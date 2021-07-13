Чудо-гол Шика, крах Франции и прорыв Дании. Чем запомнился Евро-2020

Евро-2020 был хорошим турниром. Победила сильнейшая сборная, чья игра радовала глаз на протяжении всего турнира, Украина вопреки всему вышла в четвертьфинал, матчи были результативными, драматичными, каждой сборной в разной степени удалось продемонстрировать свою национальную футбольную культуру. Ранее UA-Футбол составил символическую сборную турнира и рассказал о тактических особенностях финала . В этом материале подводим субъективные итоги Евро-2020 и призываем вас поделиться своим мнением в комментариях.

Самый яркий игрок – Поль Погба

Погба всегда преображался в составе сборной Франции, чем вызывал досаду у фанатов "Манчестер Юнайтед". Не изменил привычке Поль и на Евро, став вообще лучшим в своей команде. Взял на себя роль главного плеймейкера "трехцветных", раздавал по парочке гениальных передач в каждом матче, сходу найдя взаимопонимание с Каримом Бензема, не чурался работы в обороне, а также забил чудо-гол Швейцарии, который должен был хоронить соперников.

Но самое главное, что Погба своей игрой помог вынести наиболее точный диагноз этой Франции. На триумфальном ЧМ-2018 их главной звездой был Антуан Гризманн – футболист системный, полностью раскрывающийся только в продуманных игровых моделях. Сборная образца 2021 – полная противоположность, команда неорганизованная и хаотичная. И именно поэтому в ней блистал развязный и анархичный по своей природе Погба. (Володимир Зуєв)

Лучший матч – полуфинал Италия - Испания 1:1 (пен. 4:2)

Какова вероятность того, что в один день Евро-2020 два матча 1/8 завершатся в основное время со счетом 3:3? Испания и Хорватия, а затем Швейцария и Франция устроили незабываемые сверхрезультативные триллеры, но сколько в этих матчах было красоты и драмы, столько же и грубых ошибок и хаоса. Если говорить о футбольном идеале как о совершенстве техники, тактики и мастерства, ни один матч не сравнится с полуфиналом между Италией и Испанией.

Это была единственная игра на турнире, где будущий чемпион был полностью переигран соперником. Луис Энрике удивил Манчини, выпустив Ольмо на позиции фальшивой девятки, Испания уверенно захватила мяч и территорию, и создала больше моментов. В итоге Италия продемонстрировала свою устойчивость, но Испания покинула турнир с высоко поднятой головой. (Борис Сорокін)

Дно турнира – сборная Турции

Из-за увеличения числа участников Евро с 16 до 24 команд мы получили немало откровенных пассажиров на этом турнире, но мало кто мог предположить, что главным из них станет вполне крепкая по набору исполнителей Турция. Даже престарелая Словакия и трусливая Россия Черчесова сумели взять по победе в групповом этапе, в то время как Турция в компании Северной Македонии уехала с турнира с показателем ноль в графе набранных очков.

У Шенола Гюнеша на поле выходила не команда, а просто набор игроков, которые как будто едва познакомились между собой. При тотально дезорганизованной игре в обороне наставник зачем-то сделал ставку именно на этот компонент, раз за разом паркуя неумелые автобусы у своих ворот. Как итог – катастрофические 62 допущенных удара по своих воротам в трех матчах, 40 из которых из своей штрафной площади, xG-антирекорд турнира, восемь пропущенных от Италии, Уэльса и Швейцарии и "заслуженный" отпуск сразу после группового этапа. (Володимир Зуєв)

Объятия турнира – встреча Шевченко с Грилишем

После проигрыша Англии в четвертьфинале Андрей Шевченко не упустил возможность подарить свои объятия звездам сборной Англии Джеку Грилишу, Мейсону Маунту, Джордану Хендерсону и другим. С особой благодарностью воспринял этот жест Грилиш, который в детстве был фанатом “Челси”. “Спасибо за приятные слова, легенда! Каким же игроком он был и какой же хороший он человек!”, – позже поделился эмоциями семерка сборной Англии. (Борис Сорокін)

Гейм-чейнджер Евро-2020 – Кевин Де Брюйне

В число лучших игроков турнира принято выдвигать тех, кто далеко забрался со своей командой. Бельгия была блеклой тенью самой себя на протяжении всего Евро и по делу вылетела от Италии в 1/4, но Де Брюйне был настолько невероятен, несмотря на травмы, что его игру нельзя было не отметить. Кевин приехал на Евро со сломанным носом и левой глазницей после стыка с Рюдигером в финале ЛЧ, а доигрывал турнир с надорванной связкой голеностопа, но все равно божил.

О важности КДБ для сборной красноречиво говорит его дебют на турнире – Мартинес бросил его в бой во втором туре против Дании, при счете 0:1 в пользу соперника. Де Брюйне за тайм перевернул игру, отдал ассист и забил победный гол в концовке. Здоровье позволило Де Брюйне отыграть лишь 60% игрового времени, но за это время он успел создать 35 процентов от общего числа моментов (13 из 37) Бельгии – наивысший показатель на Евро. Будь у него в поддержке Эден Азар своего лучшего образца – можно было бы и потягаться за титул. (Володимир Зуєв)

Главный провал – сборная Франции

Кто уж точно с нетерпением ждал старта Евро-2020, так это французы. Действующие чемпионы мира и финалисты прошлого европейского первенства надеялись продолжить свою доминацию на уровне сборных, став в один ряд с великой Испанией 2008-2012. Перед началом турнира Канте провел блистательный сезон, Погба, Гризманн и Варан тоже были в полном порядке, Мбаппе с последнего Мундиаля вырос в полноценную суперзвезду футбола, а для полного счастья главный тренер еще и вернул великого и ужасного Карима Бензема в состав команды.

