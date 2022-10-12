Чеферин защищает Беларусь: Мы не видим причин, чтобы исключить их из отбора Евро-2024

Президент УЕФА Александр Чеферин ответил на вопрос об участии Беларуси в квалификации Евро-2024. "Политика должна считать наши полномочия в принятии решений", – приводит его слова FAZ.

"Вышвырните всех вон!" – это немного популистский призыв. В настоящее время мы не видим причин для этого. Если что-нибудь изменится, мы обязательно отреагируем.



Политика должна считать наши полномочия в принятии решений. Мы же не читаем политикам проповеди о том, что им надо делать", – сказал словенец.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер обратилась к президенту ассоциации с просьбой отстранить команды из Беларуси от турниров под эгидой УЕФА.

На данный момент команды из Беларуси могут принимать участие в матчах УЕФА, но домашние игры должны проводиться за границей и при пустых трибунах.