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Важность структуры, опыта и истерик в соцсетяx. Главные тенденции финала Евро-2020

ЕВРО-2020
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Ничья в битвах амплуа

Важность структуры, опыта и истерик в соцсетяx. Главные тенденции финала Евро-2020

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

В итогах финала Евро-2020, мы, как обычно, попробуем рассмотреть матч сквозь призму тенденций всего турнира, да и всего современного футбола. Поговорим о битвах амплуа, о важности сохранения структуры игры, тактической схемы, о неслучайности побед и поражений в серии пенальти, упомянём и о важности СМИ и соцсетей и истерик, поднимаемых ими. А также похвалим главных героев финала и всего турнира.

Ничья в битве амплуа

В итогах предыдущих раундов мы уже говорили о битве опорников с крайними защитниками за право считаться важнейшими людьми в современном футболе. О намерениях последних отобрать этот титул у первых, который удерживали в эру Пирло, Хави, Иньесты, Модрича, Крооса, Швайнштайгера и других. Дал ли финал Евро и весь турнир чёткий ответ на вопрос, кто же на сегодня важнее? Нет. Но само выравнивание крайних защитников по важности - исторические новости для тактики и стратегии развития футбола.

В начале матча Англия - Италия явно казалось, что крайние защитники побеждают. Гарет Саутгейт неожиданно для соперника перешел на игру с тремя центральными защитниками, и именно крайние, латерали, сделали первый гол. Триппьер прорвался справа и навесил на Шоу. Вскоре Киран прорвался ещё несколько раз и опасно забрасывал в штрафную. Однако постепенно центр поля Италии начал брать контроль над игрой. Мячи исчезали в Бермудском треугольнике Жоржиньо-Верратти-Барелла, и лишь феерия Доннаруммы в серии пенальти помешала Жоржиньо получить трофей лучшего игрока турнира.

Важность структуры, опыта и истерик в соцсетяx. Главные тенденции финала Евро-2020 - изображение 1

Уроженец Бразилии в итоге стал первым на всем турнире по пробегу. Верратти - по отборам мяча, обогнав второго - также итальянца Локателли - в два раза. Также в финале Марко отдал больше передач, чем Райс, Маунт, Филлипс и Хендерсон вместе взятые. И не забываем об ударе головой игрока с ростом 165 сантиметров, переведенном в стойку, после чего Бонуччи добил. В конце концов, 65 процентов владения мячом - большая победа центра поля Италии. При том, что ее крайние защитники в полуфинале и финале из-за травм были запасными - Эмерсон и Ди Лоренцо - и не настолько важными.

Так значит, победа опорников? Все же нет. Все же не следует забывать, что полуфинал и финал Италия выиграла лишь в серии пенальти, что до 1/4 финала одним из её важнейших игроков был крайний защитник Спинаццола. Поэтому в борьбе между ними и опорниками объявим ничью. Одно ясно - эти амплуа критически важны в современном футболе. В таблице бомбардиров Евро всё ещё ожидаемо царят форварды, зато двое из четырех лучших ассистентов турнира - крайние защитники (Цубер и Шоу), а третий - опорник Хойберг. Красноречивый показатель.

Менять вредно

Другой важный аспект, о котором мы говорили ранее, финал подтвердил. Речь о важности наигранности состава, связок, командной игры. О вреде слишком больших изменений. Саутгейт удивил всех переходом на 3-4-2-1. Прежде всего - соперника. Что принесло ему самый быстрый гол в истории финалов Евро. Но в долгосрочной перспективе такое кардинальное изменение пошло во вред. Да, оно сработало в 1/8 финала против разобранной Германии. Но собранная Италия после 20-25-ти минут паники отреагировала иначе. Успешно захватив инициативу и заиграв в свой любимый футбол.

Обычно с тремя центральными защитниками гораздо сложнее бороться за владение мячом, доминирование. Против же отлично владеющей мячом "Скуадры Адзурры" это и вовсе было невозможно. Ещё до финала в Италии оптимистично заявляли, что против Англии будет легче, поскольку она не владеет мячом так как Испания, не умеет так прессинговать и сама ломается под прессингом. А переход Саутгейта лишь облегчил задачу Роберто Манчини. Здесь также статистика красноречива. До 70-ой минуты счёт по ударам по воротам был 13:3, после неё, после возвращения Англии к схеме 4-2-3-1 - 7:3.

