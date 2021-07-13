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Чудо-гол Шика, крах Франции и прорыв Дании. Чем запомнился Евро-2020

ЕВРО-2020
(2 голосов)

Сенсации и разочарования, лучший гол, лучший матч и крепкие объятия Шевы

Чудо-гол Шика, крах Франции и прорыв Дании. Чем запомнился Евро-2020

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Евро-2020 был хорошим турниром. Победила сильнейшая сборная, чья игра радовала глаз на протяжении всего турнира, Украина вопреки всему вышла в четвертьфинал, матчи были результативными, драматичными, каждой сборной в разной степени удалось продемонстрировать свою национальную футбольную культуру. Ранее UA-Футбол составил символическую сборную турнира и рассказал о тактических особенностях финала. В этом материале подводим субъективные итоги Евро-2020 и призываем вас поделиться своим мнением в комментариях.

Самый яркий игрок – Поль Погба

Погба всегда преображался в составе сборной Франции, чем вызывал досаду у фанатов "Манчестер Юнайтед". Не изменил привычке Поль и на Евро, став вообще лучшим в своей команде. Взял на себя роль главного плеймейкера "трехцветных", раздавал по парочке гениальных передач в каждом матче, сходу найдя взаимопонимание с Каримом Бензема, не чурался работы в обороне, а также забил чудо-гол Швейцарии, который должен был хоронить соперников.

Но самое главное, что Погба своей игрой помог вынести наиболее точный диагноз этой Франции. На триумфальном ЧМ-2018 их главной звездой был Антуан Гризманн – футболист системный, полностью раскрывающийся только в продуманных игровых моделях. Сборная образца 2021 – полная противоположность, команда неорганизованная и хаотичная. И именно поэтому в ней блистал развязный и анархичный по своей природе Погба. (Володимир Зуєв)

Лучший матч – полуфинал Италия - Испания 1:1 (пен. 4:2)

Какова вероятность того, что в один день Евро-2020 два матча 1/8 завершатся в основное время со счетом 3:3? Испания и Хорватия, а затем Швейцария и Франция устроили незабываемые сверхрезультативные триллеры, но сколько в этих матчах было красоты и драмы, столько же и грубых ошибок и хаоса. Если говорить о футбольном идеале как о совершенстве техники, тактики и мастерства, ни один матч не сравнится с полуфиналом между Италией и Испанией.

Это была единственная игра на турнире, где будущий чемпион был полностью переигран соперником. Луис Энрике удивил Манчини, выпустив Ольмо на позиции фальшивой девятки, Испания уверенно захватила мяч и территорию, и создала больше моментов. В итоге Италия продемонстрировала свою устойчивость, но Испания покинула турнир с высоко поднятой головой. (Борис Сорокін)

Чудо-гол Шика, крах Франции и прорыв Дании. Чем запомнился Евро-2020 - изображение 1

Дно турнира – сборная Турции

Из-за увеличения числа участников Евро с 16 до 24 команд мы получили немало откровенных пассажиров на этом турнире, но мало кто мог предположить, что главным из них станет вполне крепкая по набору исполнителей Турция. Даже престарелая Словакия и трусливая Россия Черчесова сумели взять по победе в групповом этапе, в то время как Турция в компании Северной Македонии уехала с турнира с показателем ноль в графе набранных очков.

У Шенола Гюнеша на поле выходила не команда, а просто набор игроков, которые как будто едва познакомились между собой. При тотально дезорганизованной игре в обороне наставник зачем-то сделал ставку именно на этот компонент, раз за разом паркуя неумелые автобусы у своих ворот. Как итог – катастрофические 62 допущенных удара по своих воротам в трех матчах, 40 из которых из своей штрафной площади, xG-антирекорд турнира, восемь пропущенных от Италии, Уэльса и Швейцарии и "заслуженный" отпуск сразу после группового этапа. (Володимир Зуєв)

Объятия турнира – встреча Шевченко с Грилишем

После проигрыша Англии в четвертьфинале Андрей Шевченко не упустил возможность подарить свои объятия звездам сборной Англии Джеку Грилишу, Мейсону Маунту, Джордану Хендерсону и другим. С особой благодарностью воспринял этот жест Грилиш, который в детстве был фанатом “Челси”. “Спасибо за приятные слова, легенда! Каким же игроком он был и какой же хороший он человек!”, – позже поделился эмоциями семерка сборной Англии. (Борис Сорокін)

Гейм-чейнджер Евро-2020 – Кевин Де Брюйне

В число лучших игроков турнира принято выдвигать тех, кто далеко забрался со своей командой. Бельгия была блеклой тенью самой себя на протяжении всего Евро и по делу вылетела от Италии в 1/4, но Де Брюйне был настолько невероятен, несмотря на травмы, что его игру нельзя было не отметить. Кевин приехал на Евро со сломанным носом и левой глазницей после стыка с Рюдигером в финале ЛЧ, а доигрывал турнир с надорванной связкой голеностопа, но все равно божил.

О важности КДБ для сборной красноречиво говорит его дебют на турнире – Мартинес бросил его в бой во втором туре против Дании, при счете 0:1 в пользу соперника. Де Брюйне за тайм перевернул игру, отдал ассист и забил победный гол в концовке. Здоровье позволило Де Брюйне отыграть лишь 60% игрового времени, но за это время он успел создать 35 процентов от общего числа моментов (13 из 37) Бельгии – наивысший показатель на Евро. Будь у него в поддержке Эден Азар своего лучшего образца – можно было бы и потягаться за титул. (Володимир Зуєв)

Чудо-гол Шика, крах Франции и прорыв Дании. Чем запомнился Евро-2020 - изображение 2

Главный провал – сборная Франции

Кто уж точно с нетерпением ждал старта Евро-2020, так это французы. Действующие чемпионы мира и финалисты прошлого европейского первенства надеялись продолжить свою доминацию на уровне сборных, став в один ряд с великой Испанией 2008-2012. Перед началом турнира Канте провел блистательный сезон, Погба, Гризманн и Варан тоже были в полном порядке, Мбаппе с последнего Мундиаля вырос в полноценную суперзвезду футбола, а для полного счастья главный тренер еще и вернул великого и ужасного Карима Бензема в состав команды.

