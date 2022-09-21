ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-помощник Шевченко вступился за сборную рф, которую выгнали с Евро
Рауль Рианчо удивил своим высказыванием
Бывший аcсиcтент главного тренер киевского "Динамо" Сергея Реброва и помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо, работающий последнее время в рф, высказался о запрете сборной россии участвовать в отборе к Евро-2024.
"Я верю, что эти санкции с отстранением сборной россии закончатся, когда прекратится конфликт между россией и Украиной.
Конечно, это ужасно для футбола и всего спорта. Я желаю, чтобы сборная рф поскорее вернулась в европейский и мировой футбол", — сказал Рианчо "Sport24".
Отметим, что Рианчо с июль по ноябрь 2018 работал в структуре московского "Спартака", а с октября по ноябрь 2021 года исполнял обязанности главного тренера. В настоящее время 62-летний испанец находится без работы.
Популярное сейчас
- "Признак провала рф": Блинкен, эксперты ISW и британские разведчики – о последних действиях кремля
- С двумя форвардами. Известна заявка сборной Украины на игру с Шотландией
- "Это не блеф". путин заявил, что при угрозе территориальной целостности рф использует "все средства"
- УЕФА: Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО