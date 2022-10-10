Тренер Северной Македонии: Мы получили самую сложную группу из всех возможных

Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски прокомментировал жеребьевку отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года в Германии.

"Это серьезный вызов. Мы получили самую сложную группу из всех возможных. Если бы мы сами подбирали для себя возможную группу смерти, то не смогли бы подобрать более сильных соперников. Впрочем, мы к такому привыкли. Группа ужасно сложна. Нам нужно верить в себя", – сказал наставник.