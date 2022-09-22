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УЕФА может отказаться от расширения ЧЕ до 32 команд
Подготовка к двухлетнему циклу?
Фото: uefa.com
УЕФА хочет отказаться от расширения количества стран-участниц чемпионата европы до 32-х в 2028 году, сообщает Daily Mail. Причиной стал отчет вещателей, согласно которому, коммерческая ценность турнира значительно снизится.
Увеличение числа ненужных матчей, а также большое количество предсказуемых групп не сыграет на руку привлекательности турнира.
УЕФА рассматривал возможность отказа от традиционных отборочных групп, в пользу серий матчей на выбывание. Но эта идея тоже не нашла положительного отклика у коммерческих и вещательных партнеров.
Окончательное решение будет принято на заседании исполкома УЕФА в ноябре.
Последний раз Евро расширяли в 2016-м году. Тогда число участников финальной части турнира увеличилось с 16 команд до 24-х.
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