Финал Евро-2024 пройдет в Берлине, а матч-открытие в Мюнхене

УЕФА утвердил расписание матчей Евро-2024. Турнир пройдет в 10 городах Германии, а расписание будет составлено так, чтобы снизить дальность переездов для команд и болельщиков.

Сообщается, что матч открытия состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене, а финал – на берлинском "Олимпиаштадион".

В заявлении УЕФА говорится следующее:

"Впервые в списке критериев в регламенте турнира появились требования к устойчивому развитию. Организаторами было образовано три региональных кластера: "север/северо-восток" (Берлин, Гамбург, Лейпциг), "запад" (Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Кельн) и "юг" (Франкфурт, Мюнхен, Штутгарт).

Матчи в каждой группе пройдут на стадионах не более чем двух кластеров, что снизит для команд и болельщиков дальность переездов между городами. Это также способствует использованию на групповом этапе сборными автобусов или поездов для переездов с базы на стадион".

Полный регламент турнира станет доступен с 16 мая.

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.