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На деле же все обернулось полным провалом. Дешам сделал большую ставку на индивидуальное мастерство своих игроков и игра команды окончательно развалилась. Возвращение Бензема сломало те хрупкие конструкции впереди, которые работали раньше, а без мяча эта сборная звезд действовала так пассивно, словно о прессинге никто из них не слыхал. В итоге Швейцария совершила героический камбек и выбила французов уже в первом раунде плей-офф, позволив любителям футбола больше не подавлять рвотный рефлекс, глядя на потуги Дешама изобразить игру в футбол. (Володимир Зуєв)

45 метров турнира – гол Шика и автогол Педри

На мышление современных тренеров и игроков все больше влияние имеет продвинутая статистика, которая упрямо говорит: чем дальше расстояние удара от ворот, тем меньше шансов забить. Однако радует, что еще далеко не все готовы отказаться от дальнего удара. Мало что в футболе вызывает такой же дикий восторг, как гол дальним выстрелом. На Евро-2020 были прекрасные мячи Кристенсена в ворота России и Погба в 1/8 с Швейцарией, но разве могут быть у гола Патрика Шика какие-то конкуренты. Да, вратарь сборной Шотландии Маршалл далеко вышел из ворот, но чешский форвард исполнил свой 45-метровый удар с хирургической точностью.

Чудо-гол Шика, крах Франции и прорыв Дании. Чем запомнился Евро-2020 - изображение 3

Это странно, но помимо 45-метрового гола Шика, на Евро-2020 был и 45-метровый автогол. Мяч был записан на Педри, который отдал передачу назад, но все же в большей степени за курьез ответственен кипер сборной Испании Унаи Симон. К счастью, этот автогол не стал для него “моментом “Лориса Кариуса”. В овертайме игры с Хорватией Симон сделал впечатляющий сэйв, после которого Испания забила свой четвертый и победный гол. (Борис Сорокін)

Лучшая команда (помимо Италии) – сборная Дании

В истории датского футбол уже была одна сказка под названием триумф на Евро-1992. На этот раз обошлось без хэппи-энда, но сборная нынешнего образца превзошла ту победоносную команду во много раз – вместо антифутбола 30-летней давности в виде затяжек времени и пасов назад в руки Петеру Шмейхелю мы увидели смелый и яркий коллектив, который действительно здорово играет в футбол.

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Падение Кристиана Эриксена в матче с финнами, казалось, сразу похоронило шансы датчан выстрелить на турнире. Но потеря главной звезды и два досадных поражения на старте турнира лишь сплотили команду. Россию и Уэльс в 1/8 были вынесены вперед ногами, получив по четыре мяча, затем в непростой битве повержены чехи, а после случилось то самое злодейское падение Стерлинга в полуфинале. Скорее всего, Англия бы все равно добила их в овертайме. Но благодаря коварству Стерлинга в этой сказке появился антагонист, укравший мечту у стороны добра, которой навсегда в нашей памяти останется Дания. (Володимир Зуєв)

Сенсация турнира – сборная Чехии

Чехия регулярно выстреливает на первенствах Европы. В 1996-м им удалось дойти до финала, в 2004-м – до 1/2, а на Евро-2012 они выбыли в 1/4. Но в этот раз особых свершений от национальной сборной не ждали, уж больно скромный состав повез Ярослав Шилхавы на турнир. Достойных наследников в этой команде не нашлось не то что Недведу, Петру Чеху или Поборски, но даже имена Бароша и Янкуловски на фоне нынешних игроков вспоминаются чехами с упоением.

Зато на вооружение у нынешней сборной Чехии были передовые тактические идеи, заимствованные у флагмана восточноевропейского футбола пражской "Славии", сыгранная команда, психологически и физически готовая неугомонно носиться по полю всю игру, и внезапно раскрывшийся во всей красе Патрик Шик. Благодаря безбашенному прессингу и сумасшедшим голам Шика с центра поля Чехия уверенно вышла из непростой группы с четырьмя очками в активе, заставила Нидерланды преждевременно покинуть плей-офф, а главное доказала, что андердоги тоже способны играть дерзко и агрессивно, при этом демонстрируя солидный результат. (Володимир Зуєв)

Чудо-гол Шика, крах Франции и прорыв Дании. Чем запомнился Евро-2020 - изображение 4

Лучший игрок – Джорджо Кьеллини

Италия забила рекордное для себя количество голов на Евро или ЧМ (13), и в каждом матче, за исключением полуфинала с Испанией, доминировала над соперником. Непредсказуемость Кьезы, фланговый защитник Спинаццола как левый вингер, обостряющие передачи Верратти – у Италии было немало интересных инструментов в атаке. Но как ни странно прилагательное “яркий” применимо и как действиям центрбека Джорджо Кьеллини.

Без его лидерских качеств, спортивной агрессии и психологических хитростей (подбрасывание монетки с Альбой и фол на Сака в финале), Италии возможно и не было бы финале. Кьеллини захватывает как образцовый профессионал и как персонаж. Он показывает, что игра в обороне тоже может быть искусством. (Борис Сорокін)

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: Андрей Шевченко Дания Испания Италия Франция Джорджо Кьеллини Турция Чехия Дидье Дешам Поль Погба Джек Грилиш
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.