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Финал Евро-2024 пройдет в Берлине, а матч-открытие в Мюнхене
Стали известны стадионы, которые примут важнейшие матчи турнира
Фото: uefa.com
УЕФА
Сообщается, что матч открытия состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене, а финал – на берлинском "Олимпиаштадион".
В заявлении УЕФА говорится следующее:
"Впервые в списке критериев в регламенте турнира появились требования к устойчивому развитию. Организаторами было образовано три региональных кластера: "север/северо-восток" (Берлин, Гамбург, Лейпциг), "запад" (Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Кельн) и "юг" (Франкфурт, Мюнхен, Штутгарт).
Матчи в каждой группе пройдут на стадионах не более чем двух кластеров, что снизит для команд и болельщиков дальность переездов между городами. Это также способствует использованию на групповом этапе сборными автобусов или поездов для переездов с базы на стадион".
Полный регламент турнира станет доступен с 16 мая.
Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
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