Важность структуры, опыта и истерик в соцсетяx. Главные тенденции финала Евро-2020 - изображение 2

Уже к середине первого тайма закралась мысль, что такая схема против такой Италии хороша лишь для блицкрига, первого удара, а затем вне зависимости от степени успеха её лучше как можно быстрее заменить, вернуть к основной. Даже ценой замены на 30-ой минуте. Саутгейт на такое не решился. И в итоге получил полное доминирование соперника. А ведь он сам после Дании говорил, что недоволен владением мячом своей команды и нужно что-то менять. В итоге же изменил так, что владеть мячом стало ещё сложнее.

Очень похожее течение событий на полуфинал Чемпионата Мира против Хорватии. Тогда Англия также играла с тремя центрдефами, также очень рано забила (пятая минута, кстати, Триппьер), затем также отошла в оборону, отдала мяч и позволила блестящему центру поля хорватов Брозович-Модрич-Ракитич раскатывать и мучить себя аж до вылета в овертайме. И, кстати, тогда Хорватия сравняла счёт на 68-ой минуте, сейчас Италия - на 67-ой. Получается, Саутгейт наступил на те же грабли.

Точечные тактические изменения также сложились не в пользу Англии. Рахим Стерлинг, кандидат на звание лучшего игрока турнира, был сдвинут со своего левого фланга на правый. Саутгейту показалось, что против датчан это сработало, ведь он тогда заработал пенальти справа. Но в финале переход лишь помешал. Рахима легко съели, и на его падения судьи уже не купились. Манчини также прибегнул к серьёзному изменению. Перешёл на 55-ой минуте на игру без чистого форварда. Но он как раз убрал с позиции не лучшего игрока своей команды, а худшего - Иммобиле. И получил дивиденды.

Надо знать, кого и куда убирать. А это знание приходит с опытом. Опыт Манчини, чемпиона Англии и Италии, обладателя Кубка Италии с тремя разными командами, Кубка Турции оказался решающим. А также опыт игроков, которых Саутгейт назвал "серийными победителями".

Разумеется, выход на поле Джейдона Санчо и Маркуса Рашфорда на 120-ой минуте исключительно для серии пенальти также подпадает под категорию тех самых кардинальных изменений, которые на этом турнире стали губительными.

Важность структуры, опыта и истерик в соцсетяx. Главные тенденции финала Евро-2020 - изображение 3

Зал Позора и Зал Славы пенальти

Финал в который раз подтвердил, что серия пенальти - это не лотерея. А психология, опыт, влияние истории и подготовка. Крайне сложно выиграть две серии подряд, на всех Евро до Италии-2020 такого не удавалось никому. По лицам Андреа Белотти и Жоржиньо, уже пробивавших в полуфинале, было сразу же понятно, что они не забьют. Не бивший в полуфинале Берарди как раз выглядел свежо и забил. Федерико Бернардески выглядел очень хладнокровно, не устал, ведь вышел на замену. Потому он и спокойно забил во втором матче подряд. Ну а Леонардо Бонуччи известен стальными нервами.

Англия? О замене Санчо и Рашфорда ещё будут говорить очень долго. Тем более, что эти молодые игроки игнорировались Саутгейтом на протяжении всего турнира. Почему именно сейчас должны были спасать? А заменили они 31-летних капитана "Ливерпуля" Хендерсона и Уокера из "Манчестер Сити". Оба даже подходили к мячу, разбегались медленно, неуверенно, пытались вынудить вратаря прыгнуть рано. Но тот не купился. Ну а поставить на пятый пенальти 19-летнего игрока с нулём матчей Лиги Чемпионов и девятью за сборную в резюме - это вообще за гранью. Где были Стерлинг, Стоунз, Шоу?

Саутгейт заявил, что эти пенальтисты наигрывались на тренировках, и с большим успехом. Но когда речь о молодых игроках - между тренировками и реальными матчами вырастает пропасть. Так что здесь налицо провал тренера. Которому вообще нельзя было доводить дело до пенальти, помня о всех ужасах Англии в сериях, в том числе и своём личном на Евро-1996.

