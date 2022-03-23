Россия хочет подать заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032

Российский футбольный союз хочет подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году, сообщает Talksport. Великобритания и Ирландия намерены провести турнир в составе 5 федераций.

Сообщается, что Российский футбольный союз объявил после исполнительного собрания в среду, что он "поддерживает решение заявить о заинтересованности в проведении чемпионата Европы 2028 или 2032 года в России".

Ранее о своей заинтересованности в проведении заявила Великобритания в составе Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии и Англии, а также Ирландия. Турнир должен был бы пройти в 5 странах.

"Великобритания и Ирландия предложат непревзойденный турнир с технической точки зрения: с современными стадионами с хорошей связью и отличной инфраструктурой – что делает наше партнерство идеальным для проведения Евро-2028", – говорится в заявлении.

Напомним, что ранее УЕФА запретила российским командам участвовать в своих турнирах (Евро, Лига Наций, Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций). Идентичное решение приняла и ФИФА.