесси ,или просто ходит по полю уже футбол высшего качество!!..тупые глоры инкубаторного
+5
-6
avatar
MES QUE UN CLUB
12.07.2021 в 01:10
IM-RM-DK (Miami) Я об игре, а где ходит Месси, мне пихуй.
+2
-5
avatar
hardcorepwnz (Украина)
12.07.2021 в 01:06
Ой, ну ладно уж, все рады за Месси, но не надо преувеличивать. Аргентина и Бразилия были ужасны.
Ответить
+9
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
12.07.2021 в 01:08
А Месси каким боком к этому комментарию? Я о зрелищности.
+2
-4
avatar
hardcorepwnz (Украина)
12.07.2021 в 01:11
Если не Месси, то я тогда не знаю, где вчера был настоящий финал. Аргентина в обороне с первой минуты, а у Бразилии вся задумка заключалась в Неймаре, который сыграл как обычно - падал и ныл. Сегодня борьба была хотя бы минут 75, были скорости, прессинг, а вчера играли Ворскла против Александрии.
+4
-4
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
12.07.2021 в 01:02
Довийо..сь англійці!!! Вели їх весь чемпіонат, а в фіналі надто багато уваги, не посміли знов дати лівий пенальті. Привіт з Данії... І з України за образи і зверхність...
Ответить
+9
-3
avatar
Spokoyno (Київ)
12.07.2021 в 01:02
КАПЕЦЬ! Та ганьба збірній Англії! Отримавши перевагу сподіватися на те що 88 хвилин відіб'ються Кейн Г... не подумайте, що Гаррі! Італійці ще раз довели, що в них є характер! Єдиний матч, який їм не вдався, це з іспанцями і той змогли вициганити...
Ответить
+4
-1
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
12.07.2021 в 01:05
це тобі ганьба вболівати за таких... поцілуй дерев'яного Кейна та любімчіка рахіта-ниряльщіка в пуканчик
Ответить
+2
-6
мы за динамо (киев)
12.07.2021 в 01:02
негри її величності зробили гру. ну, як вміють. по-ходу гри я почав вболівати за італійців. перед початком хотів просто спостерігати. схоже італійці будуть домінувати в європі.
Ответить
+4
-5
kapello (Луганск)
12.07.2021 в 01:01
Саутгейту проклятие пенальти не удалось снять.теперь как тренеру
Ответить
+2
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
12.07.2021 в 01:01
це вам за Україну та Данію, пітушкивикусіть!
Ответить
+8
-6
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
12.07.2021 в 01:04
Ответить
+4
-4
volhvv (Киев)
12.07.2021 в 01:01
британским черножопым такой календарь уефа нарисовало - а они всё равно в финале обосрались...
Ответить
+8
-2
kapkan (Луганск)
12.07.2021 в 01:01
3 пижона просрали серию пенальти))) Решфорд скакал как антилопа, а Санчо и Сака вообще без разбега били. Гениальная замена на серию пенальти.Лучше бы Хендерсон бил.
Ответить
+5
0
metall5291 (Kharkiv)
12.07.2021 в 01:06
100% +++
Ответить
+3
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
12.07.2021 в 01:07
Вот именно. Саутгейт дурак. Снял капитана Ливерпуля и выпустил детей, не справившихся с давлением.
Ответить
+4
0
kapkan (Луганск)
12.07.2021 в 01:08
100%
+2
0
kapkan (Луганск)
12.07.2021 в 01:14
И Хендерсон, кстати не снял демонстративно с себя серебряную медаль! А детвора сразу же сняли с себя! Пижоны!
+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
12.07.2021 в 02:15
Это для них слишком мелко, там же все уже великие чемпионы))
0
0
unnamed (Cape May)
12.07.2021 в 01:01
Не дадут кубок заслуженному ныряльщику Стерлингу. И хорошо.
Ответить
+5
-1
vituynia (Черкассы)
12.07.2021 в 01:33
Он теперь уйдёт с футбола, будет выступать за сборную Англии по синхронному плаванью))
Ответить
0
0
Fishing 555 (Rivne)
12.07.2021 в 01:01
Предсказание Мирчи сбились.
Ответить
+2
0
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
12.07.2021 в 01:00
Ответить
0
0
volhvv (Киев)
12.07.2021 в 00:59
Показательно, что 3 пенальти за Англию не забили 3 нигера.Так что - натурализуй - не натурализуй - а получишь в черную британскую рожу...
Ответить
+7
-2
Джин Тоник (R)
12.07.2021 в 00:59
Бусщан смог бы отбить пенальти ???
Ответить
0
-10
Dr. House (Поділля)
12.07.2021 в 01:01
Джина с тоником перебрал?)))
Ответить
+6
0
Dimka26 (Чернигов)
12.07.2021 в 01:04
думаю что да. Удары были простенькие.
Ответить
+2
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
12.07.2021 в 00:59
Вот это финал,а не банановый копа Америка,дворовой турнир для бомжей
Ответить
+8
-2
avatar
Romerik (YNWA)
12.07.2021 в 01:02
Ну тут многое и атмосфера решает. Полный стадион против кучки людей на 100000-й Маракане. Но футбол реаль сегодня топ...
Ответить
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
12.07.2021 в 00:59
Замены для пенальти . Саутгейт гений. Не болельщик Италии от слова вообще, но развалинами английских свиней доволен...
Ответить
+4
-1
Mikes (Харьков-Мюнхен)
12.07.2021 в 00:59
Победила команда, которая лучше всех пела гимн! Forza Italia!
