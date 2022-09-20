Официально: Беларусь примет участие в ЕВРО-2024

Исполнительный комитет УЕФА встретился сегодня в Хваре (Хорватия), чтобы утвердить процедуру жеребьевки ЕВРО-2024. В официальном документе упомянута сборная Беларуси.

Отмечается, что сборные Украины и Беларуси будут специально разводить при проведении жеребьевки. Таким же образом как пары Армения – Азербайджан, Гибралтар – Испания, Косово – Босния и Герцеговина, Косово – Сербия.

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Ранее белорусское СМИ Еўрарадыё сообщало, что Беларусь также отстранена от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА, как и россия.