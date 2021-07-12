“Шедевр Манчини, расплата Англии за второй тайм”. Обзор СМИ после финала Евро-2020 

“Так близко”, “Это больно…”, “Агония… снова пенальти разбивают сердце”, “Слезы героев”, “Львы заставили нас гордиться”, “Все закончилось в слезах”, “Arrivederci”. Англия гордится своей командой, но разочарование слишком велико. Проиграть финал на своем стадионе в серии пенальти – это действительно больно. Но в поражении английские СМИ не обвиняют никого. Рэшфорд, Санчо и Сака, не забившие пенальти, не стали козлами отпущения.

“Это могла быть величайшая ночь в новейшей истории английского футбола. Она должна была ею стать”, – пишет обозреватель The Athletic Джек Питт-Брук. “Когда Люк Шоу вывел Англию вперед, или когда Пикфорд взял удар Белотти, или когда Магуайр сделал счет в пенальти 2:1, казалось, что так и будет”. Далее Питт-Брук пишет, что Англия в целом провела хороший турнир, но “кроме поводов для гордости есть и сухие факты: в финале Италия была лучшей командой, хотя Англия и забила первой. Англия была в 22 минутах от того, чтобы поднять трофей, но игра ускользнула от них. Саутгейт ранее делал все правильно, но в финале он был переигран Манчини”. Питт-Брук вспоминает поражения Англии в полуфинале ЧМ-2018 и полуфинале Лиги наций-2019. “Во всех этих матчах была одна проблема: Англии не удавалось контролировать мяч, когда они выходили вперед. В итоге они просто переставали играть. Англия действовала так, как будто табло показывало 85 минуту, хотя оставалось играть еще целый тайм”.

“Решения, которые принимал Саутгейт – по поводу формации, замен, исполнителей пенальти – будут вызывать бессонницу еще несколько лет. У Англии, возможно, больше не будет лучшего шанса, чем этот, редкая возможность играть финал турнира перед своими болельщиками. Если они выйдут в финал ЧМ в Катаре, они не будут играть в такой же атмосфере”.

Джонатан Уилсон в The Guardian указывает на то, что у Саутгейта был хороший план на каждую игру Евро, и в матче с Италией у Англии долгое время все работало. Но с двойной заменой под серию пенальти тренер сборной Англии ошибся. “Этот ход не сработал и Англия поплатилась за второй тайм, когда она играла все глубже и глубже, и была старой плохой Англией”.

“Италия была сильнее, и могла забивать победный мяч. Англия рассчитывала на пенальти, и поэтому за несколько секунд до финального свистка на поле вышли Рэшфорд и Санчо. Но Англия не смогла избежать своего прошлого. Эта команда вернется и будет считаться одним из претендентов на победу в Кубке мира, но Саутгейт всегда будет задаваться вопросом, мог бы он действовать смелее на Евро”, – пишет Джейкоб Стейнберг с Уэмбли.

“Когда ты уже думал, что расправился с демонами прошлого, они вновь возвращаются. Первый финал за 55 лет – это большой психологический прорыв для Англии. Но вернулась старая проблема, с которой, казалось, было покончено после ЧМ-2018”, – пишет про проблемы с пенальти Пол Хейуорд в Eurosport.

Сэм Уоллес в The Telegraph задается вопросом, почему пятый удар в серии пенальти исполнял 19-летний Сака, который еще ни разу не исполнял одиннадцатиметровый на взрослом уровне. “Стерлинг, Грилиш, Стоунз и Шоу – возможно они справились бы в этом моменте лучше”.

“Что можно сказать хорошего в эту ужасную ночь, – спрашивает себя Мартин Самуэль в Daily Mail, – разве, что это молодая и одаренная Англия, и вряд ли следующего финала придется ждать 55 лет. Эти игроки и тренер смогут снова собраться и пройти через это снова, закаленные таким поражением. Италия же была решительной до конца. В итоге лучшая команда победила”.

“Одним за другим футболисты сборной Англии поднимались за своими серебряными медалями. Они тут же их снимали, потому что не хотели напоминания о том, как близко они подобрались к славе. Боль остается. Проклятие вернулось. Футбол пока еще не вернулся домой, но Англия движется по правильному пути”, – подытоживает Генри Винтер в The Times.

Италия триумфует. “È NOSTRA” (Он наш!) – надпись крупными буквами на передовице Corriere dello Sport. “Troppo Bello” – светится радостью розовая страница La Gazzetta dello Sport. А Tuttosport благодарит “удивительного визионера” Манчини – “Есть только мы!”

“Ночь европейского триумфа совпадает с победой на ЧМ-1982: 11 июля. Победа всегда имеет исключительный вкус. Видение Роберто Манчини было правильным, его революция оказалась успешной. Тренер верил в свои идеи с первого дня, как он только он возглавил сборную, он сказал, что выиграть Евро-2020 – возможно. Он достиг успеха. Этот трофей, рожденный в Риме, завоеванный на Уэмбли, прежде всего его, Манчини”, – читаем в Corriere della Sera.

“Реальность слаще мечты”, – так Tuttosport начинает свой отчет матча с “Уэмбли”. Потоками счастья и безудержной радости сочится и колонка главного редактора Corriere dello Sport Ивана Дзадзарони. “Футбол вернулся домой! В наш дом. Мы снова чемпионы Европы, спустя 53 года. Все так чудесно. Мы заслужили этого триумфа, мы побеждали всех и везде, 70000 англичан, королевскую семью, УЕФА , скептиков, британский оптимизм, Бориса Джонсона. Слезы Манчини – награда за невероятный труд. Мне плохо, я не могу дышать, но мне и очень хорошо. Телефон разрывается сообщениями. Улица празднует. Европейские чемпионы: вот это лето, вот это жизнь!”

Дзадзарони, как и его коллеги, ставит во главу успеха тренера сборной Роберто Манчини.

“Это все благодаря Роберто Манчини, модернисту, но пост-модернисту: у него всегда была простая, немного устаревшая, но интригующая идея футбола. Он показал, что грандиозного можно достичь не только миллионами, но и идеями: техника, вдохновение, но прежде всего – люди. Он вкладывался в тот элемент, который в последнее время пренебрегается – радость от игры в футбол, веселье, счастье и уверенность”.

“Как же это было красиво, этот триумф подарил мне одни из самых незабываемых эмоций от футбола, – пишет в La Gazzetta dello Sport Клаудио Раньери, повидавший в игре все, – Спасибо, Адзурри. Этот шедевр случился благодаря Манчини”.