Ответить
+5
0
Zelo (Дніпро)
12.07.2021 в 00:59
Три черножопеньких просрали ЧЕ! Эпично.
Ответить
+4
-2
avatar
scorpius (Ck)
12.07.2021 в 01:04
Могут и в расизме обвинить))
Ответить
+2
-1
Zelo (Дніпро)
12.07.2021 в 01:17
Я читал книги в которых негров называли неграми. Пусть выкопают М.Твена и обвинят его в расизме)))
+2
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
12.07.2021 в 00:58
Возили Англию как детей весь матч.FORZA
Ответить
+4
-2
avatar
anonimus (Київ)
12.07.2021 в 00:58
Заради справедливості, Італійці більш заслужили, з чим і вітаю/Forza!
Ответить
+5
-1
Джин Тоник (R)
12.07.2021 в 00:58
МУжики!!!!Форца Италия!!!!
Ответить
+3
-2
vlotko (Броди)
12.07.2021 в 00:58
Пенальті треба бити без "випендрьожа ", всі негри не забили.
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.07.2021 в 00:58
Игра достойна финала!
Ответить
0
-1
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
12.07.2021 в 00:59
ну що? отримав задоволення от гри позорної Англії?
Ответить
+5
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.07.2021 в 01:02
Супер! Игра совсем разных команд и с разными таймами. Победить могли как одни, так и другие, но видать итальянцы заслужили больше!
+2
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
12.07.2021 в 01:00
Ну что Чучело получил удовольствие ,накончали тебе прямо на все лицо
Ответить
+1
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.07.2021 в 01:03
Какое же ты больное))) тебе надо заходить не на футбольные форумы!
+1
0
avatar
Artem-south (Херсон)
12.07.2021 в 00:58
я так и думал!
Ответить
0
-1
avatar
scorpius (Ck)
12.07.2021 в 00:58
Макароны лучше чем овсянка
Ответить
+2
-2
Dimka26 (Чернигов)
12.07.2021 в 01:03
они вреднее)
Ответить
+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
12.07.2021 в 01:09
Зато вкуснее)
+1
-1
Кот2021 (Николаев)
12.07.2021 в 00:58
Единственный кого жаль - это Кейна.
Ответить
+3
-3
Fishing 555 (Rivne)
12.07.2021 в 00:58
Я говорив шо Італія буде чемпион! Я за них болів. Того шо англію за вуха втягнули в фінал.
Ответить
+3
-5
Zelo (Дніпро)
12.07.2021 в 01:01
Ага, особенно сильно тянули в матче с Украиной))) Завязывай нюхать всякую дрянь.
Ответить
+3
-3
Fishing 555 (Rivne)
12.07.2021 в 01:04
І чого ти тут завоняв? Україна і в онучі Англії не годиться. Так шо please shut ur mouth!
+2
-3
Лекарь (село Дарница)
12.07.2021 в 00:57
Быстрый гол сыграл злую шутку с англичанами. Сочувствую их болельщикам.
Ответить
+3
-2
oda1979 (Запорожье)
12.07.2021 в 00:57
Облом для английских Быков. Я доволен. Пенальти как на первенство ДЮСШ
Ответить
+4
-4
Dimka26 (Чернигов)
12.07.2021 в 00:57
нервы есть даже у таких звезд)
Ответить
+2
-1
oda1979 (Запорожье)
12.07.2021 в 00:58
Прекращай. Нормально пробил Кейн и Маквайер. Все остальные пытались угадать и сами себя перехитрили.
+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
12.07.2021 в 00:59
Так Макгвайер и Кейн мужики со стальными нервами. Чего не скажешь про молодняк Англии
+1
-2
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
12.07.2021 в 00:56
Ураааа!!!! Forza ITALIA!!!
Ответить
+4
-2
Dr. House (Поділля)
12.07.2021 в 00:56
Молодці!!! Донарумі- Золотий м'яч!!!!
Ответить
+6
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.07.2021 в 00:56
Согласен! Победил сильнейший! Доннарумма монстр!
Ответить
+6
0
Кот2021 (Николаев)
12.07.2021 в 00:56
Доннарумма - такой хладнокровный вид после последнего отбитого)))
Ответить
+7
0
Dimka26 (Чернигов)
12.07.2021 в 00:55
Ну что, Санчо теперь сегодня не попьет пивка. Мама будет спокойна
Ответить
+5
0
oda1979 (Запорожье)
12.07.2021 в 01:02
Он попьёт водки. За пиво спрашивать надо. За водку ничего не сказано:)
Ответить
0
-1
avatar
Horus (Днепропетровск)
12.07.2021 в 00:55
Несмотря на то, что никогда не болел за Англию и вряд ли начну, сегодня перед Саусгейтом снимаю шляпу. За тренерские задумки и первый тайм. И все же для меня Англия останется командой "трех Львов и одного Дельфина". Который сегодня не донырял, хотя и очень пытался.
Ответить
+3
-3
Dimka26 (Чернигов)
12.07.2021 в 00:56
да. Но выпускать молодняк для пробития пенальти - так себе варианты.
Ответить
+2
-1
avatar
Horus (Днепропетровск)
12.07.2021 в 01:00
Ну, Баджо, Зико, Бэкхем, Рауль, Шева, Месси и пр. - вроде отличные варианты. Но из-за всех перечисленных их сборные проигрывали матчи и титулы)
+2
-2
Dimka26 (Чернигов)
12.07.2021 в 01:07
Бывало, что и такие игроки не забивали пенальти, но все равно видно, что молодняк более зажатым будет в такой отвественный момент.
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...

Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.