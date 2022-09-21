Экс-помощник Шевченко вступился за сборную рф, которую выгнали с Евро

Бывший аcсиcтент главного тренер киевского "Динамо" Сергея Реброва и помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо, работающий последнее время в рф, высказался о запрете сборной россии участвовать в отборе к Евро-2024.

"Я верю, что эти санкции с отстранением сборной россии закончатся, когда прекратится конфликт между россией и Украиной.

Конечно, это ужасно для футбола и всего спорта. Я желаю, чтобы сборная рф поскорее вернулась в европейский и мировой футбол", — сказал Рианчо "Sport24".

Отметим, что Рианчо с июль по ноябрь 2018 работал в структуре московского "Спартака", а с октября по ноябрь 2021 года исполнял обязанности главного тренера. В настоящее время 62-летний испанец находится без работы.