ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На главной арене страны. Известно, где Англия примет Украину в отборе на Евро-2024
Игра пройдет 26 марта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольная ассоциации Англии определилась с местом проведения домашнего поединка в квалификации на чемпионат Европы-2024 против сборной Украины.
Игра 2-го тура пройдет 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало - в 19:00. Добавим, что этот матч станет для сине-желтым первым и единственным в весеннее международное окно.
Кроме англичан, сборная Украины сыграет в группе С против Италии, Северной Македонии и Мальты. С полным расписанием можно ознакомиться здесь. Напомним, матчи отборочного цикла Евро-2024 пройдут с марта 2023 по март 2024-го.
The #ThreeLions will face Ukraine at @wembleystadium in our first home #EURO2024 qualifying fixture in March ????— England (@England) November 2, 2022
Tickets will go on sale to England Supporters Travel Club members tomorrow:
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