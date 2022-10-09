Сегодня состоится жеребьевка Евро-2024

Сегодня, 9 октября, состоится жеребьевка отбора на чемпионат Европы 2024 года. Мероприятие пройдет во Франкфурте-на-Майне в Германии. Начало запланировано на 13:00 по киевскому времени.

Национальная сборная Украины находится в 3-й корзине. Кроме нашей команды, здесь присутствуют Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция и Армения.

Состав других корзин:

1. Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия, Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша.

2. Франция, Австрия, Чехия, Англия, Вельс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия.

4. Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония.

5. Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Белоруссия, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта.

6. Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Прямую трансляцию жеребьевки покажут на сайте УЕФА и на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.