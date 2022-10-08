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УЕФА не будет расширять ЕВРО до 32 команд на групповом этапе
Принято решение сохранить формат с 24 сборными
Фото: Design Week
УЕФА на вчерашнем совещании лидеров европейского футбола приняла решение не увеличивать количество сборных-участниц группового этапа ЕВРО. Как сообщает издание Sky Sports, нынешний формат с 24 командами останется в будущем.
По информации медиа, участники совещания посчитали, что еще одно расширение группового этапа ЕВРО приведет к уменьшению важности квалификационных турниров. Причина тому – количество европейских сборных – 55.
Помимо этого, на совещании также было объявлено о подаче совместной заявки Великобритании и Ирландии на проведение ЕВРО-2028. Голосование касательно наций-хозяек предстоящих Евро 2028 и 2032 годов пройдет уже в следующем году.
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