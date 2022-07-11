ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хорошо ли вы помните Евро-2020? Квиз
Хватит ли трех минут?
Ровно год назад, 11 июля 2021 года, завершился чемпионат Европы – 2020, который выиграла сборная Италии, одолев в серии пенальти родоначальников футбола англичан.
Сегодня мы предлагаем освежить в памяти Евро-2020, пройдя нашу викторину.
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