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Чеферин: Надеемся, что война закончится как можно скорее, чтобы сборная рф играла в наших турнирах
Неоднозначное заявление президента УЕФА
Фото: twitter.com/UEFA
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал отстранение сборной россии от участия в Евро-2024.
"Это не решение сегодняшнего дня. Решение по российским сборным и клубам было принято до дальнейшего сообщения. Это значит, что мы следим за ситуацией. Пока не изменим мнение, оно будет действовать. Поэтому УЕФА не нужно принимать отдельное решение каждый раз, когда стартует новый турнир.
Все мы надеемся, что война закончится как можно скорее, чтобы сборная россии смогла принять участие в наших соревнованиях. Но учитывая ситуацию, какова она сейчас, мы даже не можем ее обсуждать. Это смесь политики и спорта. Что мы можем сделать, так это выступать за мир. Надеемся, война скоро закончится, а после этого решим, что делать", – приводит слова Чеферина L'Equipe.
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