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Как сломалась английская вещь. Акценты зрителя на финале Евро

ЕВРО-2020
(9 голосов)

Футбол вернулся на родину, а кубок – к хозяину

Как сломалась английская вещь. Акценты зрителя на финале Евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Об этом много говорили накануне англичане. Подразумевая под возвращением футбола не только то, что чемпионат, хозяевами которого объявили с полЕвропы, на самом деле прошел в Англии и других странах. Уж если иметь в виду, где и кому приходилось играть, а также – где проводились решающие матчи. Не проще было бы отыграть Евро в Британии полностью?

В большей степени в возвращение домой вкладывали иной смысл. Дескать, полвека с лишним спустя в Англию вернется футбольный титул для сборных, который родоначальникам футбола покорялся лишь однажды в истории. И тот далекий мундиаль (а Евро, небезосновательно, принято ставить с ним на одну доску) для англичан тоже был домашним.

Не срослось. И обиднее всего для болельщиков Англии то, что все решило одно неосторожное движение, после которого мяч угодил не в ворота, а чуточку левее. Это, конечно, если утрировать. А ведь насколько осторожно шла к долгожданному триумфу команда Саутгейта весь турнир! Так и хотелось повторить вслед за кузнецом из "Формулы любви":

Это зачем же они ее так крепят? Английская вещь!

Или все-таки они выбрали для пенальти не те ворота? Ведь фамилия тренера буквально вопиет о том, чтобы пробивали в южные. Кто там в курсе про географию "Уэмбли"?

Часто доводилось слышать перед финалом от самых разных людей: никогда не думал, что буду болеть за Италию, а придется! Насколько я понял, главной причиной стал резонансный спорный пенальти в ворота датчан, по факту выведший в финал Англию. Это понятно, но как насчет игры в футбол, ребята?

В тот самый классический старый добрый футбол, целью которого является забить мяч в ворота. Англичане играли в него почти полтора века, пока заезжий специалист не начал обучать их антифутболу: когда львиную долю времени на поле ты стремишься не пропустить. Тогда в Японии Ривалдо с Роналдиньо – будущие чемпионы – остановили их на дальних подступах к финалу.

Но идея оказалась живучей и вполне привлекательной для незадачливых отцов футбола: через лет пятнадцать мы увидели своего рода реинкарнацию той команды – уже с доморощенным коучем во главе. Кстати, Саутгейт тоже был тогда среди подопечных Эрикссона. Видать, впечатлился и оказался прилежным учеником. Что ж, тогда сейчас он превзошел учителя.

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Следует признать, что скромное обаяние антифутбола как нельзя удачно наложилось на британский менталитет. Только теперь вместо прямолинейной, монотонной и несколько туповатой игры мы получили шедевр прагматизма со всеми вытекающими последствиями. И эта универсальная машина, эта английская вещь неумолимо двигалась к финалу.

Автор, по твердому убеждению которого прагматизм убивает футбол как зрелище, уже давно здесь повторял с упорством врагов Карфагена: Англия должна быть остановлена. Иначе этот, возможно лучший чемпионат Европы завершится банальнейшим и скучнейшим финалом. И согласитесь, вчера до 67-й минуты все шло к этому.

Теперь об Италии. Я сам отношусь к числу тех, кто в свое время яростно болел против нее. Потому что именно она была родиной, цитаделью и живым воплощением антифутбола. Куда более успешной в результатах, к слову. Но жизнь прожить – не поле перейти. И, помимо прочего, она научила меня тому, что нельзя навешивать ярлыки намертво: все течет, все меняется.

Изменилась и Италия, однако в лучшую сторону – в сторону Футбола. Начнем с того, что никого не слушайте: в 80-е годы прошлого века итальянцы играли ярко, весело и задорно. Демон прагматизма вновь овладел их душами, начиная с домашнего мундиаля-1990. И в последующие два десятка лет это была самая ненавидимая мною команда. Настоящий оплот антифутбола.

Начало нового века прошло под знаком его тлетворного влияния. Греция-2004, Италия-2006 – яркие блеклые представители триумфа результата над игрой в те темные времена. Перелом внесли испанцы. Однако на Евро-2012 (которое в целом, на мой взгляд, было наиболее зрелищным до нынешнего) случилось невероятное: я вновь стал симпатизировать Италии!

