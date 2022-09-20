УЕФА: Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления

В Европейском футбольном союзе (УЕФА) подтвердили, что Россия не примет участие в жеребьевке квалификации чемпионата Европы 2024 года . Соответственно россияне не смогут сыграть и на самом турнире.

"Что касается участия России в предстоящих европейских квалификациях, напоминаем вам, что, согласно сообщению для СМИ от 28 февраля 2022 года, все российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления", — сказали в УЕФА в беседе с корреспондентом Sport24.

2 мая УЕФА сообщил о решении не допускать российские клубы до участия в еврокубках в сезоне-2022/23, а сборную России — до выступления в Лиге наций. Отборочный турнир к Евро-2024 ранее не фигурировал в списке соревнований, от которых отстранена сборная России.

Финальная стадия Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии.