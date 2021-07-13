Как сломалась английская вещь. Акценты зрителя на финале Евро

Об этом много говорили накануне англичане. Подразумевая под возвращением футбола не только то, что чемпионат, хозяевами которого объявили с полЕвропы, на самом деле прошел в Англии и других странах. Уж если иметь в виду, где и кому приходилось играть, а также – где проводились решающие матчи. Не проще было бы отыграть Евро в Британии полностью?

В большей степени в возвращение домой вкладывали иной смысл. Дескать, полвека с лишним спустя в Англию вернется футбольный титул для сборных, который родоначальникам футбола покорялся лишь однажды в истории. И тот далекий мундиаль (а Евро, небезосновательно, принято ставить с ним на одну доску) для англичан тоже был домашним.

Не срослось. И обиднее всего для болельщиков Англии то, что все решило одно неосторожное движение, после которого мяч угодил не в ворота, а чуточку левее. Это, конечно, если утрировать. А ведь насколько осторожно шла к долгожданному триумфу команда Саутгейта весь турнир! Так и хотелось повторить вслед за кузнецом из "Формулы любви":

Это зачем же они ее так крепят? Английская вещь!

Или все-таки они выбрали для пенальти не те ворота? Ведь фамилия тренера буквально вопиет о том, чтобы пробивали в южные. Кто там в курсе про географию "Уэмбли"?

Часто доводилось слышать перед финалом от самых разных людей: никогда не думал, что буду болеть за Италию, а придется! Насколько я понял, главной причиной стал резонансный спорный пенальти в ворота датчан, по факту выведший в финал Англию. Это понятно, но как насчет игры в футбол, ребята?

В тот самый классический старый добрый футбол, целью которого является забить мяч в ворота. Англичане играли в него почти полтора века, пока заезжий специалист не начал обучать их антифутболу: когда львиную долю времени на поле ты стремишься не пропустить. Тогда в Японии Ривалдо с Роналдиньо – будущие чемпионы – остановили их на дальних подступах к финалу.

Но идея оказалась живучей и вполне привлекательной для незадачливых отцов футбола: через лет пятнадцать мы увидели своего рода реинкарнацию той команды – уже с доморощенным коучем во главе. Кстати, Саутгейт тоже был тогда среди подопечных Эрикссона. Видать, впечатлился и оказался прилежным учеником. Что ж, тогда сейчас он превзошел учителя.

Следует признать, что скромное обаяние антифутбола как нельзя удачно наложилось на британский менталитет. Только теперь вместо прямолинейной, монотонной и несколько туповатой игры мы получили шедевр прагматизма со всеми вытекающими последствиями. И эта универсальная машина, эта английская вещь неумолимо двигалась к финалу.

Автор, по твердому убеждению которого прагматизм убивает футбол как зрелище, уже давно здесь повторял с упорством врагов Карфагена: Англия должна быть остановлена. Иначе этот, возможно лучший чемпионат Европы завершится банальнейшим и скучнейшим финалом. И согласитесь, вчера до 67-й минуты все шло к этому.

Теперь об Италии. Я сам отношусь к числу тех, кто в свое время яростно болел против нее. Потому что именно она была родиной, цитаделью и живым воплощением антифутбола. Куда более успешной в результатах, к слову. Но жизнь прожить – не поле перейти. И, помимо прочего, она научила меня тому, что нельзя навешивать ярлыки намертво: все течет, все меняется.

Изменилась и Италия, однако в лучшую сторону – в сторону Футбола. Начнем с того, что никого не слушайте: в 80-е годы прошлого века итальянцы играли ярко, весело и задорно. Демон прагматизма вновь овладел их душами, начиная с домашнего мундиаля-1990. И в последующие два десятка лет это была самая ненавидимая мною команда. Настоящий оплот антифутбола.

Начало нового века прошло под знаком его тлетворного влияния. Греция-2004, Италия-2006 – яркие блеклые представители триумфа результата над игрой в те темные времена. Перелом внесли испанцы. Однако на Евро-2012 (которое в целом, на мой взгляд, было наиболее зрелищным до нынешнего) случилось невероятное: я вновь стал симпатизировать Италии!

Обвинять ту команду в грехах ее предков было бы верхом глупости. Ибо играла она легко, красиво и бесстрашно. Иной раз даже как-то немного безрассудно. В итоге она была нещадно бита в финале той же Испанией, убедительно защитившей титул, но в ходе турнира звезд с неба не хватавшей и откровенно экономившей силы. Вот всем и запомнилась невнятная последняя фраза.

После чего итальянцам, тупо по привычке, опять стали шить прагматизм. Что называется, не глядя. Но, чтобы не разглядеть футбол в исполнении нынешней команды Манчини, нужно было быть поистине слепым.

Что писал об этом я? Первый тур: "Больше всех понравились голландцы – ребята, что называется, играли и давали играть другим. Следующей назову Италию – это тоже был Футбол, а не жлобское катеначчо". И да: "Разочаровала Хорватия – уж больно бледно она выглядела на фоне отнюдь не феерической Англии".

Второй тур: "Неприятно удивила Англия в игре с Шотландией. Не столько результатом, сколько игрой. Хотя довольно уже об этом состязании в бей-беги-толкайся…"

После 1/8 финала: "Англия – единственная команда, с которой уже хотелось бы попрощаться… Бельгия – Италия. Если бы кто-то сказал накануне турнира, что в этой паре буду за итальянцев, поднял бы его на смех. Тем не менее, это именно так. Подкупили игрой".