Обвинять ту команду в грехах ее предков было бы верхом глупости. Ибо играла она легко, красиво и бесстрашно. Иной раз даже как-то немного безрассудно. В итоге она была нещадно бита в финале той же Испанией, убедительно защитившей титул, но в ходе турнира звезд с неба не хватавшей и откровенно экономившей силы. Вот всем и запомнилась невнятная последняя фраза.

После чего итальянцам, тупо по привычке, опять стали шить прагматизм. Что называется, не глядя. Но, чтобы не разглядеть футбол в исполнении нынешней команды Манчини, нужно было быть поистине слепым.

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Что писал об этом я? Первый тур: "Больше всех понравились голландцы – ребята, что называется, играли и давали играть другим. Следующей назову Италию – это тоже был Футбол, а не жлобское катеначчо". И да: "Разочаровала Хорватия – уж больно бледно она выглядела на фоне отнюдь не феерической Англии".

Второй тур: "Неприятно удивила Англия в игре с Шотландией. Не столько результатом, сколько игрой. Хотя довольно уже об этом состязании в бей-беги-толкайся…"

После 1/8 финала: "Англия – единственная команда, с которой уже хотелось бы попрощаться… Бельгия – Италия. Если бы кто-то сказал накануне турнира, что в этой паре буду за итальянцев, поднял бы его на смех. Тем не менее, это именно так. Подкупили игрой".

После четвертьфиналов: "Буду очень сильно за Данию против Англии: хочется больше футбола в финале. С точки зрения стремления к совершенству, отдам предпочтение итальянцам, но нисколечки не огорчусь проходу испанцев".

"Самым банальным исходом этого небанального Евро стал бы триумф англичан. Это как если бы в захватывающей сказке вместо яркого хэппи-энда нам подсунули будничный и скомканный конец фильма. Типа: жили они счастливо и умерли в один день, отравившись колбасой на свадьбе".

После полуфиналов: "Сознательно отданная испанцам инициатива как-то невольно смазала мощное впечатление от Италии. Англичане же раздухарились только в последних матчах – на фоне явно подуставших соперников. Я уж молчу о том, чем и как сердца их фанов успокоились вчера. А тут Его Величество Финал с такой ценой вопроса…"

Первый тайм оправдал худшие ожидания. Быстрый гол Англии стал тем более худшим из возможных вариантов сценария: воины Саутгейта окопались и приготовились беззаветно защищать свое завоевание. Все, что мы увидели еще до перерыва – полумомент у Кьезы, после дальнего удара которого мяч разминулся с воротами.

Отдельно взятый второй тайм был неожиданно хорош. Вернее, его первая половина. Разумеется, благодаря итальянцам, которым было надо. Как по мне, в эти двадцать минут они вполне "наиграли" на победу, тогда как до перерыва справедливым итогом смотрелась нулевая ничья. Увы, после гола Бонуччи лишь Беррарди мог забить через шесть минут, да и тот промахнулся.

Мне показалось, что именно ответный гол стал поворотным моментом истины в этой игре. Создалось впечатление, что англичане психологически сдулись после этого. Словно они были уверены (как многие из нас у экранов), что ничего уже не случится, и Кубок "вернется домой". Вот, ходишь в школу ходишь, а тут бац – и вторая смена! Ключевой эпизод матча.

В итальянцев же, напротив, он вселил уверенность. И английская вещь стала барахлить. Впрочем, это мне так показалось.

На всякий случай: голландец Кюйперс отсудил, по мнению моего консультанта Юстаса, почти безупречно. Естественно, на 48-й минуте очередным пенальти имени Стерлинга даже не пахло: "Ручками погладили, а он, по обыкновению, и нырнул". Хотя: "114-я минута – вполне себе красная Жоржиньо, никто бы и не пискнул..."

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Подозреваю, что пискнули бы, и писк этот был бы отнюдь не комариным. Но ладно, проехали. В целом же, об экстра-таймах говорить – только время зря занимать.

