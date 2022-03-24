Павелко: Евро-2028? Лучше подать заявку на проведения Чемпионата мира

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал слова Бориса Джонсона о том, что в Украине можно провести Евро-2028.

"Весь мир сейчас с Украиной и мы чувствуем в футбольной и спортивной среде, что европейские страны, УЕФА, ФИФА сейчас вместе с нами. Они помогают и гуманитарной помощью, и решениями по отстранению российских спортсменов, клубов и сборной. Такое единство вокруг Украины поможет нам победить русский фашизм.

Хватит ли шесть лет, чтобы подготовиться к проведению Евро-2028? Я уверен, что мы сможем все провести. Почему бы не подать заявку на Чемпионат Мира, Евро у нас уже было. Наверное, лучше сразиться за Чемпионат Мира. Тем более что возле Украины мы объединили весь мир. Чемпионат Европы мы уже проводили, а вот Чемпионат Мира было бы гораздо лучше, – заявил Павелко.