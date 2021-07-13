Важность структуры, опыта и истерик в соцсетяx. Главные тенденции финала Евро-2020

В итогах финала Евро-2020, мы, как обычно, попробуем рассмотреть матч сквозь призму тенденций всего турнира, да и всего современного футбола. Поговорим о битвах амплуа, о важности сохранения структуры игры, тактической схемы, о неслучайности побед и поражений в серии пенальти, упомянём и о важности СМИ и соцсетей и истерик, поднимаемых ими. А также похвалим главных героев финала и всего турнира.

Ничья в битве амплуа

В итогах предыдущих раундов мы уже говорили о битве опорников с крайними защитниками за право считаться важнейшими людьми в современном футболе. О намерениях последних отобрать этот титул у первых, который удерживали в эру Пирло, Хави, Иньесты, Модрича, Крооса, Швайнштайгера и других. Дал ли финал Евро и весь турнир чёткий ответ на вопрос, кто же на сегодня важнее? Нет. Но само выравнивание крайних защитников по важности - исторические новости для тактики и стратегии развития футбола.

В начале матча Англия - Италия явно казалось, что крайние защитники побеждают. Гарет Саутгейт неожиданно для соперника перешел на игру с тремя центральными защитниками, и именно крайние, латерали, сделали первый гол. Триппьер прорвался справа и навесил на Шоу. Вскоре Киран прорвался ещё несколько раз и опасно забрасывал в штрафную. Однако постепенно центр поля Италии начал брать контроль над игрой. Мячи исчезали в Бермудском треугольнике Жоржиньо-Верратти-Барелла, и лишь феерия Доннаруммы в серии пенальти помешала Жоржиньо получить трофей лучшего игрока турнира.

Уроженец Бразилии в итоге стал первым на всем турнире по пробегу. Верратти - по отборам мяча, обогнав второго - также итальянца Локателли - в два раза. Также в финале Марко отдал больше передач, чем Райс, Маунт, Филлипс и Хендерсон вместе взятые. И не забываем об ударе головой игрока с ростом 165 сантиметров, переведенном в стойку, после чего Бонуччи добил. В конце концов, 65 процентов владения мячом - большая победа центра поля Италии. При том, что ее крайние защитники в полуфинале и финале из-за травм были запасными - Эмерсон и Ди Лоренцо - и не настолько важными.

Так значит, победа опорников? Все же нет. Все же не следует забывать, что полуфинал и финал Италия выиграла лишь в серии пенальти, что до 1/4 финала одним из её важнейших игроков был крайний защитник Спинаццола. Поэтому в борьбе между ними и опорниками объявим ничью. Одно ясно - эти амплуа критически важны в современном футболе. В таблице бомбардиров Евро всё ещё ожидаемо царят форварды, зато двое из четырех лучших ассистентов турнира - крайние защитники (Цубер и Шоу), а третий - опорник Хойберг. Красноречивый показатель.

Менять вредно

Другой важный аспект, о котором мы говорили ранее, финал подтвердил. Речь о важности наигранности состава, связок, командной игры. О вреде слишком больших изменений. Саутгейт удивил всех переходом на 3-4-2-1. Прежде всего - соперника. Что принесло ему самый быстрый гол в истории финалов Евро. Но в долгосрочной перспективе такое кардинальное изменение пошло во вред. Да, оно сработало в 1/8 финала против разобранной Германии. Но собранная Италия после 20-25-ти минут паники отреагировала иначе. Успешно захватив инициативу и заиграв в свой любимый футбол.

Обычно с тремя центральными защитниками гораздо сложнее бороться за владение мячом, доминирование. Против же отлично владеющей мячом "Скуадры Адзурры" это и вовсе было невозможно. Ещё до финала в Италии оптимистично заявляли, что против Англии будет легче, поскольку она не владеет мячом так как Испания, не умеет так прессинговать и сама ломается под прессингом. А переход Саутгейта лишь облегчил задачу Роберто Манчини. Здесь также статистика красноречива. До 70-ой минуты счёт по ударам по воротам был 13:3, после неё, после возвращения Англии к схеме 4-2-3-1 - 7:3.

