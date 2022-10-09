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Манчини: Группа кажется принятной, задачи не все легкие, но надо играть
Коуч итальянцев о жеребьевке отбора на Евро
Corriere Dello Sport
Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результаты жеребьевки отборочной группы Евро-2024.
"Я был уверен, что нам выпадет Англия или Франция. Группа кажется принятной, задачи не все легкие, но нужно играть.
С Саутгейтом мы хорошо знаем друг друга, но если так будет продолжаться, это будет достаточно хорошо для нас", - сказал Манчини.
Также наставник итальянской команды вспомнил ничью с Северной Македонией, которая выбила "адзурри" из борьбы за участие в чемпионате мира в Катаре.
"Это была одна из тех игр, которые случаются время от времени. Как показал тот матч в Палермо, вы должны играть во всех поединках".
Отборочные этапы Евро-2024 начнутся 23 марта 2023 года и завершатся 21 ноября. Италия сыграет в группе с Англией, Украиной, Северной Македонией и Мальтой.
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