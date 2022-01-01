Зеленский в новогоднем поздравлении пошутил над поражением Украины от Англии на Евро-2020

Нормально и правильно Зе вспомнил и Евро, и эту злосчастную Англию. Было и было, продули - и продули … все на том, было и прошло. Лично для меня, Евро закончилось голом Довбика шведам - что там было дальше и вспоминать не хочется. И уж тем более, рвать на себе волосы от досады. К счастью жизнь вперед движется, а уж никак не назад)))