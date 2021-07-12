Чемпионат Европы. Финал

11 июля. Англия. Лондон. Стадион: "Уэмбли"

Италия - Англия 1:1 / пен. 3:2

Голы: Бонуччи 67 - Шоу 2

Серия пенальти:

1:0 - Берарди

1:1 - Кейн

1:1 - Белотти (вратарь)

1:2 - Магуайр

2:2 - Бонуччи

2:2 - Рашфорд (штанга)

3:2 - Бернардески

3:2 - Санчо (вратарь)

3:2 - Жоржиньо (вратарь)

3:2 - Сака (вратарь)

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Флоренци 118) — Барелла (Кристанте 54), Жоржиньо, Верратти (Локателли 96) — Кьеза (Бернардески 84), Иммобиле (Берарди 55), Инсинье (Белотти 91).

Англия: Пикфорд — Уокер (Санчо 120), Стоунз, Магуайр — Триппьер (Сака 71), Филлипс, Райс (Хендерсон 74, Рашфорд 120), Шоу — Маунт (Грилиш 99), Стерлинг — Кейн.

Предупреждения: Барелла 47, Бонуччи 55, Инсинье 84, Кьеллини 90+6, Жоржиньо 114 - Магуайр 106

Трудно назвать финал Евро, выглядевший более эмоциональным, более фестивальным, более историческим, чем Евро-2020. В Англии "It's coming home" слышалось из каждого утюга и в ворковании каждого голубя, на табло в метро, на школьных спортивных площадках и даже королева в специальном письме желали успеха сборной в её первом финале крупного турнира за 55 лет и втором в истории. В Италии же хотели подняться на вершину после Апокалипсиса невыхода на Чемпионат Мира-2018, после Апокалипсиса коронавируса. Видя знак в дате - ровно через 39 лет после победы на ЧМ-1982.

В плане тактики, командной игры, итальянцы выглядели посильнее. Они не проигрывали в 33-ех матчах подряд, не пропускали больше одного мяча в 36-ти. Их умение владеть мячом, высоко прессинговать, играть в короткий пас, огромный опыт Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, командный опыт также были козырями. А когда пришлось вспомнить о катеначчо - удалось выдержать против Испании. Но оборона англичан выглядела даже лучше, не пропускала с игры на турнире, их тактическая гибкость выше. И они дома, при том, что Гарет Саутгейт научил их не чувствовать давления, играть свободно.

Журналист Gazzetta Dello Sport Фабио Ликари перед матчем написал, что Англия боится Италию. Возможно, потому Саутгейт перешёл на игру с тремя центральными защитниками, как против Германии в 1/8 финала. И это ошеломило итальянцев. Сразу же Кейн отошёл в центр поля, получил от Шоу, отдал новому игроку в "старте" Триппьеру на правый фланг, тот навесил, а Шоу прокрался в штрафную и замкнул. Гол, созданный латералями. И напоминающий первый гол в ворота датчан в полуфинале. Вскоре Триппьер ещё дважды получил мяч в тех же ситуациях. Там уже пасы прервали защитники.

1:57 - самый быстрый гол в истории финалов Евро. И первый гол Шоу за сборную в карьере. В такой момент!

Опорник итальянцев Марко Верратти заявил перед матчем, что Англия заставляет соперников играть плохо. По этому плану она и действовала далее. Поначалу Италия пребывала просто в панике, несмотря на преимущество по процентам владения мячом, казалось, не может зацепиться за него. Даже в атаку выходили лишь двое-трое. А защитникам пришлось прерывать опасные прострелы. Продолжался матч против Испании. После 30-ой минуты "адзурри" хотя бы вернули знакомую агрессию, владение мячом, прижали соперника к воротам. Но и тогда были лишены идей и просто банально пасовали.

Прорыв Кьезы мимо всех и чуть неточный удар издали низом остался единственным моментом, похожим на опасный, первый удар в створ ворот Пикфорда состоялся лишь в добавленное время (Верратти) и был очень слаб.

Во втором тайме подопечные Роберто Манчини продолжали владеть мячом и стучать в двери соперника. Особенно - после замен на 55-ой минуте. Давление усилилось, темп возрос. Подопечные Саутгейта слишком уж сели в оборону. Пикфорд вытащил сложные удары Инсинье и Кьезы после их дриблинга, ответы Стоунза и Магуайра с угловых были чуть неточными. А вот как раз угловой Бонуччи стал удачным. В бардаке в штрафной Пикфорд перевёл удар Верратти головой в стойку, и Леонардо добил. А через шесть минут длинный пас Лео нашёл Берарди, тот слёта перебросил вратаря. Но и ворота.

34-летний Бонуччи стал самым возрастным автором гола в истории финалов Евро.

Лишь после момента Берарди Англия и игра вообще успокоились. Ранее незаметный Стерлинг попробовал несколько прорывов. Инсинье пытался ответить. В целом же обе уже ждали овертайма. Который команда Саутгейта начала уже хорошо, не пассивно. Даже давила. Филлипс пробив издали немного неточно. Был и ответ. Прострел Эмерсона, который чуть не замкнул Бернардески. Вратарь успел. Вторая 15-минутка также началась моментами. Оба вратаря ошиблись, Пикфорд - не укротив сразу удар, Доннарумма - на выходе. Обошлось. И серия пенальти стала самым логичным вариантом.

Берарди, не бивший в полуфинале, начал серию ударом низом, обманув вратаря. Кейн, смазавший в полуфинале против Дании, пробил также левее от себя, Доннарумма угадал, но не достал. На лице Белотти ясно читалось напряжение, и в итоге Пикфорд довольно легко отбил его удар. Магуйар вырубил камеру ударом в "девятку". Бонуччи пробил почти в "девятку". А вот только-только вышедший на замену Рашфорд ждал очень долго после свистка, очень долго разбегался, ждал действия вратаря - и пробил в стойку. Бернардески закрепил промах ударом по центру.

А затем история повторилась. Также вышедший на 120-ой минуте Санчо также ждал, также смотрел на вратаря. И Джанлуиджи отбил. Повторил и Жоржиньо повадки англичан. Пробил слабо, и Пикфорд взял. Сака уже не ждал, пробил быстро. Но слишком бесхитростно, на удобной высоте для Доннаруммы. Джиджо отбил внешне легко.

Италия - чемпион Европы! После всего, что пережила страна за время пандемии, после унижения, которое пережил весь итальянский футбол четыре года назад. После всех этих лет, в которые кальчо потерял свой статус, забыл об успехах в Лиге Чемпионов. Манчини пришёл, заставил сборную отказаться от катеначчо, привил ей техничный атакующий футбол. Одновременно не разрушив умение защищаться. И победил. Джорджо Кьеллини рассказывал, что сразу же после прихода тренер заговорил о победе на Евро, и на него смотрели как на сумасшедшего. Что ж, гении нередко сумасшедши.

А Англия? Она стала вторым хозяином подряд, проигравшим финал Евро. 17-ым из 18-ти на крупных турнирах, не взявшим трофей. Она проделала огромную работу при Гарете Саутгейте. Но в решающий момент ей не хватило опыта, хладнокровия. Слишком молодые игроки пробивали пенальти. Не хватило характера под давлением ожиданий "Уэмбли" и всей страны. Не хватило и построения структуры игры. Как и в полуфинале ЧМ-2018, она забила очень быстро, но потом отдала мяч сопернику и проиграла. Структуры Италии и Хорватии оказались крепче.