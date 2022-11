На главной арене страны. Известно, где Англия примет Украину в отборе на Евро-2024

Футбольная ассоциации Англии определилась с местом проведения домашнего поединка в квалификации на чемпионат Европы-2024 против сборной Украины.

Игра 2-го тура пройдет 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало - в 19:00. Добавим, что этот матч станет для сине-желтым первым и единственным в весеннее международное окно.

Кроме англичан, сборная Украины сыграет в группе С против Италии, Северной Македонии и Мальты. С полным расписанием можно ознакомиться здесь. Напомним, матчи отборочного цикла Евро-2024 пройдут с марта 2023 по март 2024-го.