Уже к середине первого тайма закралась мысль, что такая схема против такой Италии хороша лишь для блицкрига, первого удара, а затем вне зависимости от степени успеха её лучше как можно быстрее заменить, вернуть к основной. Даже ценой замены на 30-ой минуте. Саутгейт на такое не решился. И в итоге получил полное доминирование соперника. А ведь он сам после Дании говорил, что недоволен владением мячом своей команды и нужно что-то менять. В итоге же изменил так, что владеть мячом стало ещё сложнее.

Очень похожее течение событий на полуфинал Чемпионата Мира против Хорватии. Тогда Англия также играла с тремя центрдефами, также очень рано забила (пятая минута, кстати, Триппьер), затем также отошла в оборону, отдала мяч и позволила блестящему центру поля хорватов Брозович-Модрич-Ракитич раскатывать и мучить себя аж до вылета в овертайме. И, кстати, тогда Хорватия сравняла счёт на 68-ой минуте, сейчас Италия - на 67-ой. Получается, Саутгейт наступил на те же грабли.

Точечные тактические изменения также сложились не в пользу Англии. Рахим Стерлинг, кандидат на звание лучшего игрока турнира, был сдвинут со своего левого фланга на правый. Саутгейту показалось, что против датчан это сработало, ведь он тогда заработал пенальти справа. Но в финале переход лишь помешал. Рахима легко съели, и на его падения судьи уже не купились. Манчини также прибегнул к серьёзному изменению. Перешёл на 55-ой минуте на игру без чистого форварда. Но он как раз убрал с позиции не лучшего игрока своей команды, а худшего - Иммобиле. И получил дивиденды.

Надо знать, кого и куда убирать. А это знание приходит с опытом. Опыт Манчини, чемпиона Англии и Италии, обладателя Кубка Италии с тремя разными командами, Кубка Турции оказался решающим. А также опыт игроков, которых Саутгейт назвал "серийными победителями".

Разумеется, выход на поле Джейдона Санчо и Маркуса Рашфорда на 120-ой минуте исключительно для серии пенальти также подпадает под категорию тех самых кардинальных изменений, которые на этом турнире стали губительными.

Зал Позора и Зал Славы пенальти

Финал в который раз подтвердил, что серия пенальти - это не лотерея. А психология, опыт, влияние истории и подготовка. Крайне сложно выиграть две серии подряд, на всех Евро до Италии-2020 такого не удавалось никому. По лицам Андреа Белотти и Жоржиньо, уже пробивавших в полуфинале, было сразу же понятно, что они не забьют. Не бивший в полуфинале Берарди как раз выглядел свежо и забил. Федерико Бернардески выглядел очень хладнокровно, не устал, ведь вышел на замену. Потому он и спокойно забил во втором матче подряд. Ну а Леонардо Бонуччи известен стальными нервами.

Англия? О замене Санчо и Рашфорда ещё будут говорить очень долго. Тем более, что эти молодые игроки игнорировались Саутгейтом на протяжении всего турнира. Почему именно сейчас должны были спасать? А заменили они 31-летних капитана "Ливерпуля" Хендерсона и Уокера из "Манчестер Сити". Оба даже подходили к мячу, разбегались медленно, неуверенно, пытались вынудить вратаря прыгнуть рано. Но тот не купился. Ну а поставить на пятый пенальти 19-летнего игрока с нулём матчей Лиги Чемпионов и девятью за сборную в резюме - это вообще за гранью. Где были Стерлинг, Стоунз, Шоу?

Саутгейт заявил, что эти пенальтисты наигрывались на тренировках, и с большим успехом. Но когда речь о молодых игроках - между тренировками и реальными матчами вырастает пропасть. Так что здесь налицо провал тренера. Которому вообще нельзя было доводить дело до пенальти, помня о всех ужасах Англии в сериях, в том числе и своём личном на Евро-1996.

