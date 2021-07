Украинец попал в символическую сборную Евро-2020 по версии Squawka

Авторитетный статистический портал Squawka представил символическую сборную лучших игроков Евро-2020. При составлении команды единственное условие было такое - использовать только одного футболиста из каждой сборной.

В этот список попал и игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко.

Напомним, что на Евро-2020 24-летний Зинченко провел пять матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

