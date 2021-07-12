Самый быстрый гол в финале, статусность Италии. Пять фактов последнего дня Евро-2020 

Италия во второй раз в своей истории выиграла чемпионат Европы. 53 года разделяют первый и второй успех “адзурри” – ни одна сборная не выигрывала два Евро с таким промежутком между ними. Финал Евро-2020 и как весь турнир в целом, подарил несколько рекордов и интересных статистических фактов.

Самый быстрый в финалах Евро

1:57 – фланговый защитник сборной Англии Люк Шоу забил самый быстрый гол в истории чемпионата Европы. Для самого Шоу этот гол был первым в футболке сборной Англии. Если объединить финалы Евро и ЧМ, это будет второй самый быстрый гол после мяча Йохана Неескенса в матче Нидерланды – Германия в финале ЧМ-1974 (87 секунда). Только одна команда в истории Евро проиграла финал после победного первого тайма. Это была Югославия в 1960 году.

Самый возрастный автор гола в финале

Италия сравняла счет во втором тайме. Мяч забил защитник “Ювентуса” Леонардо Бонуччи. В свои 34 года и 71 день он стал самым возрастным автором гола в финалах чемпионата Европы. Всего на Евро-2020 Италия забила 13 голов – это ее рекорд на ЧМ или Евро.

Италия не проигрывает 34 матча

Не проиграв Англии в финале, Италия продлила свою серию без поражений до 34 матчей. Рекорд принадлежит Бразилии и Испании – по 35 матчей без побед. Италия сравнится с ними, если не проигрывает Болгарии в игре квалификации к ЧМ-2022. Поединок состоится второго сентября. Италия не проигрывает с сентября 2018 года.

Победа в двух подряд серии пенальти – первая в истории Евро

Италия стала первой сборной в истории чемпионата Европы, которая смогла выиграть две подряд серии одиннадцатиметровых на одном турнире. Статистика англичан в пенальти оставляет желать лучшего. Англия выиграла только две из девяти серии одиннадцатиметровых на ЧМ или Евро. 22% – это худший показатель среди всех европейских сборных, которые провели три и больше серии.

Италия выиграла шестой крупный турнир – больше только у Германии

Италия выиграла два чемпионата Европы и четыре Кубка мира. Среди европейских сборных только Германия побеждала чаще в крупных турнирах (7).

Интересно, что Италия стала пятой сборной, которая выиграла Евро, не участвовав в предыдущем Кубке мира (Чехословакия-1974, Нидерланды-1988, Дания-1992, Греция-2004). Также в составе сборной Италии есть один победитель Лиги чемпионов-2021. Жоржиньо стал десятым игроком в истории, который выиграл чемпионат Европы и КЕЧ/Лигу чемпионов в одном году.