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Саутгейт: Мы помним, что Украина дошла до четвертьфинала Евро-2020
Английский наставник о жеребьевке отбора
Фото: englandfootball.com
Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.
"Ну, это явно тяжелый жребий, учитывая качество соперников. Что ж, у нас были жеребьевки несколько более комфортные, а теперь вот. Хотя, должен сказать, Польша и Венгрия в отборочной группе чемпионата мира тоже были непростыми.
Мы знаем силу сборной Италии, знаем глубину ее состава, и статистика Англии против Италии в целом не очень хорошая, поэтому мы должны ее улучшить.
Мы помним, что Украина дошла до четвертьфинала Евро-2020, где проиграла Англии по иронии судьбы на Олимпийском стадионе в Риме. В то же время Северная Македония обыграла Италию в плей-офф отбора чемпионата мира в начале этого года. Все это придает еще больше интриги", - рассказал коуч "трех львов".
Напомним, Украина попала в группу С вместе с командами Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты.
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