В сборной Англии отреагировали на расистские оскорбления в адрес игроков после финала Евро

Сборная Англии в Twitter выступила с заявлением в связи с расистскими оскорблениями в адрес своих игроков после поражения от Италии (1:1, 2:3 по пенальти) в финале Евро-2020.

We’re disgusted that some of our squad – who have given everything for the shirt this summer – have been subjected to discriminatory abuse online after tonight’s game.



We stand with our players ❤️ https://t.co/1Ce48XRHEl