На деле же все обернулось полным провалом. Дешам сделал большую ставку на индивидуальное мастерство своих игроков и игра команды окончательно развалилась. Возвращение Бензема сломало те хрупкие конструкции впереди, которые работали раньше, а без мяча эта сборная звезд действовала так пассивно, словно о прессинге никто из них не слыхал. В итоге Швейцария совершила героический камбек и выбила французов уже в первом раунде плей-офф, позволив любителям футбола больше не подавлять рвотный рефлекс, глядя на потуги Дешама изобразить игру в футбол. (Володимир Зуєв)

45 метров турнира – гол Шика и автогол Педри

На мышление современных тренеров и игроков все больше влияние имеет продвинутая статистика, которая упрямо говорит: чем дальше расстояние удара от ворот, тем меньше шансов забить. Однако радует, что еще далеко не все готовы отказаться от дальнего удара. Мало что в футболе вызывает такой же дикий восторг, как гол дальним выстрелом. На Евро-2020 были прекрасные мячи Кристенсена в ворота России и Погба в 1/8 с Швейцарией, но разве могут быть у гола Патрика Шика какие-то конкуренты. Да, вратарь сборной Шотландии Маршалл далеко вышел из ворот, но чешский форвард исполнил свой 45-метровый удар с хирургической точностью.

Это странно, но помимо 45-метрового гола Шика, на Евро-2020 был и 45-метровый автогол. Мяч был записан на Педри, который отдал передачу назад, но все же в большей степени за курьез ответственен кипер сборной Испании Унаи Симон. К счастью, этот автогол не стал для него “моментом “Лориса Кариуса”. В овертайме игры с Хорватией Симон сделал впечатляющий сэйв, после которого Испания забила свой четвертый и победный гол. (Борис Сорокін)

Лучшая команда (помимо Италии) – сборная Дании

В истории датского футбол уже была одна сказка под названием триумф на Евро-1992. На этот раз обошлось без хэппи-энда, но сборная нынешнего образца превзошла ту победоносную команду во много раз – вместо антифутбола 30-летней давности в виде затяжек времени и пасов назад в руки Петеру Шмейхелю мы увидели смелый и яркий коллектив, который действительно здорово играет в футбол.

Падение Кристиана Эриксена в матче с финнами, казалось, сразу похоронило шансы датчан выстрелить на турнире. Но потеря главной звезды и два досадных поражения на старте турнира лишь сплотили команду. Россию и Уэльс в 1/8 были вынесены вперед ногами, получив по четыре мяча, затем в непростой битве повержены чехи, а после случилось то самое злодейское падение Стерлинга в полуфинале. Скорее всего, Англия бы все равно добила их в овертайме. Но благодаря коварству Стерлинга в этой сказке появился антагонист, укравший мечту у стороны добра, которой навсегда в нашей памяти останется Дания. (Володимир Зуєв)

Сенсация турнира – сборная Чехии

Чехия регулярно выстреливает на первенствах Европы. В 1996-м им удалось дойти до финала, в 2004-м – до 1/2, а на Евро-2012 они выбыли в 1/4. Но в этот раз особых свершений от национальной сборной не ждали, уж больно скромный состав повез Ярослав Шилхавы на турнир. Достойных наследников в этой команде не нашлось не то что Недведу, Петру Чеху или Поборски, но даже имена Бароша и Янкуловски на фоне нынешних игроков вспоминаются чехами с упоением.

Зато на вооружение у нынешней сборной Чехии были передовые тактические идеи, заимствованные у флагмана восточноевропейского футбола пражской "Славии", сыгранная команда, психологически и физически готовая неугомонно носиться по полю всю игру, и внезапно раскрывшийся во всей красе Патрик Шик. Благодаря безбашенному прессингу и сумасшедшим голам Шика с центра поля Чехия уверенно вышла из непростой группы с четырьмя очками в активе, заставила Нидерланды преждевременно покинуть плей-офф, а главное доказала, что андердоги тоже способны играть дерзко и агрессивно, при этом демонстрируя солидный результат. (Володимир Зуєв)

Лучший игрок – Джорджо Кьеллини

Италия забила рекордное для себя количество голов на Евро или ЧМ (13), и в каждом матче, за исключением полуфинала с Испанией, доминировала над соперником. Непредсказуемость Кьезы, фланговый защитник Спинаццола как левый вингер, обостряющие передачи Верратти – у Италии было немало интересных инструментов в атаке. Но как ни странно прилагательное “яркий” применимо и как действиям центрбека Джорджо Кьеллини.

Без его лидерских качеств, спортивной агрессии и психологических хитростей (подбрасывание монетки с Альбой и фол на Сака в финале), Италии возможно и не было бы финале. Кьеллини захватывает как образцовый профессионал и как персонаж. Он показывает, что игра в обороне тоже может быть искусством. (Борис Сорокін)

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