Да, Италия также немало проигрывала, подошла к матчу с ничьей с англичанами по проигранным на Евро сериям пенальти (3, столько же у Нидерландов). Но в её Зале Славы выигранные серии в финале Чемпионата Мира-2006 у Франции, в четвертьфинале Евро-2012 у той же Англии, в полуфинале Евро-2000 у тех же голландцев. Что добавляло ей уверенности. У Англии пенальти были и остались лишь в Зале Позора.

Кстати, шестой пенальти в случае нужды у Италии собирался пробивать игрок "Пари Сен-Жермен", бывший капитан "Ромы", 30-летний Алессандро Флоренци. Очень серьёзнaя персона. Человек, у которого за плечами 43 матча Лиги Чемпионов. А у Англии? Джордан Пикфорд. Вратарь. Из "Эвертона", с почти нулевым Еврокубковым опытом. Без комментариев...

Главные герои турнира

Евро-2020 установил рекорды и по назначенным пенальти (16, причём лишь девять были реализованы), и по автоголам (11, больше, чем на всех предыдущих вместе взятых), и по голам (2.78 в среднем за матч). Лучшие его бомбардиры - форварды. Звучит как очень весёлый турнир. При этом решающие стадии были скорее жёсткими, чем яркими, скорее битвами, чем спектаклями. С восемью овертаймами и четырьмя сериями пенальти. Таким получился и финал. Несмотря на 20 ударов по воротам Джордана Пикфорда, нельзя сказать, что итальянцы замучили его. Англичане же и вовсе атаковали мало.

Потому, наверное, справедливо, что героем матча и лучшим игроком турнира стал вратарь Джанлуиджи Доннарумма, авторами обоих голов в финале - защитники, авторами ассистов - защитник и опорник. Защитники точно заслуживают похвалы. Особенно - Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини. Легендарный тандем три своих важнейших финала - два в Лиге Чемпионов и финал Евро-2012 - проиграл. Ещё одно было бы слишком жестоким. И он сделал всё для победы. Лео стал самым возрастным автором гола в финале Евро, Джорджо чуть не разорвал футболку Сака, когда он бежал в опасную контратаку.

Ещё до финала их заваливали комплиментами, называя профессорами обороны, феноменами. И финал подтвердил все до одного. Именно они больше, чем центр поля, чем Доннарумма, даже больше, чем Манчини, заслужили этот трофей. Учитывая и уровень игры, и характер, харизму, и возраст (34, 36 лет). Джорджо страдает от травм и ныне свободный агент, оба провели крайне тяжёлый сезон в "Ювентусе". Но в решающие моменты достигли идеала, сожрав с потрохами таких монстров атаки как Лукаку и Кейн. Харри в финале даже ни разу не коснулся мяча в штрафной соперника и не бил по воротам.

Четыре года тому я заявил, что Кьеллини на одном уровне с Нестой, Каннаваро и другими великими итальянскими защитниками. Тогда меня заклевали, и после 1:4 в финале Лиги Чемпионов-2017 я уже и сам подумал, что преувеличил. Но нынешний турнир и нынешний финал возвращают к тому вердикту.

СМИ и соцсети влияют

В статье о преимуществах Италии над Англией перед финалом одним из них я практически назвал... судейство. Заявив, что истерика, поднятая в континентальных СМИ после эпизода со Стерлингом, как раз приведёт к справедливому арбитражу. После такой бури УЕФА просто не мог позволить себе ещё один скандал в пользу Англии. Вот и бригада Бьорна Куйперса отсудила замечательно, не купившись на очередные падения Стерлинга. И это не удивляет. Трудно ведь припомнить, когда на таких стадиях было два подряд скандала в пользу одной команды. Буря после первого всегда срабатывает.

Фото - Getty Images, Zimbio.com