Миколенко: Сборная Украины будет работать, чтобы попасть на Евро-2024

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко заявил, что национальная команда сделает все возможное, чтобы выйти на Евро-2024, после того как не удалось попасть на ЧМ-2022.

"Не вышли на ЧМ? Я не могу объяснить это, нужно прочувствовать. Для многих игроков это был последний шанс поехать на ЧМ, и я вижу, что ребята были очень разъяренными из-за того, мы не едем на турнир. Было сложно, но мы смотрим вперед".

"Далее у нас отбор на Евро-2024, и мы будем работать, чтобы попасть на турнир", — сказал Миколенко в интервью Setanta Sports.