Да, Италия также немало проигрывала, подошла к матчу с ничьей с англичанами по проигранным на Евро сериям пенальти (3, столько же у Нидерландов). Но в её Зале Славы выигранные серии в финале Чемпионата Мира-2006 у Франции, в четвертьфинале Евро-2012 у той же Англии, в полуфинале Евро-2000 у тех же голландцев. Что добавляло ей уверенности. У Англии пенальти были и остались лишь в Зале Позора.

Кстати, шестой пенальти в случае нужды у Италии собирался пробивать игрок "Пари Сен-Жермен", бывший капитан "Ромы", 30-летний Алессандро Флоренци. Очень серьёзнaя персона. Человек, у которого за плечами 43 матча Лиги Чемпионов. А у Англии? Джордан Пикфорд. Вратарь. Из "Эвертона", с почти нулевым Еврокубковым опытом. Без комментариев...

Важность структуры, опыта и истерик в соцсетяx. Главные тенденции финала Евро-2020 - изображение 4

Главные герои турнира

Евро-2020 установил рекорды и по назначенным пенальти (16, причём лишь девять были реализованы), и по автоголам (11, больше, чем на всех предыдущих вместе взятых), и по голам (2.78 в среднем за матч). Лучшие его бомбардиры - форварды. Звучит как очень весёлый турнир. При этом решающие стадии были скорее жёсткими, чем яркими, скорее битвами, чем спектаклями. С восемью овертаймами и четырьмя сериями пенальти. Таким получился и финал. Несмотря на 20 ударов по воротам Джордана Пикфорда, нельзя сказать, что итальянцы замучили его. Англичане же и вовсе атаковали мало.

Потому, наверное, справедливо, что героем матча и лучшим игроком турнира стал вратарь Джанлуиджи Доннарумма, авторами обоих голов в финале - защитники, авторами ассистов - защитник и опорник. Защитники точно заслуживают похвалы. Особенно - Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини. Легендарный тандем три своих важнейших финала - два в Лиге Чемпионов и финал Евро-2012 - проиграл. Ещё одно было бы слишком жестоким. И он сделал всё для победы. Лео стал самым возрастным автором гола в финале Евро, Джорджо чуть не разорвал футболку Сака, когда он бежал в опасную контратаку.

Ещё до финала их заваливали комплиментами, называя профессорами обороны, феноменами. И финал подтвердил все до одного. Именно они больше, чем центр поля, чем Доннарумма, даже больше, чем Манчини, заслужили этот трофей. Учитывая и уровень игры, и характер, харизму, и возраст (34, 36 лет). Джорджо страдает от травм и ныне свободный агент, оба провели крайне тяжёлый сезон в "Ювентусе". Но в решающие моменты достигли идеала, сожрав с потрохами таких монстров атаки как Лукаку и Кейн. Харри в финале даже ни разу не коснулся мяча в штрафной соперника и не бил по воротам.

Четыре года тому я заявил, что Кьеллини на одном уровне с Нестой, Каннаваро и другими великими итальянскими защитниками. Тогда меня заклевали, и после 1:4 в финале Лиги Чемпионов-2017 я уже и сам подумал, что преувеличил. Но нынешний турнир и нынешний финал возвращают к тому вердикту.

Важность структуры, опыта и истерик в соцсетяx. Главные тенденции финала Евро-2020 - изображение 5

СМИ и соцсети влияют

В статье о преимуществах Италии над Англией перед финалом одним из них я практически назвал... судейство. Заявив, что истерика, поднятая в континентальных СМИ после эпизода со Стерлингом, как раз приведёт к справедливому арбитражу. После такой бури УЕФА просто не мог позволить себе ещё один скандал в пользу Англии. Вот и бригада Бьорна Куйперса отсудила замечательно, не купившись на очередные падения Стерлинга. И это не удивляет. Трудно ведь припомнить, когда на таких стадиях было два подряд скандала в пользу одной команды. Буря после первого всегда срабатывает.

Фото - Getty Images, Zimbio.com

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В статье: Роберто Манчини Англия Италия Джорджо Кьеллини Леонардо Бонуччи Евро-2020 Гарет Саутгейт
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.