УЕФА не будет расширять ЕВРО до 32 команд на групповом этапе

УЕФА на вчерашнем совещании лидеров европейского футбола приняла решение не увеличивать количество сборных-участниц группового этапа ЕВРО. Как сообщает издание Sky Sports, нынешний формат с 24 командами останется в будущем.

По информации медиа, участники совещания посчитали, что еще одно расширение группового этапа ЕВРО приведет к уменьшению важности квалификационных турниров. Причина тому – количество европейских сборных – 55.

Помимо этого, на совещании также было объявлено о подаче совместной заявки Великобритании и Ирландии на проведение ЕВРО-2028. Голосование касательно наций-хозяек предстоящих Евро 2028 и 2032 годов пройдет уже в следующем году.