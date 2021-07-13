Рашфорд: Я всегда настраивался на пенальти, но тут чувствовал, что что-то не так

Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд, не реализовавший послематчевый пенальти в финале Евро-2020 против Италии, обратился к болельщикам.

"Я даже не знаю, с чего начать. Не знаю, как облечь в слова то, что чувствую в этот момент.

У меня был сложный сезон. Думаю, все и так это видели. Возможно, я подошел к финалу, не чувствуя полной уверенности в себе. Я всегда настраивался на пенальти, но тут чувствовал, что что-то не так. Я сделал долгую паузу, чтобы дать себе время, и, к сожалению, результат получился не таким, как я хотел.

Я чувствовал, что подвел партнеров. Я чувствовал, что подвел всех.

Пенальти – это все, чего я только просил, чтобы помочь команде. Я могу забивать пенальти даже во сне, так почему я промахнулся именно сейчас? Этот вопрос крутится в моей голове с того момента, как я ударил по мячу. Возможно, нет подходящих слов, чтобы описать это.

Финал. 55 лет. 1 пенальти. История. Я могу лишь попросить прощения. Я хотел бы, чтобы все сложилось иначе.

Пока я продолжаю извиняться, я хотел бы выделить партнеров по сборной. Это лето – один из лучших сборов в моей жизни, и вы все сыграли роль в этом. У нас сложилось нерушимое братство. Твой успех – это мой успех. Твоя ошибка – это моя ошибка.

Я рос в виде спорта, в котором нужно ждать, что о тебе напишут. Это и цвет кожи, и место, где я вырос, и – из недавнего – то, как я провожу время за пределами поля. Я могу хоть весь день выслушивать критику в адрес моей игры, мой пенальти не был достаточно хорошим, он должен был оказаться в сетке. Но я никогда не стану извиняться за то, кем являюсь, за то, откуда я вышел.