УЕФА выделит 240 млн евро клубам, чьи игроки выступают на Евро и в Лиге наций

УЕФА выделит 240 миллионов евро на помощь клубам, игроки которых участвовали в Лиге наций 2020/2021 и будут участвовать в Евро-2024 и Лиге наций 2022/2023, сообщает сайт организации. Сумма больше на 30 млн евро, чем было в прошлом цикле.

Сообщается, что Союз европейских футбольных ассоциаций распределит между клубами сумму в размере 240 миллионов евро за выступление игроков в квалификации и финальной части чемпионата Европы, а также в двух ближайших розыгрышах Лиги наций.

100 млн евро будут выплачены клубам за Лигу наций-2020/21 и 2022/23, а также за участие футболистов в квалификации Евро-2024. Это на 30 млн евро больше, чем было в прошлом четырехлетнем цикле.

Сумма за участие игроков финальном турнире Евро-2024 будет увеличена со 130 до 140 миллионов евро.

Например, После Евро-2020 УЕФА выплатил 697 клубам из всех 55 национальных ассоциаций 200 млн евро.