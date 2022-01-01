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Зеленский в новогоднем поздравлении пошутил над поражением Украины от Англии на Евро-2020
И вообще вспомнил Евро-2020
Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем поздравлении вспомнил выступления сборной Украины на Чемпионате Европы-2020 в шутливом стиле:
“А как мы болели за нашу сборную по футболу Евро! Она объединила нас всех и сделала счастливыми наших производителей “успокаивающих”. Украина – среди топ-8 лучших в Европе. И это звучит круто! И в 1/4 финала мы проиграли Англии. Проиграли только потому, что наши ребята не хотели подпортить отношения Украины со стратегическим партнером”, - сказал Зеленский.
Напомним, что "сине-желтые" вышли из квартета C на Евро-2020, где соревновались с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией, имея три очка в активе. В 1/8 подопечные тогда еще Шевченко одолели Швецию в дополнительное время (2:1), а в четвертьфинале уступили будущему серебряному призеру Англии (0:4).
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