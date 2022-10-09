Саутгейт: Мы помним, что Украина дошла до четвертьфинала Евро-2020

Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

"Ну, это явно тяжелый жребий, учитывая качество соперников. Что ж, у нас были жеребьевки несколько более комфортные, а теперь вот. Хотя, должен сказать, Польша и Венгрия в отборочной группе чемпионата мира тоже были непростыми.

Мы знаем силу сборной Италии, знаем глубину ее состава, и статистика Англии против Италии в целом не очень хорошая, поэтому мы должны ее улучшить.