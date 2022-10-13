ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Миколенко: Сборная Украины будет работать, чтобы попасть на Евро-2024
Защитник сине-желтых озвучил цель национальной команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко заявил, что национальная команда сделает все возможное, чтобы выйти на Евро-2024, после того как не удалось попасть на ЧМ-2022.
"Не вышли на ЧМ? Я не могу объяснить это, нужно прочувствовать. Для многих игроков это был последний шанс поехать на ЧМ, и я вижу, что ребята были очень разъяренными из-за того, мы не едем на турнир. Было сложно, но мы смотрим вперед".
"Далее у нас отбор на Евро-2024, и мы будем работать, чтобы попасть на турнир", — сказал Миколенко в интервью Setanta Sports.
Напомним, в отборе на чемпионат Европы 2024 сборной Украины предстоит сыграть с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой.
Популярное сейчас
- Динамо - Ренн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.10.2022
- Триллер на Камп Ноу, кресты Бойко и Яремчук в плей-офф ЛЧ. Главные новости за 12 октября
- Свежие фото Крымского моста. Второй пролет автополотна также сильно поврежден
- Сегодня состоится жеребьевка Евро-2024
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО