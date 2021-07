Кьеллини, Шик, Педри и никакого Роналду. Символическая сборная Евро-2020

Ну вот и все. Мы с гордостью можем сказать, что пережили Евро-2020, в финале которого сборная Италии одолела англичан в их "домашнем" турнире, завоевав титул лучшей сборной Европы. UA-Футбол подготовил свою традиционную сборную лучших футболистов турнира. Как бы не старались избежать однообразия, игроки двух финалистов все равно будут доминировать. А как может быть иначе? Схема - 4-2-3-1. На каждую позицию мы взяли по два человека - основного и его резервиста. Начнем.

Вратарь - Джанлуиджи Доннарумма, Италия

Парадокс, но лучший футболист Евро-2020 сейчас находится в статусе свободного агента. Да, да, он не договорился о новом контракте с "Миланом" и, вероятнее всего, вскоре станет футболистом "ПСЖ". На Евро-2020 Джиджи был хорош. Наследник Буффона выручил команду Манчини в игре с бельгийцами, после чего взял две серии пенальти - против Испании и Англии. До этого на Евро подобного не удавалось никому. А потому, никаких вопросов быть не может - Доннарумма лучший. По крайней мере, среди коллег по амплуа.

Альтернативный вариант - Тибо Куртуа, Бельгия

Правый защитник - Дензел Дамфрис, Нидерланды

Латераль "ПСВ" и сборной Нидерландов стал одним из главных открытий прошедшего Евро. Еще с первого матча он показал, ради кого де Бур решил изменить схему на три центральных защитника. В роли латераля Дамфрис был прекрасен, терроризируя соперников на протяжении всего матча. На счету Дамфриса два гола и голевая, а также звание одного из самых полезных футболистов своей сборной. Вероятно, летом его стоит ждать в топ-клубе. После такого Евро все дороги открыты.

Альтернативный вариант - Йоахим Меле, Дания

Denzel Dumfries - Euro 2020



???? 4 games

⚽️ 2 goals

???? 6.60 SofaScore ratingpic.twitter.com/RAvbM43OYp — Footy Ninja (@NinjaFooty) July 4, 2021

Центральный защитник - Гарри Магуайр, Англия

Футболист "МЮ" на протяжении всего турнира был лидером самой надежной обороны. Гарри был непобедим в воздухе, успешно шел в отбор и совершал немало перехватов. Более того, Магуайр успевал помогать своей сборной на стандартах, забив гол в ворота сборной Украины. Во время финальной серии пенальти он еще и доказал, что у него полный порядок с нервами - точный удар в девятку в столь важный момент лучшее тому подтверждение. Многие не любят сборную Англии, но ценность Магуайра признать нужно.

Альтернативный вариант - Симон Кьер, Дания

Центральный защитник - Джорджо Кьеллини, Италия

Настоящий грех разрывать связку Кьеллини - Бонуччи, но в нашу сборную мы решили взять только одного из двоих. Выбор пал на Джорджо. Во-первых, по многим статистическим показателям (отборы, перехваты, выигранный воздух) он превзошел своего верного компаньона. Во-вторых, Кьеллини уже 36 лет и никто не верил, что в таком возрасте он готов быть игроком старта сборной Италии. А он смог и не подвел никого. В четвертьфинал он спокойно "скушал" Ромелу Лукаку, в 1/2 психологически уничтожил Альбу, в финале - был лидером на поле и отличным защитником. Браво, Джорджо!

Альтернативный вариант - Леонардо Бонуччи, Италия

Левый защитник - Люк Шоу, Англия

Нещадно критикуемого Шоу никогда не считали стабильным игроком. Да, по ходу сезона он мог выдать 1-2 ярких матча, но в остальных был бледной тенью. Однако в прошедшей кампании он взял себя в руки, стал основным в "МЮ" и получил место в старте команды Саутгейта. А дальше уже история. Три голевых на Евро, две ключевые передачи в среднем за игру, 1.5 отбора и один перехват за 90 минут, и самый быстрый гол в финальных матчах чемпионатов Европы. После такого тебя не сможет критиковать даже сам Жозе Моуриньо.

Альтернативный вариант - Леонардо Спинаццола

Центральный полузащитник - Педри, Испания

Если вы не следили за матчами чемпионата Испании на протяжении последнего сезона, то игра 18-летнего Педри стала для вас открытием. Согласитесь, не так просто в таком возрасте добиться места в основном составе полуфиналиста Евро. Но Педри был не просто основным. Он сыграл 568 минут на турнире, намотал наибольший километраж до своего вылета (76.1 километр), создал 11 шансов для своих партнеров по команде, отдал 421 передачу с высокой точностью (91 процент). Великолепный перформанс, после которого важно одно - не останавливаться на достигнутом.