После четвертьфиналов: "Буду очень сильно за Данию против Англии: хочется больше футбола в финале. С точки зрения стремления к совершенству, отдам предпочтение итальянцам, но нисколечки не огорчусь проходу испанцев".

"Самым банальным исходом этого небанального Евро стал бы триумф англичан. Это как если бы в захватывающей сказке вместо яркого хэппи-энда нам подсунули будничный и скомканный конец фильма. Типа: жили они счастливо и умерли в один день, отравившись колбасой на свадьбе".

После полуфиналов: "Сознательно отданная испанцам инициатива как-то невольно смазала мощное впечатление от Италии. Англичане же раздухарились только в последних матчах – на фоне явно подуставших соперников. Я уж молчу о том, чем и как сердца их фанов успокоились вчера. А тут Его Величество Финал с такой ценой вопроса…"

Первый тайм оправдал худшие ожидания. Быстрый гол Англии стал тем более худшим из возможных вариантов сценария: воины Саутгейта окопались и приготовились беззаветно защищать свое завоевание. Все, что мы увидели еще до перерыва – полумомент у Кьезы, после дальнего удара которого мяч разминулся с воротами.

Отдельно взятый второй тайм был неожиданно хорош. Вернее, его первая половина. Разумеется, благодаря итальянцам, которым было надо. Как по мне, в эти двадцать минут они вполне "наиграли" на победу, тогда как до перерыва справедливым итогом смотрелась нулевая ничья. Увы, после гола Бонуччи лишь Беррарди мог забить через шесть минут, да и тот промахнулся.

Мне показалось, что именно ответный гол стал поворотным моментом истины в этой игре. Создалось впечатление, что англичане психологически сдулись после этого. Словно они были уверены (как многие из нас у экранов), что ничего уже не случится, и Кубок "вернется домой". Вот, ходишь в школу ходишь, а тут бац – и вторая смена! Ключевой эпизод матча.

В итальянцев же, напротив, он вселил уверенность. И английская вещь стала барахлить. Впрочем, это мне так показалось.

На всякий случай: голландец Кюйперс отсудил, по мнению моего консультанта Юстаса, почти безупречно. Естественно, на 48-й минуте очередным пенальти имени Стерлинга даже не пахло: "Ручками погладили, а он, по обыкновению, и нырнул". Хотя: "114-я минута – вполне себе красная Жоржиньо, никто бы и не пискнул..."

Подозреваю, что пискнули бы, и писк этот был бы отнюдь не комариным. Но ладно, проехали. В целом же, об экстра-таймах говорить – только время зря занимать.

Сорок пять лет назад, школьником, я был страшно огорчен, узнав, что такая вкусная штука, как послематчевая серия пенальти в финале Евро, прошла мимо меня. Однако за время пути наш Юрич сумел подрасти, и в воскресенье отнюдь не пребывал в восторженном предвкушении десятка ударов с "точки", щекочущих нервишки. Даже грустно где-то, когда лучший определяется так.

Да, болел за Италию. Да, считаю, что она была достойнее по игре. Но когда все решает один неточный удар… Опять же, это мои личные ощущения, но судьбоносным назвал бы удар Рашфорда в штангу, при 2:2. Так англичане упустили инициативу. После этого итальянцы впервые вышли вперед, а дальше уже феерили вратари. Или плохо били пенальтисты – как вам угодно.

Можно говорить об итальянском везении в этом эпизоде, но не забудем и то, что позже Пикфорд отбил удар Жоржиньо в ту же стойку, и повезло теперь уже Англии – что транзитом от нее и кипера мяч не пересек линию ворот. Словом, Фортуна – лотерея в жизни и в футболе…

Три неудачи темнокожих англичан, вышедших на замену. И никакого расизма – констатация факта, совпадение. Правда, обычно принято считать, что три случая – это уже система…

Хотя героем по определению стал итальянский страж ворот Доннарумма, парировав два последних пенальти, лично мне больше запомнился его визави Пикфорд. Возможно, потому что он спасал Англию еще пару-тройку раз в игре. Ну а самой яркой фигурой матча, пока команды играли в футбол, несомненно, следует признать итальянца Кьезу. Он подарил нам больше всего футбола.

И да, от души спасибо футбольному богу за 67-ю минуту. Без нее нам бы все-таки подсунули эту просроченную колбасу. Повторюсь, судьба чемпионства решалась в искусственной перестрелке, которая теоретически вполне могла завершиться и с обратным результатом. Но его нужно было добиться, а не сохранить. Существенный нюанс в пользу игры в футбол.

Ну а то, что пенальти завершились в пользу Италии – добрый знак. Который достойно увенчал собою, на мой взгляд, интереснейший (а может быть, и лучший отныне) турнир сильнейших команд Европы. Классный был Евро и прошел, как для меня, практически на одном дыхании.

Футбол таки-вернулся на родину. И географически, и идеологически: антифутбол не прошел. Хоть и был критически близок к успеху. А кубок достался тому, кто может считаться его хозяином по праву сильного. Тому, кто, как ни крути, играл в футбол лучше других. Помимо всего прочего, продемонстрировав тактическую гибкость и недюжинный характер.

У Европы опять есть настоящий чемпион. Лично я в последний раз мог сказать подобное в 2008 году. С точки зрения любителя игры. Которую, понятное дело, каждый видит и воспринимает по-своему.

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