Сорок пять лет назад, школьником, я был страшно огорчен, узнав, что такая вкусная штука, как послематчевая серия пенальти в финале Евро, прошла мимо меня. Однако за время пути наш Юрич сумел подрасти, и в воскресенье отнюдь не пребывал в восторженном предвкушении десятка ударов с "точки", щекочущих нервишки. Даже грустно где-то, когда лучший определяется так.

Да, болел за Италию. Да, считаю, что она была достойнее по игре. Но когда все решает один неточный удар… Опять же, это мои личные ощущения, но судьбоносным назвал бы удар Рашфорда в штангу, при 2:2. Так англичане упустили инициативу. После этого итальянцы впервые вышли вперед, а дальше уже феерили вратари. Или плохо били пенальтисты – как вам угодно.

Можно говорить об итальянском везении в этом эпизоде, но не забудем и то, что позже Пикфорд отбил удар Жоржиньо в ту же стойку, и повезло теперь уже Англии – что транзитом от нее и кипера мяч не пересек линию ворот. Словом, Фортуна – лотерея в жизни и в футболе…

Три неудачи темнокожих англичан, вышедших на замену. И никакого расизма – констатация факта, совпадение. Правда, обычно принято считать, что три случая – это уже система…

Хотя героем по определению стал итальянский страж ворот Доннарумма, парировав два последних пенальти, лично мне больше запомнился его визави Пикфорд. Возможно, потому что он спасал Англию еще пару-тройку раз в игре. Ну а самой яркой фигурой матча, пока команды играли в футбол, несомненно, следует признать итальянца Кьезу. Он подарил нам больше всего футбола.

И да, от души спасибо футбольному богу за 67-ю минуту. Без нее нам бы все-таки подсунули эту просроченную колбасу. Повторюсь, судьба чемпионства решалась в искусственной перестрелке, которая теоретически вполне могла завершиться и с обратным результатом. Но его нужно было добиться, а не сохранить. Существенный нюанс в пользу игры в футбол.

Ну а то, что пенальти завершились в пользу Италии – добрый знак. Который достойно увенчал собою, на мой взгляд, интереснейший (а может быть, и лучший отныне) турнир сильнейших команд Европы. Классный был Евро и прошел, как для меня, практически на одном дыхании.

Футбол таки-вернулся на родину. И географически, и идеологически: антифутбол не прошел. Хоть и был критически близок к успеху. А кубок достался тому, кто может считаться его хозяином по праву сильного. Тому, кто, как ни крути, играл в футбол лучше других. Помимо всего прочего, продемонстрировав тактическую гибкость и недюжинный характер.

У Европы опять есть настоящий чемпион. Лично я в последний раз мог сказать подобное в 2008 году. С точки зрения любителя игры. Которую, понятное дело, каждый видит и воспринимает по-своему.

В материале использованы фото фото Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: Англия Италия
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Комментарии (2)
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usovvictor (Kharkov)
13.07.2021 в 10:36
...знаете. после этого евро все "о том о сем"... Ну а если просто сказать, футбол - это лотерея с ошибками. Уберем мнение болельщиков на время. Встречались 2-е сильные команды (неважно какой стиль - все на победу). Основное - ничья (это о уже говорит о многом), дальше лотерея - в сухом остатке по счету не игра, ЛОТЕРЕЯ!!! Так уж была плоха Англия, ...нет, у тренера не выдержали нервы, неправильная установка после забитого ими и замены во втором. Не прекращай Англия агрессию, все уже в первом могло закончится печально. После голы было видно, итальянцы "затуманились" и добить счет в первом англичане могли, осторожность "авось" подвела. Я не сторонник англичан и не поклонник Италии, которая к слову сказать великолепно провела блиц до финала, пока Англия ползла выдыхая, но уверен, чтобы бы писали бы сейчас, если бы удача в основном оказалась на стороне англичан, а? Мол ах, возрождение Англии и прочее, ...а итальянцев бы жалели, мол фортуна... Именно, именно фортуна, хоть большинство болела за итальянцев, но встречались равные команды, отличающие только по стилю игры и мышления..., именно он и погубил англичан...
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скарамуш (Одесса)
13.07.2021 в 10:52
Спасибо за изложение статьи своими словами
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.