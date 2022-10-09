Манчини: Группа кажется принятной, задачи не все легкие, но надо играть

Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результаты жеребьевки отборочной группы Евро-2024.

"Я был уверен, что нам выпадет Англия или Франция. Группа кажется принятной, задачи не все легкие, но нужно играть. С Саутгейтом мы хорошо знаем друг друга, но если так будет продолжаться, это будет достаточно хорошо для нас", - сказал Манчини.

Также наставник итальянской команды вспомнил ничью с Северной Македонией, которая выбила "адзурри" из борьбы за участие в чемпионате мира в Катаре.

"Это была одна из тех игр, которые случаются время от времени. Как показал тот матч в Палермо, вы должны играть во всех поединках".

Отборочные этапы Евро-2024 начнутся 23 марта 2023 года и завершатся 21 ноября. Италия сыграет в группе с Англией, Украиной, Северной Македонией и Мальтой.