Альтернативный вариант - Пьер-Эмиль Хейберг, Дания

Young Player of the Tournament ????



???????? Sum up Pedri at EURO 2020 in one word ????@SeFutbol | #ESP | #EURO2020 pic.twitter.com/RYcGH1ZAvO — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

Центральный полузащитник - Жоржиньо, Италия

Когда в первом тайме финального матча Жоржиньо упал на газон и схватился за ногу, у многих фанатов "скуарда адзурры" на секундочку остановилось сердце. Альтернативы игроку "Челси" у Манчини просто не было. Но Жоржиньо встал на ноги, продолжил играть и, даже несмотря на незабитый пенальти, все равно провел отличный матч и отличный турнир. Два отбора, 3.6 перехватов, два дриблинга - это все в среднем за 90 минут одного матча. В этом сезоне Жоржиньо выиграл ЛЧ и Евро, и теперь возникает вопрос - может ли он взять Золотой мяч?

Альтернативный вариант - Гранит Джака, Швейцария

Правый вингер - Федерико Кьеза, Италия

После окончания Евро многие болельщики задаются резонным вопросом - а как такой прекрасный Кьеза мог начинать турнир в качестве запасного футболиста? В матчах группового этапа он проиграл конкуренцию Доменико Берарди, однако после гола Австрии в 1/8 финала все встало на свои места - Феде стал основным, забил испанцам и провел шикарный финальный поединок. Именно Кьеза был главным заводилой в сборной Италии, не боялся брать на себя инициативу и пробивать с разных дистанций. Кто знает, доиграй он встречу до конца, может никакой серии пенальти и не было бы.

Альтернативный вариант - Дани Ольмо, Испания

Атакующий полузащитник - Кевин де Брюйне, Бельгия

Кевин - один из тех игроков, кого мы жалели на этом Евро. Он пропустил первый матч из-за травмы, полученной в проигранном финале ЛЧ, после чего было несколько ярких выступлений и еще одна травма, помешавшая ему показать лучшую игру в 1/4 финала. Но и такой де Брюйне был хорош. Он - лидер турнира по ключевым передачам, по созданным моментам для своих партнеров, а его выход во втором тайме в игре против Дании - один из самых ярких моментов чемпионата. Де Брюйне не меньше других заслужил попасть в нашу сборную.

Альтернативный вариант - Поль Погба, Франция

Kevin De Bruyne has created more chances (13) than any other player so far at #EURO2020



Unlucky for some... ???? pic.twitter.com/YQuMY8NPir — Squawka Football (@Squawka) July 2, 2021

Левый вингер - Рахим Стерлинг, Англия

Если бы составляли список самых ненавидимых игроков прошедшего турнира, то у многих Стерлинг оказался бы на первом месте. Однако это эталонное падение и провал в финале не отменяет главного - по ходу турнира он был хорош. Большинство креативных действий в атаке шли именно от него. Временами создавалось впечатление, что Гарет Саутгейт только Рахиму разрешал идти в обводки или рисковать. Отсюда четыре голевых действия (3+1) и место среди претендентов на звание MVP-турнира. Финал все подпортил, но это один матч. До этого Рахим играл здорово.

Альтернативный вариант - Эмиль Форсберг, Швеция

Центральный нападающий - Патрик Шик, Чехия

Символично, что из шести голов чехов на этом Евро, пять на счету Шика. Один из них - с центра поля, который мы считаем самым красивым. На турнире хватало ярких форвардов - Кейн, Бензема, Роналду, но от них мы и ждали подобного выступления. Куда более приятным сюрпризом стала игра Шика, который почти взял Золотую бутсу и дошел с не самой мощной Чехией до 1/4 финала. Как думаете, пора в топ-клуб?

Альтернативный вариант - Харри Кейн, Англия

Тренер - Роберто Манчини, Италия

Удивлены? Конечно же, нет. Алленаторе Манчини стал королем турнира, доказав, что после провала в российском "Зените", он остался отличным тренером. Много раз мы говорили, что Италия была готова к Евро, вихрем прошлась по групповому этапу и тд. А теперь посмотрите на их путь в плей-офф, который был весьма тернист. Австрию пройти удалось лишь в экстра-тайме, благодаря голам Кьезы и Пессины. Оба вышли на замену. В четвертьфинале Манчини не побоялся сыграть против Бельгии с позиции силы, а в финале сумел найти нужные слова в перерыве и переломить ход тяжелого матча. Роберто, примите наши поздравления, равных на этом Евро Вам нет.

Альтернативный вариант - Каспер Юльманн, Дания