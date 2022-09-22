УЕФА может отказаться от расширения ЧЕ до 32 команд

УЕФА хочет отказаться от расширения количества стран-участниц чемпионата европы до 32-х в 2028 году, сообщает Daily Mail. Причиной стал отчет вещателей, согласно которому, коммерческая ценность турнира значительно снизится.

Увеличение числа ненужных матчей, а также большое количество предсказуемых групп не сыграет на руку привлекательности турнира.

УЕФА рассматривал возможность отказа от традиционных отборочных групп, в пользу серий матчей на выбывание. Но эта идея тоже не нашла положительного отклика у коммерческих и вещательных партнеров.

Окончательное решение будет принято на заседании исполкома УЕФА в ноябре.

Последний раз Евро расширяли в 2016-м году. Тогда число участников финальной части турнира увеличилось с 16 команд до 24-х.